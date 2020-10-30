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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) назначение (2047) НАПК (1164) Сухоставец Роман (2)

"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение Конституционного Суда Украины привело к коллапсу системы, когда ни одно новое назначение на должность не может состояться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщил "Громадському радіо" заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Роман Сухоставец.

По его словам, перед назначением на государственную должность есть процедура специальной проверки НАПК. Он отметил, что специальная процедура осталась, но КСУ отменил статью 12, которая регулировала вопросы возможности предоставления доступа к различным базам данных и реестров, благодаря которым НАПК проводило спецпроверку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков

"Если чиновник впервые идет на госслужбу, он подает кандидатскую декларацию, если не впервые, НАПК изучает его предыдущие декларации. Инструментом для этого были базы данных и реестры, к которым агентство имело доступ. Решение КСУ перечеркнуло наш доступ к ним. Сейчас мы даже не можем направить письменный запрос тем или иным органам, чтобы взять информацию о человеке, которая нужна для проведения специальной проверки", – рассказал он.

Сухоставец пояснил, что без заключения НАПК нельзя назначить человека на должность по закону, поскольку процедура проверки является обязательной.

"На самом деле произошел коллапс, ни одно назначение не может произойти", – заявил он.

Категории должностей, по которым должны проводить спецпроверки, – это госслужащие категории А и В, судьи, прокуроры, следователи, председатели ОГА, РГА и их заместители, руководители госпредприятий, часть людей – победителей местных выборов, отметил Сухоставец.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
Вообще всем юным политикам я напомню, что последние пять лет при Порошенко это, наверное, самые стабильные годы в стране. Когда власть не была разборкой кланов и не было институциональных кризисов. Всё работало как часы. И при Януковиче, и при Ющенко, и при Кучме творился феерический бардак. Сейчас это возвращается.
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30.10.2020 00:13
+18
До влади прийшла шпана.
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30.10.2020 00:06
+17
"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 8065
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30.10.2020 00:08
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Правила форума Совет форумчан
До влади прийшла шпана.
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30.10.2020 00:06 Ответить
Произошёл произвели коллапс.
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30.10.2020 00:08 Ответить
Коллапционный Суд
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30.10.2020 00:09 Ответить
"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 8065
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30.10.2020 00:08 Ответить
Он - не лох, он лохов грабит и ссыт им в очи.
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30.10.2020 00:11 Ответить
Мы на пороге конституционного кризиса ребята. И завтрашние посиделки этого не изменят. Всё-таки какую стабильную систему власти оставил стране Порошенко, а теперь её снова будет шатать.
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30.10.2020 00:10 Ответить
Вообще всем юным политикам я напомню, что последние пять лет при Порошенко это, наверное, самые стабильные годы в стране. Когда власть не была разборкой кланов и не было институциональных кризисов. Всё работало как часы. И при Януковиче, и при Ющенко, и при Кучме творился феерический бардак. Сейчас это возвращается.
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30.10.2020 00:13 Ответить
Так зелёные человечки в Киеве не для того чтобы делать Украине хорошо.
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30.10.2020 00:16 Ответить
Я про то что запас управляемости падает. Тут скорее неумение руководить страной, а не что-то иное.
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30.10.2020 00:18 Ответить
Неумение, говоришь? "Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 3078
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30.10.2020 00:19 Ответить
Да. Потому что управлять не так просто как кажется.
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30.10.2020 00:20 Ответить
С 15 по 19 год я почти не интеросовался политикой. Так как в нормальной стране политика не интересна. Всё работает само, нужно просто не трогать. Но после прихода Зеленского он начал всё ломать. Теперь дошел до суддей. Ну вперед.
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30.10.2020 00:17 Ответить
Порох ещё тот удод.Но соглашусь что Порох мог бахнуть кулаком об стол и он был реально президентом.Пороха даже враги уважают ,ненавидят но уважают..Вытянуть страну с нулевым бюджетом и без армии в стабильную среду.Но он не понял дальше что с этим всем делать.А ЗЕ этого никто не уважает даже военные

А вот Зеленский пацан и ведёт себя как пацан.Он не клоун как многие говорят он ПАЦАН.После года у власти ведёт себя как испуганный человечек и не видит элементарных процессов.Он не президент он нулевой.Страну начало шатать.Тут нужен человек с сильным влиянием на службы и хорошим умом.И главное повторюсь который раз ОПЗЖ Шарии и прочая мразь должна была удавлена на корню.Комуняков задавили а этих прищей нет включили демократию и теперь этой гной лезет.Хотя Медведчука и его суку нада было реально валить по всем позициям.Мы сами себе привезли проблемы.
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30.10.2020 01:31 Ответить
Порошенко не шел на конфликт. Он даже когда Раду распустили, то он сказал что решение суда надо исполнять. Также он действовал когда был презом. Он не устраивал войнушки. А сейчас началось перетягивание каната.
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30.10.2020 01:39 Ответить
в квитни 2019го.
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30.10.2020 00:15 Ответить
На утро узнаем ,что и Президент уже не Президент, а зам Председателя кооператива"Озера" "Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 3978
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30.10.2020 00:16 Ответить
Не подолавши внутрішнього ворога - зовнішнього не здолати. Якщо не ми його - то ворог однозначно знищить нас! Нам має бути пофіґ - стать, вік, національність, громадянство ворога й зрадників. Єдина форма гуманізму до ворога - прикопати його труп. Це має стати національною ідеєю Українців !!! (с)
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30.10.2020 00:17 Ответить
Только у нас много врагов и суддьи не самые главные из них.
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30.10.2020 00:18 Ответить
Чемадан - вакзал - расия - нах --
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30.10.2020 00:18 Ответить
Бардак в стране полнейший ?
Страной рулит пятая колонна кремля !
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30.10.2020 00:19 Ответить
короче, ребята, судя по разной информации, завтра под КСУ будет организованная клоунада Коломойского и ОПЗЖ.
А вот для чего им эта клоунада, я пока не пойму.
Но боюсь, что мы все офигеем, когда поймем ((
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30.10.2020 00:25 Ответить
Я думаю всё просто. Попытка перехватить инициативу и сделать ситуацию контролируемой, слить процесс - выставить нужные лозунги и прочее.
Вот как в Беларуси был протестный настрой, а из-за Тихановских и Алексеевых превратилось всё в хороводы три месяца.
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30.10.2020 00:27 Ответить
Они будут кричать что в стране слабый Президент ,и что нужно выбрать в Президенты Бойко, а Премьером Мертветчука и что война закончилась и что Крым не Рим.
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30.10.2020 00:32 Ответить
Кризис может привести к новым выборам. Но это не сегодня произойдет. Когда ситуация станет неуправляемой, то такое бывает. Даже в странах, типа, Франции. Пока рано говорить.
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30.10.2020 00:35 Ответить
К этому Кремль и подводит методично.
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30.10.2020 00:40 Ответить
Кремль всё устраивает. Они имеют дурачка, которому можно пропихнуть что угодно и своих агентов на всех должностях. Зачем им это менять?
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30.10.2020 00:43 Ответить
Это уже все нормальные люди поняли...скорей всего зажопники с беней хотят зебобу снести -выборы у них не ах,а Порох набирает силу...выжидать дальше им смерти подобно
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30.10.2020 00:35 Ответить
Тут есть несколько вариантов.
Самый очевидный.
1. Зеленского ломают на коалицию с Медведчуком, которому он отдаст всю власть окончательно. Ермак не нужен и прочие прилипалы. Новый премьер сюда же и т.д.
2. Более коварный план по давлению на суд, чтобы пропихнуть положения, типа, Донбасса на условиях России и прочую ересь.

Или что-то среднее. Кроме того, любители ловить рыбку в мутной воде чувствуют кровь и оживились.
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30.10.2020 00:38 Ответить
После выборов. Это попытка определить границы нового расклада. Может это фальстарт, но я думаю что это первый ход. Партия будет долгой и непредсказуемой для её участников.
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30.10.2020 00:39 Ответить
за незаконный роспуск рады надо ещё зелю отменить
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30.10.2020 00:40 Ответить
Если вспомнить что тот самый Тупицкий или кто там отменил Раду потому что Порошенко мешал ему мутки творить и он сделал просто назло, то становится очень смешно.
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30.10.2020 00:41 Ответить
с первым коллапсом вас зебики
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30.10.2020 00:45 Ответить
Избиратели зебилов-молодежь, сидящая в телефонах, сумасшедшие бабушки, люмпены, которых огромадное количество. Этой прослойке глубоко наплевать на такие сложности. У них все просто. Пензию -вынь, да положь. Мама с папой денег на тусовку даст. Бутылку всегда найдешь-че-нить украв. Поэтому назначает кто то куда то, не назначает-"какая разница!" Кварталы давай! Зеля-жги!
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30.10.2020 00:46 Ответить
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за неправдиве декларування свідчить про існування плану руйнування основ української державності
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30.10.2020 00:56 Ответить
КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271625/
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30.10.2020 00:59 Ответить
СТРАНА UA-ОПЗЖ зробило заяву про те, що прийшов час змінити курс країни й відновити її незалежність ! ОСЬ ТАК! Данілов знає що каже .
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30.10.2020 01:06 Ответить
Данилова и опзж за пречендали подвесят.Они не понимают что творят.Майдана больше не будет.Там на верху и идиоты пори власти не понимают на какой пороховой бочке сидят.Страна в войне и при этом кучу людей с боевым опытом.Которые не бояться взять оружие.Не дай бог это всё пойдёт в ход.Майдан отдыхать будет.
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30.10.2020 01:24 Ответить
Дійсно . Це вистава з сасіданням РНБО виступом ЗЕленського , який херово грає своє занепокоєння на фоні проганих виборів для свого володаріння країною ... Нахрін йому країна де він вже не СЦАР!
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30.10.2020 02:31 Ответить
Есть ещё один вариант выхода из ситуации, - Голобородько идет в КС как в фильме в ВР. (иронизирую ибо в жизни не так как в фильме).
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30.10.2020 07:03 Ответить
Этих гадов нада пожизненно судить как госизменаи с конфискацией всего имущества всей родни.И немедленно сменить судей.
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30.10.2020 01:21 Ответить
А не произошел этот "добропорядочный коллапс" из-за результатов местных выборов? Возможно в случае победы СН этого коллапса и не случилось. А так фактически парализованы действия местных властей.
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30.10.2020 06:55 Ответить
произошёл необъяснимый катаклизьм
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30.10.2020 08:25 Ответить
То, може, це кваліфікувати як диверсію проти держави і всіх на нари.
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30.10.2020 09:17 Ответить
Павешайте публично причастных к коллапсу и все дела.
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30.10.2020 14:06 Ответить
 
 