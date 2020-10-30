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Ивано-Франковск (793) Марцинкив (96) газораспределительные системы (9)

Неизвестные в Ивано-Франковске перекрыли задвижки на газопроводе, оставив без газа 558 домов, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестные в Ивано-Франковске перекрыли задвижки на газопроводе, оставив без газа 558 домов, - мэр

В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, в результате чего без газоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"29 октября в 22.30… от ОАО "Ивано-Франковскгаз" поступило сообщение о том, что в районе ул. Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Черновола и с. Крихивци состоялось аварийное отключение потребителей от газоснабжения (вероятно неизвестными лицами было перекрыто задвижки на распределительном газопроводе)", - написал он.

Он добавил, что всего без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Также в связи с понижением давления в системе газопроводов с вечера четверга приостановлена работа 5 котельных, которые обеспечивали теплоснабжение многоквартирных домов и больниц.

Мэр города отметил, что по установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ОАО "Ивано-Франковскгаз".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Переворот в Украине росССийскими "зелеными человечками" Зеленского. Второй этап диверсии по всей стране. Спите дальше пока вас не начнут убивать миллионами и не вывозит в Сибирь. Так было уже когда таким же образом уничтожили Украинскую Народную Республику (1918-1933).
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30.10.2020 01:35
+3
SURE, малолетки порезвились, бо остолопы не закрывают доступ к вентилям. Або алики-работяги , после ремонта забыли открыть.
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30.10.2020 02:34
+2
Вперед до Хаосу - мета приведення до влади ЗЕленського
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30.10.2020 01:32
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Вперед до Хаосу - мета приведення до влади ЗЕленського
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30.10.2020 01:32 Ответить
От і я щойно побачив новину, так і здогадався, ну точно зелена шмаркля винна.
Які ж поросяботи передбачувані Неизвестные в Ивано-Франковске перекрыли задвижки на газопроводе оставив без газа 558 домов, - мэр - Цензор.НЕТ 4072
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30.10.2020 02:16 Ответить
Что за бред ты несешь???
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30.10.2020 11:32 Ответить
Переворот в Украине росССийскими "зелеными человечками" Зеленского. Второй этап диверсии по всей стране. Спите дальше пока вас не начнут убивать миллионами и не вывозит в Сибирь. Так было уже когда таким же образом уничтожили Украинскую Народную Республику (1918-1933).
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30.10.2020 01:35 Ответить
SURE, малолетки порезвились, бо остолопы не закрывают доступ к вентилям. Або алики-работяги , после ремонта забыли открыть.
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30.10.2020 02:34 Ответить
Теперь еще неделю не будет газа в домах, пока все квартиры не обойдут.
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30.10.2020 08:11 Ответить
та це волонтери допомогають зе.кономити кошти громадян
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30.10.2020 08:23 Ответить
Плата за " транспортировку" ОТМЕНЯЕТСЯ"
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30.10.2020 08:57 Ответить
Интересно, кто, кроме самих газовиков, мог это перекрыть?
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30.10.2020 09:42 Ответить
Так сами поставщики газа и газовики перекрыли. Сейчас есть повод обойти все квартиры и снять показания, а также вручить предупреждения о задолжености...
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30.10.2020 10:31 Ответить
Порохоботы и тут Зеленского прилепили... тошно читать эту тупую газетенку...
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30.10.2020 11:33 Ответить
А когда взрывать начнут? А то ЕС по СП-2 расслабляться начал.
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30.10.2020 13:27 Ответить
 
 