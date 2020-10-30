"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Конституционного Суда Украины привело к коллапсу системы, когда ни одно новое назначение на должность не может состояться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщил "Громадському радіо" заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Роман Сухоставец.
По его словам, перед назначением на государственную должность есть процедура специальной проверки НАПК. Он отметил, что специальная процедура осталась, но КСУ отменил статью 12, которая регулировала вопросы возможности предоставления доступа к различным базам данных и реестров, благодаря которым НАПК проводило спецпроверку.
"Если чиновник впервые идет на госслужбу, он подает кандидатскую декларацию, если не впервые, НАПК изучает его предыдущие декларации. Инструментом для этого были базы данных и реестры, к которым агентство имело доступ. Решение КСУ перечеркнуло наш доступ к ним. Сейчас мы даже не можем направить письменный запрос тем или иным органам, чтобы взять информацию о человеке, которая нужна для проведения специальной проверки", – рассказал он.
Сухоставец пояснил, что без заключения НАПК нельзя назначить человека на должность по закону, поскольку процедура проверки является обязательной.
"На самом деле произошел коллапс, ни одно назначение не может произойти", – заявил он.
Категории должностей, по которым должны проводить спецпроверки, – это госслужащие категории А и В, судьи, прокуроры, следователи, председатели ОГА, РГА и их заместители, руководители госпредприятий, часть людей – победителей местных выборов, отметил Сухоставец.
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Произошёлпроизвели коллапс.
А вот Зеленский пацан и ведёт себя как пацан.Он не клоун как многие говорят он ПАЦАН.После года у власти ведёт себя как испуганный человечек и не видит элементарных процессов.Он не президент он нулевой.Страну начало шатать.Тут нужен человек с сильным влиянием на службы и хорошим умом.И главное повторюсь который раз ОПЗЖ Шарии и прочая мразь должна была удавлена на корню.Комуняков задавили а этих прищей нет включили демократию и теперь этой гной лезет.Хотя Медведчука и его суку нада было реально валить по всем позициям.Мы сами себе привезли проблемы.
Страной рулит пятая колонна кремля !
А вот для чего им эта клоунада, я пока не пойму.
Но боюсь, что мы все офигеем, когда поймем ((
Вот как в Беларуси был протестный настрой, а из-за Тихановских и Алексеевых превратилось всё в хороводы три месяца.
Самый очевидный.
1. Зеленского ломают на коалицию с Медведчуком, которому он отдаст всю власть окончательно. Ермак не нужен и прочие прилипалы. Новый премьер сюда же и т.д.
2. Более коварный план по давлению на суд, чтобы пропихнуть положения, типа, Донбасса на условиях России и прочую ересь.
Или что-то среднее. Кроме того, любители ловить рыбку в мутной воде чувствуют кровь и оживились.
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