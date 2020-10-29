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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Луцк (559) местные выборы (2145)

Луцкий избирком официально заявил, что на выборах мэра города состоится второй тур

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луцкий избирком официально заявил, что на выборах мэра города состоится второй тур

В Луцке пройдет второй тур на выборах городского главы. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Volynpost.com.

Сегодня глава горизбиркома огласил результаты. В первом туре победил кандидат от партии "За майбутне" и бывший советник мэра Игорь Полищук с 32,47% голосов. На втором месте самовыдвиженец Богдан Шиба - 13,14% голосов.

По итогам заседания, глава Луцкой ТИК Мария Парфенюк объявила о проведении второго тура выборов городского главы 15 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке

Автор: Роман Свиридович
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Луцкий избирком официально заявил, что на выборах мэра города состоится второй тур - Цензор.НЕТ 6123
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29.10.2020 23:29 Ответить
Зачем голосовать за Полищука который является марионеткой бандита Палицы, только за то, что его каждый день в течении 2-лет показывали по Аверсу вместе с Шарием.
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30.10.2020 01:37 Ответить
Лучше Шиба, а Палицу (правая рука Коломойского) гнать из политики надо.
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30.10.2020 01:38 Ответить
Здуріти можна. Волиняки голосують за Коломойшу.
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30.10.2020 02:51 Ответить
А вы над Харьковом смеетесь у нас хоть Гепа сам по себе!
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30.10.2020 06:58 Ответить
 
 