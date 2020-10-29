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Мэр Новгорода-Северского Бондаренко, по предварительным данным вновь побеждавший на местных выборах, умер от COVID-19

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Мэр Новгорода-Северского Бондаренко, по предварительным данным вновь побеждавший на местных выборах, умер от COVID-19

Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.

Об этом сообщил секретарь Новгород-Северской городского совета Юрий Лакоза, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на  "Суспільне".

Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.

Мэр Новгорода-Северского Бондаренко, по предварительным данным вновь побеждавший на местных выборах, умер от COVID-19 01

Автор: Роман Свиридович
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