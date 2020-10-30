У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Один из руководителей партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко намекнул о кадровых ротациях глав облгосадминистраций и в правительстве в ближайшее время.
"Насколько я проинформирован, есть проекты кадровых решений и скоро они будут обнародованы… Там, где по системе показателей, нет серьезных результатов глав ОГА, я думаю, что будут решения приняты", - сказал Корниенко в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, отвечая на вопрос, имеют ли под собой основания разговоры о ротации глав облгосадминистраций, членов Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Корниенко партия тоже сделает выводы по итогам избирательной кампании на местных выборах.
"В январе будут партийные съезды и мы там будем принимать какие-то кадровые решения, связанные с результатами выборов", - отметил глава партии.
По словам Корниенко, в конце марта состояться довыборы в тех округах, где народных депутатов избрали в местные органы власти.
Он также сообщил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович и Игорь Колыхаев с большой вероятностью досрочно прекратят свои полномочия в Верховной Раде, поскольку они избраны в местные органы власти.
Пожалуйста, подождите...
он видимо так и делает уже года полтора как.
"Один из руководителей партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко" - неопрятный и вечно дедопохменный бомжара...
вашу римкину мать, не поможете однопартийцу сопьется же,
пропадет для партии и для народа...
ето цепочка спасения слуги по мягкому, без петли...
продолжай учить географию и без прогулов, мо когда и пригодится...
на самом деле ошибся я на 20 мин - було 8:25 - не те очки на нос напялил.
но ошибка была тока в 20 минут....
дайте бубенцу еще 100 дней - все будет....
корниенку я бы подлечил - пол года и белка - перспективы нет.
слуги превратились в панов - паны в слуг....
до позачергових виборів немає підстав...
Будуть планові чергові..
І припиніть надіятись,що Пєтю Україна знову пустить "на трон"..
При його Антирейтингу,котрий не зменшується..
Не думаю,що є хоч якісь шанси,варіанти, можливості для "Слуг Народу" покращити ситуацію на наступних вборах БЕЗ масових посадок корупціонерів з минулої влади,що сиділи "на Схемах"
Це вже фантастика :
І все одно все просрали.