РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13644 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 424 30
обстрел (20169) Донбасс (26945) перемирие (1476) Трехсторонняя контактная группа (842)

Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе

Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщается на официальной Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ.

"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений", - отмечается в информации.

Также 29 октября в 21.40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

"Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности. Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Читайте также: Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
показать весь комментарий
30.10.2020 01:03
+12
зеремирие продолжается
показать весь комментарий
30.10.2020 01:00
+10
"Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
----------------
"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
---------------------
хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
показать весь комментарий
30.10.2020 01:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеремирие продолжается
показать весь комментарий
30.10.2020 01:00 Ответить
кончилось! ібо вибори мінулі
показать весь комментарий
30.10.2020 01:09 Ответить
Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
показать весь комментарий
30.10.2020 01:03 Ответить
Мишенью в тире , под командованием гнилого недомерка -уклониста и его обслуги , в позорном генштабе предателя хомчака
показать весь комментарий
30.10.2020 07:10 Ответить
напишіть в спортлото! в ОБСЕ вже писали ...
показать весь комментарий
30.10.2020 01:16 Ответить
Та херня, это небоевые. и вообще - провокация порохоботов, ведь им выгодна война и торкговля на крови.
Правда, зебобики? Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе - Цензор.НЕТ 3399
показать весь комментарий
30.10.2020 01:23 Ответить
"Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
----------------
"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
---------------------
хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
показать весь комментарий
30.10.2020 01:41 Ответить
шо ето за такой волшебный координационный контрольный механизм,
шо мы всегда используем и все равно несем потери?
показать весь комментарий
30.10.2020 05:04 Ответить
Попытаюсь, - принято решение на отвод бойцов из этих позиций, благо до Киева ещё далеко.
показать весь комментарий
30.10.2020 07:08 Ответить
"принято решение на отвод бойцов из этих позиций"
показать весь комментарий
30.10.2020 07:18 Ответить
кем принято - баран на отвод?
показать весь комментарий
30.10.2020 07:20 Ответить
Ну явно же не "той стороной" и барану понятно.
показать весь комментарий
30.10.2020 07:39 Ответить
наверно я тупой, но когда по тебе шмаляут нужно использовать все шо под рукой - автоматы, кулеметы, гранаты, связиста не переставать ногой пихать - арту давай, конь педальный - связывайся, связывайся, связывайся.....
и самое - "координационный контрольный механизм"? - в него и палить надо хлопцы....
показать весь комментарий
30.10.2020 07:47 Ответить
Увы, такие действия не при этом главнокомандующем и иже с ним.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:33 Ответить
обезглавлена армия - обезглавлена страна.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:19 Ответить
Не вся страна, но как показала жизнь за последний год, безголового населения (к сожалению, из большей части народа) больше чем достаточно.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:43 Ответить
Я тоже сразу не могла понять.
показать весь комментарий
30.10.2020 01:55 Ответить
То есть, мы не херачим в ответ, а жалуемся в ОБСЕ?
показать весь комментарий
30.10.2020 02:14 Ответить
не херачим используем координационный контрольный механизм.
показать весь комментарий
30.10.2020 05:10 Ответить
"Вогонь був "несистемний" та "неприцільний" - попали випадково, сп"яну... (В російському дореволюційному кримінальному законодавстві навть була така "пом"якшувальна" обставина - "убит пьяным делом"). Так що "перемир"я" продовжується...
показать весь комментарий
30.10.2020 04:37 Ответить
до каких пор терпеть ,нашулришлепнутую власть,сколько наши воини ,будут мишенью,,,
показать весь комментарий
30.10.2020 05:35 Ответить
зе бред по нам стреляют а мы звоним
показать весь комментарий
30.10.2020 06:03 Ответить
большей муйни чем "координационный контрольный механизм"
в жизни не слышал - хлопцы.... - зеленые вас *********.
показать весь комментарий
30.10.2020 06:08 Ответить
Как можно терпеть издевательства , это хуже рабства
показать весь комментарий
30.10.2020 07:13 Ответить
"зато нее стреляют" (с) клован
показать весь комментарий
30.10.2020 07:45 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
30.10.2020 09:01 Ответить
Двое раненных, которые в итоге умерли и еще двое пострадавших ( а как это, наверное все таки тоже раненные) И того четверо.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:06 Ответить
Як я зрозумів наших дітей вбивають, а командування з керівництвом країни скаржаться путіну.
Якийсь постійно діючий "зелений коридор."
показать весь комментарий
30.10.2020 14:33 Ответить
 
 