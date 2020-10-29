Луцкий избирком официально заявил, что на выборах мэра города состоится второй тур
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Луцке пройдет второй тур на выборах городского главы. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Volynpost.com.
Сегодня глава горизбиркома огласил результаты. В первом туре победил кандидат от партии "За майбутне" и бывший советник мэра Игорь Полищук с 32,47% голосов. На втором месте самовыдвиженец Богдан Шиба - 13,14% голосов.
По итогам заседания, глава Луцкой ТИК Мария Парфенюк объявила о проведении второго тура выборов городского главы 15 ноября.
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