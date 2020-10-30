Зеленский указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года" "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принято на экстренном заседании СНБО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.
В сообщении отмечается: "В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационных и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации , необходимой для исполнения полномочий.
Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен Президентом как неотложный.
Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.
Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования".
Пожалуйста, подождите...
Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
Или ты там лично присутствовало?
Может харе свои фантазии на вентилятор набрасывать?
Посмотрите, что творит Зенелох - он разваливает Украину, почти каждый его шаг направлен на разрушение страны.
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - сказал Зеленский.
Пока действует решение КС, НАПК сейчас вне закона и соответственно указ Зе является незаконным! Сравнить силу законности "решение КС" и какой то сраный "Указ"!!!
Зе клуглый идиот и фактически добавил к личному списку нарушений закона еще и это!!!
Действовать нужно законными средствами, а именно: создать ВСК по данному решению и в срочном порядке повторно принять Закон в Раде
ДЕКЛАРАЦИИ НА СТОЛ , морды , для ознакомления народом Украины !!!!
Одним махом порушили мафию судей
А суддя КС рішенням від імені України виведе ....
Якщо вже вводити рішення, то не указом, а указом та нагайкою (чи навіть шаблею) і швиденько, аби відмінити не встигли.
де ермачидло в етом списке?
Головне щось робити з вумним відом, бо папалять що курнув
рояли давайте уже заказывайте - поддержите писюаниста, за ним соло....