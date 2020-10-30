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КС (2131) СНБО (4374) указ (528) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года" "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принято на экстренном заседании СНБО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента. 

В сообщении отмечается: "В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для неотложной реакции на противодействие борьбе с коррупцией, - ОП

Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационных и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации , необходимой для исполнения полномочий.

Также читайте: На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк

Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен Президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+30
Открыть допуск к декларациям этих морд
Зеленским указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства" - Цензор.НЕТ 2383
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29.10.2020 23:35
+27
Дело не к кредите, а в существовании государства Украина.
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
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29.10.2020 23:43
+18
А.Садовий - Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду - це повномасштабний антиконституційний державний переворот. Розумію, що ці дії - лише частина сценарію. Нас чекають непрості часи.
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29.10.2020 23:35
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Чего не сделаешь ради очередного кредита...
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29.10.2020 23:35 Ответить
Дело не к кредите, а в существовании государства Украина.
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
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29.10.2020 23:43 Ответить
40-летнему Зенелоху плевать на существование Украины. И даже наоборот - ему поставлена задача уничтожить независимую Украину.
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29.10.2020 23:49 Ответить
Кем поставлена? Тобой?
Или ты там лично присутствовало?
Может харе свои фантазии на вентилятор набрасывать?
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30.10.2020 00:44 Ответить
)(уйлом и его эмиссарами в Украине - Беней, Мертвечуком и прочими.
Посмотрите, что творит Зенелох - он разваливает Украину, почти каждый его шаг направлен на разрушение страны.
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30.10.2020 15:35 Ответить
сайт Офиса президента.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - сказал Зеленский.
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30.10.2020 00:29 Ответить
А что, Порошенко уже перестал гадить в штаны, теперь КС взялся. Кто ещё те "козлы, которые мешают жить"?
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30.10.2020 06:39 Ответить
а не поздно ли...пить боржоми?
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29.10.2020 23:35 Ответить
Конечно поздно!
Пока действует решение КС, НАПК сейчас вне закона и соответственно указ Зе является незаконным! Сравнить силу законности "решение КС" и какой то сраный "Указ"!!!
Зе клуглый идиот и фактически добавил к личному списку нарушений закона еще и это!!!
Действовать нужно законными средствами, а именно: создать ВСК по данному решению и в срочном порядке повторно принять Закон в Раде
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30.10.2020 10:13 Ответить
Открыть допуск к декларациям этих морд
Зеленским указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства" - Цензор.НЕТ 2383
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29.10.2020 23:35 Ответить
Повторюсь. Я думаю, що зараз не лише їх е-декларації оприлюднять, а й все "спіднє" витягнуть. І не лише їх, а й їх оточення.
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29.10.2020 23:37 Ответить
Поддерживаю
ДЕКЛАРАЦИИ НА СТОЛ , морды , для ознакомления народом Украины !!!!
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29.10.2020 23:39 Ответить
Со временем откроют допуск и не только к декларациям. Ладно уж, в 2019 году дали "добро"на роспуск ВР, но за посягательство на национальну безопасность прощения не должно быть.
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30.10.2020 06:45 Ответить
Расстрелять нах
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30.10.2020 08:07 Ответить
А.Садовий - Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду - це повномасштабний антиконституційний державний переворот. Розумію, що ці дії - лише частина сценарію. Нас чекають непрості часи.
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29.10.2020 23:35 Ответить
Ну этих поцев считать янелохами нельзя...наверняка это шаг Щели просчитан и будет использована очередная заготовка.Ща по идее весь портновский судейско адвокатский цех должен вступать в дело, блокируя все и вся
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29.10.2020 23:42 Ответить
согласен... игра только началась, и ставки эти упыри поднимают - и они знают что потеряют и на что идут.. короче - будет весело...
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29.10.2020 23:50 Ответить
Це спроба антиконституційного державного перевороту. Таке собі ГКЧП.
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30.10.2020 00:49 Ответить
Ця спроба триває вже давненько, залишилось закріпити її, шо наразі і робиться.
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30.10.2020 06:18 Ответить
Попередники до этого не додумались .
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29.10.2020 23:36 Ответить
до чего не додумались?
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29.10.2020 23:42 Ответить
ПІдтримую Зеленського. Тут треба діяти рішуче і швидко до знищиення ворога, який напав віроломно. Тим більше що воргог паразит і зрадник, змія підколодна
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29.10.2020 23:36 Ответить
Зебіл? Він до цього і довів країну.
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29.10.2020 23:38 Ответить
Більш того, виглядає так, ніби вся послідовність цих подій була срежисована з метою підйому провальних рейтингів зеленої плісняви.
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29.10.2020 23:46 Ответить
Я б сказав, що почалася грзня Зєлєнского з тими, хто тримає його за причинне місце. До речі, Зєлєнскій зараз бореться не за Україну, а за себе і своє майбутнє. І просто так сталося, що на даному етапі інтереси Зєлєнского і України співали.
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30.10.2020 03:43 Ответить
І що саме в тому законі? Про це ні слова. Таємний закон, прийнятий на таємному засіданні рнбо.
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29.10.2020 23:41 Ответить
Законы принимает лишь Рада.
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29.10.2020 23:55 Ответить
Я так понимаю "Это была шутка" (С). Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7842
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30.10.2020 10:34 Ответить
Бубочка , в Словакии твоя знакомая президент Чапутова в один день арестовала 11 судей, за то, что слушались пророссийских коррупционеров - политиков в своих решениях

Одним махом порушили мафию судей
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29.10.2020 23:37 Ответить
Зеленский указом ввел ....

А суддя КС рішенням від імені України виведе .... Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 8714

Якщо вже вводити рішення, то не указом, а указом та нагайкою (чи навіть шаблею) і швиденько, аби відмінити не встигли. Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7226
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29.10.2020 23:40 Ответить
Ага..добрым словом это правильно, а добрым словом и пистолетом быстрее и доходчивее😁
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29.10.2020 23:45 Ответить
Указа официально опубликовано пока нет, но так как изложено в новости "рекомендуется"" "комиссии рекомендовано" играют у ЗЕ и вашим и нашим
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29.10.2020 23:44 Ответить
Нашим не играют.
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29.10.2020 23:56 Ответить
Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 3363
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29.10.2020 23:44 Ответить
шмаркля сдает "своих" или делает вид ручкой?
де ермачидло в етом списке?
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29.10.2020 23:46 Ответить
Схоже, лялька вирішила покусати ляльководів. Але ткюут не державні інтереси, а інтереси самої ляльки - ціна питання - її виживання. Ну не варто ж вірити, що лялька стала державником?
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30.10.2020 03:47 Ответить
не варто вирити - лялька николи не стане ляльководом...
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30.10.2020 04:19 Ответить
И сразу же надо искать где кидалово..
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29.10.2020 23:47 Ответить
все ето можно выразить двумыа грубыми словами - кончита перебздела...
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29.10.2020 23:48 Ответить
в итоге тех 4-х судей уволят а посадят 100% кадры зели
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29.10.2020 23:52 Ответить
Це схоже на серію пердків у калюжу Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 4440
Головне щось робити з вумним відом, бо папалять що курнув Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 2202
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29.10.2020 23:52 Ответить
Ну всьо, тепер вони допропорядочні. Сам гарант за них мазу тяне.
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29.10.2020 23:57 Ответить
Не хвилюйся Вова, це рішення КС визнає неконституційним. Іди, краще ракету роби, космонавт.
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29.10.2020 23:57 Ответить
Пізно всрався. Довіру вже не відновиш.
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29.10.2020 23:59 Ответить
Навпаки - запитань стало до нього ще більше. Зокрема, якщ сцей суд в його інтересах дозволив у незаконний спосіб розпустити попередній склад Ради, то Зєлєнского це влаштовувало, а коли суд прийняв незаконне рішення вже у власних інтересах - т вже не влаштовує. 😏
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30.10.2020 03:51 Ответить
Доречі так, вже й забулось що сам мононабрід то мертвонароджена дитинка жаби зє і гадюки ксу.
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30.10.2020 06:39 Ответить
Я не фанат Зеленского , но думаю , что профессиональный кавеэнщик смог из нескольких фраз сформулировать бизнесмену позицию Украины . ))
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30.10.2020 00:01 Ответить
Никому из судей КС не дать сбежать! Ловите и в требунал.
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30.10.2020 00:03 Ответить
це рішення Тупицького й компанії було прийнято за поданням до КСУ групи ЗА МАЙБУТНЕЄ ! А тепер Вовка кричить, дє дєньгі блін взять на бюджет ( розгляд якого вони завалили ще в комісії, спихуючи усе на коронку ), ТОБТО БЕНЯ СКАЗАЛ - БЄНЯ сдєлал - првивів разом з Вовкою країну до дефолту!
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30.10.2020 00:08 Ответить
Таке можливо тільки у країні, в якій президент клоун, ні на що не впливає, не користується авторитетом ні у населення ні у державних чиновників, який не має елементарного розуміння і навичок державного управління, який взагалі не знає що він має робити і чого він там сидить.
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30.10.2020 00:54 Ответить
полумеры нужны только в морге, когда покойника уже не вернуть... а если есть шанс вернуть человека к жизни, то этих судей надо арестовывать и проводить соответствующие оперативно-аперетивные мероприятия, чтобы сознались даже в том, что...
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30.10.2020 01:11 Ответить
а ща ниточка потянется.
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30.10.2020 02:25 Ответить
Но он (Зе) также превысил свои полномочия, нужно было просить у Рады режим ЧП и тогда в рамках чрезвычайных полномочий решать вопрос разблокировки, а потом вносить в Раду изменения в конституцию и законы (и вообще упразднить этот апендикс под названием "конституционеый суд", с его функуиями вполне справится верховный суд)!
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30.10.2020 04:07 Ответить
Одно беззаконие и произвол не должно исправляться другим безаконием и произволом, рнбо - это "не о чем" (5-е колесо в телеге), посиделки ****@д@болов (бла-бла-бла) с совещательными полномочиями (при президентской власти), у презика нет полномочий останавливать решение (любых судов) или препятствовать их аыполнению (это должостное преступление), такие полномосия ему может дать только Рада на период ЧП!
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30.10.2020 04:35 Ответить
Вот это решение КС и дает ему повод взять у рады полномочмя и ввести ЧП. Быстренько арестовать и посадить за зраду и нанесение убытков государству всех судей КС, поддержавших этот беспредел. Ведь заблокированна работа исполнительной власти по всей стране, народ только навыбирал себе власти, а назначить никого не смогут, потому что еще ряд законов нужно поотменять.
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30.10.2020 05:01 Ответить
так кто же ему мешает поступить по закону (через ЧП), тем более имея большинство в Раде, к чему эти незаконные постановления правительства?
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30.10.2020 08:45 Ответить
за большие деньги и под расстрелом нихто бы Украине большего зеленого гавнища в президенты не нашел, как вы сами себе сподобились...
рояли давайте уже заказывайте - поддержите писюаниста, за ним соло....
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30.10.2020 04:28 Ответить
А шо там Трамп?На роялі вже грає?
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30.10.2020 04:41 Ответить
не, наш не музыкант вин больше ротом писюанюрить..
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30.10.2020 04:48 Ответить
це називається - "вдаримо по беззаконню ще більшим беззаконням"
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30.10.2020 06:33 Ответить
Сочувствую петесосам....топить за КС приходится, клоун занял не удобную позицию, а обхаять его по любому надо Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства" - Цензор.НЕТ 7960 .
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30.10.2020 07:19 Ответить
Клоун может занять только третью позицию, или стать буквой зю. Сочувствую зелупам
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30.10.2020 08:55 Ответить
Зебил, где ты увидел "топить за КС"? Хотя откуда у вас одноклеточных мозги что бы думать.
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30.10.2020 10:38 Ответить
Наша політика схожа на виставу гомо-театру Віктюка: по сцені ходять якісь напівоголені мужики, нема ніякого сюжету, публіка не знає, що робити - аплодувати чи йти додому.
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30.10.2020 08:53 Ответить
 
 