Зеленский указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года" "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принято на экстренном заседании СНБО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

В сообщении отмечается: "В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства Кабинет Министров должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационных и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации , необходимой для исполнения полномочий.

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Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен Президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования".

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