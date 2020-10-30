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заказное убийство (158) ислам (143) фанатизм (20) Франция (3077) Ницца (41)

Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией

Во французском Лионе арестован вооруженный мужчина, который был одет в традиционную афганскую одежду, сообщают местные СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"У него был 30-сантиметровый нож и, похоже, он был готов к действиям", - цитируют СМИ мэра второго округа Лиона Пьера Оливье.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого допрашивают, после чего он будет направлен на психиатрическое обследование.

Ранее в четверг 29 октября  вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были нанесены раны в область шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Сейчас совершивший нападения человек находится в одной из городских больниц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в Ницце открыл огонь по прохожим

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Потрібно ще більше дикунів впустити.В Німеччині,також якийсь фанатик,врізався на авто в людей,є загиблий.
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30.10.2020 02:11
+11
религия - худшее из всего, что придумал человек. нечего там уважать.
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30.10.2020 07:50
+10
"...фанатик-исламист застрелен полицией"

так кого тогда застрелили? Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 9474
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30.10.2020 05:40
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Потрібно ще більше дикунів впустити.В Німеччині,також якийсь фанатик,врізався на авто в людей,є загиблий.
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30.10.2020 02:11 Ответить
Нужно уважать каждую религию ,в каране сказано ,нельзя рисовать пророка ,они специально рисуют ,к чему? Если ты считаешь ислам дичью ,тогда дикун ты.
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30.10.2020 07:13 Ответить
религия - худшее из всего, что придумал человек. нечего там уважать.
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30.10.2020 07:50 Ответить
На определённом этапе развития без религии было никак.
Иначе человечество не доросло бы и до первобытнообщинного строя.
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30.10.2020 16:04 Ответить
спорный вопрос. но сейчас развитие точно позволяет верить в науку, а не в мифического всемогущего пастуха на небесах.
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30.10.2020 22:24 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=549421202492630
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30.10.2020 22:28 Ответить
это, я так понимаю, авторитет в религиозных сектах? убил 10 минут своей жизни, не поленился и досмотрел до конца, из просмотренного напрашивается только один вывод: 10 минут убито на какого-то старого идиота, пытающегося выставить себя светилом науки и религии, но для которого угловая извилина просто пара никак не связанных между собой слов.
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30.10.2020 22:46 Ответить
а как же томос?
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31.10.2020 22:15 Ответить
Там сказано, что за рисунок надо убивать? Причем тех, кто к нему не имеет никакого отношения????
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30.10.2020 08:06 Ответить
А в Папу-Новая Гвинея папуасы людей ели (да и сейчас наверное тоже, только маскируются). Нужно и их традиции уважать.
А если серьезно, то любое религиозное течение - дичь. И коран тем более.
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30.10.2020 08:53 Ответить
сфига ли я должен уважать религию? за что интересно? за отрезаные головы людей шоле? что ты несеш?
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30.10.2020 09:13 Ответить
Да мне пох. уважаешь ты или нет мою религию. Оставь свое уважение при себе. Но и оскорбления свои в адрес моей религии засунь себе поглубже.
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30.10.2020 09:51 Ответить
твою религию никто не оскорбляет, если хорошо погуглишь то там на все религии можно найти карикатуры, и ничего ,никто головы за них не режет кроме исламистов.
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30.10.2020 10:02 Ответить
Если вам наплевать на ценности, если для вас пох. оскорбляют ли вашего пророка или нет, если вам пох. если кто - то будет ссать у вас в церкви, если вы принимаете гейропу и плюете на семейные ценности, то, во-первых, почему другие это должны принимать?, и во-вторых после всего этого кто-то из вас может назвать себя ЧЕЛОВЕКОМ?
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31.10.2020 12:21 Ответить
Рисовали, рисуем и будем рисовать.
Пусть живут у себя в своих недостранах а не едут туда где их религию не уважают.
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30.10.2020 09:24 Ответить
Сразу видно что ты тугодум. Разговор о том, что оскорбляются религиозные чувства, а не то, почему они живут тут, а не там. Свобода слова? Да ради Бога. Начинайте со своих крестов, с икон, которые являются предметами идолопоклонничества. Почему об этом не говорят и не начинают под СВОБОДОЙ СЛОВА? Если судить по твоей одной единственной извилине, ругайте, оскорбляйте друг-друга и называйте это СВОБОДОЙ СЛОВА. Одна курица пишет тут, из-за одного рисунка нельзя убивать, так рисуйте же своих святых и потешайтесь над ними. Что за маразм у вас народ? Что за мания величия? Кто вам дал права?
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30.10.2020 09:49 Ответить
я выше вон написал за все религии вместе взятые, не только за вас, муслимов. любая религиозная секта - зло, независимо от того, кем фанатики называют пастуха, иссой или иисусом.
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30.10.2020 10:16 Ответить
нам дала права эволюция, и сэр Чарльз Дарвин.
Посему - рисовали, рисуем и будем рисовать, а кому не нравится - загоним назад в клетку.
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30.10.2020 10:48 Ответить
По тебе видно что Дарвин не ошибся. Хотя ошибся он чуток в том, что ты до сих пор остался на стадии примата.
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30.10.2020 10:59 Ответить
",в каране сказано ,нельзя рисовать пророка"

Ну так в "каране" пусть его и не рисуют. Нам-то что до того, чт там написано?

В Библии написано - не убий, не укради - и что - мусульмане как-то обращают внимание на то, что написано в Библии? Отож.
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30.10.2020 10:39 Ответить
Нужно уважать країну і культуру в яку ти приперся. якщо французи можуть собі гнати з усього, бо право на свободу слова в них найвище, то прийми це. А не подобається- є десятки і сотні прекрасних мусульманчьких країн, які приймуть тебе ображеного і не будуть тебе мучити карикатурами
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30.10.2020 14:36 Ответить
Українці, працьовитий народ... одніє культури з Європою.... християни, дуже гарно асимілюються у чужих країнах........ і донедавна мали візовий режим.... й досі перепони для працевлаштування.....
А цю дичину мусульманську, Європа пускає, майже без обмежень..... по різним соціальним програмам, типу БІЖЕНЦІ СИРІЇ... надають житло, соціальну допомогу..... А ця дичина на вулицях баб їхніх ґвалтує і бошки людям відрізає.....
ТАК ЩО У ЄВРОЧИНОВНИКІВ З КУКУХОЮ ТОЖЕ НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ.... Коли законслухняним створють проблеми з в'їздом, а відверту дич без обмежень запускають в країну......
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30.10.2020 07:25 Ответить
dandy NeinRusSchwein Це не тільки Європа пускає,а і весь західний світ,США,Канада і тд.Це така глобалістична політика.Он Трамп заборонив всіх підряд пускати.то глобалісти кричать на кожному кроці.
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30.10.2020 12:12 Ответить
Я не верю. "Українці, працьовитий народ." А где же тогда результаты трудолюбия?
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31.10.2020 22:25 Ответить
А вы загуглите.... "Заброшенные города Сибири".... Воркута, Красноярский край..... Все это построено каторжными руками украинцев....
70 лет комунистической чумы бесследно не могли пройти..... Но даже в условиях преступной советской власти и нерентабельной, советской экономики..... Строились заводы, школы, самолеты, космические корабли, рылись каналы......
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01.11.2020 09:19 Ответить
Ответили Вы уже сами себе. Все это построено каторжными руками украинцев. А в условиях Свободы, а не преступной советской власти и нерентабельной, советской экономики, строятся заводы, школы, самолеты, космические корабли, каналы? Что построено за последнюю четверть века?
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01.11.2020 10:56 Ответить
А можно было без каторг, и намного качественнее строить? Как это делало свободное, западное общество?.... 70 лет совка, и еще 70 лет общество будет отходить от совка.... Поэтому, то что не построено за последние 25 лет, это и есть результат и наследие совка тоже....
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01.11.2020 14:21 Ответить
Да я согласен, про совок и каторги. Не об том разговор. Ментальность наций, вот основная тема. Не надо себе льстить. Украинцы и Русские, это далеко не образцовая нация, для подражания другим. Они ленивы. У них низкая дисциплина, плохое качество исполнения работы. Они не способны к самостоятельному творческому труду. Хорошо работают только из под палки, на каторге или под внешним управлением чужеземцев и то с кнутом и иногда пряником. И реалии жизни это подтверждают. Европа охотнее принимает Азиатов и Африканцев. И в управлении государствами, Евреи вместо соотечественников. Китайцы! Вот образец трудолюбия и творчества. К сожалению их трудно заманить в Украину и в Россию, да и в Благодатную Европу с Америкой.
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01.11.2020 14:55 Ответить
Вы понимаете, что такое ленинский, а потом сталинский, хрущовский, брежневский, андроповские режимы? Это жернова, которые перемалывали всех активных, думающих, креативных..... Выводилась новая селекция человека.... ЧЕЛОВЕК - ГОМОСОВЕТИКУС..... Человек покорный, без рода и племени.... готовый жить и работать по указке вышестоящего начальника.... Тоталитарное общество не может быть успешным...... Смотрите на КОРЕЙЦЕВ.... Один народ, одна нация, но две разные ментальности..... И кто-то скажет что СЕВЕРОКОРЕЙЦЫ не трудолюбивы, ленивы?

Насчет китайцев.... Возможно трудолюбивы, но не ТВОРЦЫ.... Это сплошной КОПИПАСТ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...... Как впрочем Япония и Ю.Корея..... Только процесс европеизации Японии начался еще в прошлом веке, за счет британской империи.... Китай - 30 лет назад....
Если че.... В Китае уже давно не коммунизм.... А гибридный капитализм.... Для народа они оставили коммунистическую идеологию..... ну чтобы были покорными, трудолюбивыми и работали за тарелку супа..... В городах - чистейший КАПИТАЛИЗМ..... Коммунизм не предполагает КЛАССОВОЕ НЕРАВЕНСТВО и ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.... А в Китае уже больше олигархов чем в России
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01.11.2020 17:41 Ответить
Менталитет нации, формируется не за 70 лет, а за тысячелетия. Основа воспитания, Китайцев, Корейцев, Японцев построена на философии Конфуция. Конфуцианская теория незыблимости авторитетов и принципов единоначалия в своём национальном социуме и не имеет ничего общего с национальной идентичностью Украинцев которая формировалась под постоянным влиянием и управлением чужих народов завоевателей. Украина постоянно находилась то под Ордой, то Польшей, то Австрией, Венгрией, Германией. Оказывали давление, на национальный характер и Крымчаки, Турки, Румыны, Евреи. Внешняя среда, где то в цепочках ДНК сделала свои отпечатки на национальном характере. Именно благодаря этой ДНК и призрак коммунизма бродивший по Европе нашел своё пристанище на российской империи и её части Украине. Вот и сейчас, вроде бы уж совсем отпочковавшееся молодое и как бы независимое государство мучительно ищет себе хозяина. Возьмите нас, ну возьмите, ну пожалуйста возьмите, хотя бы 29й республикой в ваш Европейский союз. Мы будем хорошо себя вести, будем как всегда подчиняться и слушаться. Так это всё выглядит со стороны.
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01.11.2020 20:01 Ответить
Ну давай так..... 30 лет назад, тоже был Конфуций...., но Китай жил в трущобах, вел очень примитивный образ жизни, имел примитивное с/х..... Китайци жили, как их предки 1000 лет назад.... И чета это конфуцианство не помогло им сделать такой рывок за тысячу лет.......

Рывок случился, когда китайци расшили костюм АДИДАС, и сшили первый АБИБАС... Разобрали магнитофон ФИЛИПС, и слепили ПИЛИПС.... И так, вов всем......Скопипастили даже образ жизни....... Сейчас даже строят у себя в Китае Альпийские городки.....

И кстати..... сразу видно..... Что ты русский.... или азиат..... У вас ментальность заточена на то, что должен быть объязательно ПОДЧИНЕННЫЙ и ПОДЧИНИТЕЛЬ (царь, хан, начальника).... Вы просто не понимаете, как ЗАПАД ЖИВЕТ И ФУНКЦИОНИРУЕТ....
Украина не ищет в Европе себе НАЧАЛЬНИКА..... Украина там ищет стандарты жизни и демократии....... Тем более, что Украина это часть Западной цивилизации (хотя не спорю, не самая лучшая часть....)
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01.11.2020 20:48 Ответить
Я бы не сказал, что уровень комфорта нации напрямую зависит от её материального благосостояния. Мне кажется, что и Северные Корейцы по сравнению с Южными не выглядят несчастными. У всех свой нулевой баланс счастья, состоит из своих жизненных радостей и огорчений. Количество суицидов, пропорционально численности, в Европе и Америке, даже больше чем в России или Украине. И анти депрессанты они тоннами съедают. Касательно Китая. Ежели в одном месте прибывает, значит в другом убывать должно. Материальные блага, за три десятилетия, Китайцы создали себе, в ущерб своей национальной самобытности. Тем самым сделав себя уязвимыми по отношению к другим национальным менталитетам. Конечно у них ещё есть определённый запас своей национальной прочности. Они не ищут себе новые стандарты жизни и демократии, пока ещё не кидаются на всякие забугорные приманки и не иммигрируют массово как Украинцы и азиаты с африканцами. Они гармонично вписаны в свои национальные ячейки общества, где каждый выполняет свою работу на благо общества. И цари, ханы, начальники, тоже являются шестерёнками налаженного механизма. Если эту любую шестерёнку выдернуть, то весь механизм остановится. Им жить комфортно у себя в своей культуре в своих стандартах.
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01.11.2020 21:28 Ответить
ПІзно... Гнила Європа вже можливо на чверть мусульманська...

ТОму боротьба з фундаменталізмом у ГНИЛІЙ ЄВРОПІ нагадує "боротьбу з вітряками"..

Пустопорожні заяви популістів типу Макрона про "Захист свободи слова" Їх лише ПРОВОКУЮТЬ..
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30.10.2020 09:27 Ответить
Pavlo Dudra Це в глобалістах причина.Це ж не тільки Європа пускає.Навіть Австралія веде подібну політику.
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30.10.2020 12:18 Ответить
"который был одет в традиционную афганскую одежду"
"У него был 30-сантиметровый нож"

тока шо плакат не нес - "ща всех резать буду" - нормально так разведка работает...
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30.10.2020 02:12 Ответить
Ты, из-под "традиционной афганской одежды", лапти с портянками не заметил? Что-то "вовремя", после совета Эрдогана Макрону проверить своё психическое здоровье, "исламисты" возбудились... А французам стоило-бы, и подумать: если вы приглашаете к себе в дом гостей, то следует мириться и с некоторыми ограничениями своей свободы и терпением к неудобствам, которые создают они... А они, почему-то, решили, что "беженцы" станут вести себя "по-европейски"... У нас таких, "тоже украинцев", набежало с Донбасса, достаточно... Многие прожили тут уже по нескольку лет, а хамство "донбасситское" так и осталось... Да ещё некоторые не только рядятся в "мучеников", но и набираются хамства в своих невзгодах винить украинцев всей остальной Украины... Я удивляюсь, как это кацапьё не развернуло в Украине, под шумок", антиармянскую кампанию", учитывая отношение основной массы украинцев к событиям в Карабахе... Что-то на них непохоже...
(Кстати, как там "томаты квашеные по-нежински"? Или ты ещё "изнываешь в предвкушении"? Вроде три недели уже на исходе... Я уже собираюсь снимать пробу с волнушек... Мои три недели уже прошли...).
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30.10.2020 04:27 Ответить
Яр-хан взметнул хайберский нож, ударил тем ножом:
«О человек, ты так хотел! Зарезан пес Царем».

© Д.Р. Киплинг, "Баллада о царской милости
традиційний
афганський ніж.
ТАК,30 см.
У Франції запобігли збройному нападу на релігійному ґрунті - фанатик-ісламіст застрелений поліцією - Цензор.НЕТ 7516

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30.10.2020 09:31 Ответить
Жандарм красавчик с ружбайкой Ruger Mini-14 c обычным прицелом без оптики. Old school Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 1018
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30.10.2020 02:30 Ответить
"...фанатик-исламист застрелен полицией"

так кого тогда застрелили? Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 9474
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30.10.2020 05:40 Ответить
Мозги застрелили. Мозги того, кто эту чушь состряпал.
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30.10.2020 05:52 Ответить
Так что, они трупа допрашивают?
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30.10.2020 05:56 Ответить
Франція здавна славилась сильною позицією відьом та інквізиції... Напевно некроманти почали піднімати голову))
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30.10.2020 06:19 Ответить
Надо возродить славную французкую традицию- гильотину в действующем режиме и на центральных площадях городов Франции. Это в буквальном смысле остудит головы исламистских фанатиков. Подобное лечат подобным, а не либеральным сюсюканьем. Гуманизм выродился.
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30.10.2020 06:15 Ответить
плоди лібералізмуі мультикультуралізму. а також відречення від християнства...
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30.10.2020 06:18 Ответить
До чого тут відречення від християнства? Просто не треба пускати до себе іноземних заїд...
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30.10.2020 06:20 Ответить
імунітет від зайд створює фундамент релігійний- християнство, яке відбивало Європу від ісламізації 1500 років. якшо відкидуємо християнський фундамент, на якому створено європейські цінності- демократія, повага до інших, концепція прощення вже не має на чому стояти і завалюється. Франція, не може відбитися від ісламізації, бо не має на чому будувати суспільство. такі суспільства будуть засимільовані ісламом і зникнуть через 2-3 покоління.
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30.10.2020 07:05 Ответить
Ісламізація Європи стала можливою через купи біженців з арабських країн. І наявність чи відсутність християнства аж ніяк на це не впливаю.
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30.10.2020 08:05 Ответить
Політика мультикульті мішає всіх людей в один Казан і каже що всі люди одинакові. Відповідно з цього беруться політика- беремо всіх підряд і створюємо такий собі міх, який буде працювати. В воно не буде працювати, бо іслам витіснить страхом, терактами і терором християн з тих земель.і тому різниця є. Зараз не можна закрити кордони на глухо, як колись. Мені подобаються поляки: вони створюють такі умови в середині суспільства, шо араби або бояться шось шипіти, або не вживаються і самі виїжджають з країни.
Якщо нема фундаменту християнського, тоді нема розуміння чому не впускати мусульмае( ані же тоже люді) а відповідно наступний крок- масова еміграція, яку країна вже не переварить. Всі речі є пов'язаними. Іслам- релігія, яка цей гнилий лібералізм переховує і випльовує на раз-два.
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30.10.2020 14:50 Ответить
Дід розповідає онуку:
-Пішов я різати французів у Ліоні, проте мене спіймали жандарми. Поставили умову: або шпекають мене усім відділком, або розстрілюють..
-І що ж вони зробили?
-Розстріляли мене, онучок... Ростріляли...
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30.10.2020 06:23 Ответить
тупій Європі давно пора прокинутись і трохи поміняти свої занадто м/які закони
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30.10.2020 06:30 Ответить
у заголовку застрелений поліцією
у тексті затриманий і буде направлений у психушку
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30.10.2020 06:31 Ответить
дуже ймовірно, що подібні відморозки щедро підтримуються однією країною, яка просто вижила із розуму
до речі, ось високе мистецтво країни, яка вижила з розуму

Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 2035
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30.10.2020 06:34 Ответить
Скоро здесь так будет.
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30.10.2020 06:34 Ответить
ти уже приготовил традиционную афганскую одежду? На Хеллоуин?
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30.10.2020 06:42 Ответить
шо за 9******* релігія?
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30.10.2020 06:36 Ответить
Не редігія дебільна, а її трактувальники. Ми такий період у середньовіччі проходили, а мусульмани- зараз...
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30.10.2020 07:01 Ответить
Кадыров Макрона напугал,но Путлер Кадырова обламал...,региональное быдло РАБссии не упрапляет внешней политикой Мавзолейных Хмырей... Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 2501
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30.10.2020 06:46 Ответить
Кацапня ж говорила-давайте,мол договариваться или теракты будут продолжаться.
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30.10.2020 06:50 Ответить
Мавзолейные совершают терракты по всему Миру к какому нибудь советскому юбилею...,так было вседа...на очереди Октябрский переворот 7 ноября 1917 года...
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30.10.2020 06:53 Ответить
В пятницу, с утра, и с похмелья ?
Кого допрашивают? Застрелянного с длинным ножем ?
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30.10.2020 07:01 Ответить
За то нас не пускают РАБОТАТь.а этих дикарей еще и на пособие ставят.побольше их пускайте хер на улицу выйдете
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30.10.2020 07:03 Ответить
Французи все роблять щоб до них не їхали туристи. От ми колись всі хотіли поїхати в Францію і відчути шарм Парижу і дух свободи... Але всі хто звідти приїжджали розказують, що там одні борзі араби кругом і вже не має тої родзинки як колись... Через те, що повно арабів, нормальні туристи туди їхати не хочуть. Адже всі їхали щоб відчути там Францію, а Франції там вже як такої і не має...Я наприклад у Францію хотіла колись на 100%, а зараз десь на 15-20%.
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30.10.2020 07:12 Ответить
Паріж варто відвідати , у будь-якому випадку запевняю вас (!) , ці всі моменти - люди , іноземці, мусліми і тд.- це все явища тимчасові , а Паріж. він ... вічний і прекрасний, треба просто абстрагуватися від натовпу(!)
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30.10.2020 10:21 Ответить
В эти дни конца октября начало ноября 1937 года в урочище Сандормох что в Крелии было расстреляно 1111 человек исключительно УКРАИНЦЕВ...,погибла Элита Украины...,драматург Микола Куліш,президент Харьковской академии литератури Михайло Яловий,академік Матвій Яворський,режисер Лесь Курбас,поет Микола Зеров,министр фінансів Михайло Полоз...та багато інших...
Вічная Пам*ять...
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30.10.2020 07:13 Ответить
Зеров был завербован мгб и внедрен в украинскую диаспору за границей.
В годы войны был бургомистром Житомира, вернулся в Киев в 1961 году и жил под другой фамилией, женившись повторно на своей жене и усыновив своих детей
Не надо тупо переписывать все подряд о чем не имеешь ни малейшего представления.
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30.10.2020 08:36 Ответить
тупа кацапська маячня
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30.10.2020 09:21 Ответить
Иди в одно место, кретин!
Сразу после его типа расстрела, родной брат стал академиком, жена и его сестра - докторами наук, для них был создан институт типа какой-то биологии, где все семейство работало аж до 2000-х годов и получало спецпайки.
Расскажи, кто их родственников репрессированных ещё получал потобные привилеи!
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30.10.2020 10:45 Ответить
Я на 98% уверен ,что это какая то ***** из кремля по имени ***** раскачивает религиозные войны ,так сказать малыми силами ,а в мире балоган 😡😡😡😡😡
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30.10.2020 08:09 Ответить
То Макрону вже не дошкуляють "українські банди"?
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30.10.2020 09:20 Ответить
ПРидурок Макрон з " енурезом мови" "поставив під удар" купу звичайних мусульман Франції.. У Франції запобігли збройному нападу на релігійному ґрунті - фанатик-ісламіст застрелений поліцією - Цензор.НЕТ 3602

У національному одязі,щоможуть" виконати необережний рух"
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30.10.2020 09:24 Ответить
Коли застрелять ботоксного, то зразу всі терористичні організації і акти в світі пропадуть.
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30.10.2020 10:02 Ответить
Pavlo Dudra Не бывает звичайних мусульман🤦 в национальных одеждах,они все фанатики ,и шо иммам скажет то и сделают,😡
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30.10.2020 10:29 Ответить
напустили в европы чебурашек критины и мучаются..посмотрите ролик с лондона на одного англичанина три чучмека - негр пакистанец и ускоглаз..сами виноваты ..дурачки
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30.10.2020 10:47 Ответить
исламисты черножопые, правильно что пристрелили как собаку, пуст подотрется своей религией.
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30.10.2020 11:10 Ответить
Заголовок: "....фанатик-ісламіст ЗАСТРЕЛЕНИЙ поліцією".
Текст: "...підозрюваного ДОПИТУЮТЬ..."

Його допитували застреленим чи як???
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30.10.2020 11:52 Ответить
Европа имеет дело с исламским фашизмом. В коране поощряется дискриминация и геноцид непринадлежащих к их секте. Европе для начала нужно назвать вещи своими именами, а потом запретить эту секту на своей територии.
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30.10.2020 12:46 Ответить
Та всі три аврамічні монотеїстичні релігії, які пропагують релігійну винятковість своїх адептів, по суті є протофашистськими тоталітарними ідеологіями.
Всі інші "не такі", - "нєвєрниє", "язичники", "єретики", "гої", - мають бути або навернуті на путь істинної віри, або знищені. В іудаїзмі тільки прозелітизму нема, але зневага, презирство і право на будь-які дії щодо "не таких", - є фундаментальною основою і світоглядною засадою від самих початків заснування культу.
Згадаємо, - всі релігії начебто вчать, що красти погано, але придумали одну просту хитрість, - то у своїх красти не можна, а у чужих сам бог велів. І от Мойсей перед тим, як вивести єврейський народ з полону египетського, навчає усіх єврейських жінок, - "А ви попросіть у своїх подружок-єгиптянок, щоб вони дали вам поносити на один день свої золоті і срібні прикраси." Ті так і зробили. А наступного дня євреї втекли з "єгипетського рабства", навантажені видуреними у єгиптянок дорогоцінностями. Але так велів бог, за словами Мойсея.
Чудова отмазка. І совість чиста. Ловкость рук, і нікакова машеннічєства!
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30.10.2020 13:10 Ответить
Не со всем согласен. В основе Западной цивилизации лежат христианские ценности. В том то и отличие христианского учения от остальных, что толерантно нужно относится как к своим так и к иноверцам. Это была заповедь Христа,хотя реализация на местах не всегда соответствовала этим принципам.
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30.10.2020 13:37 Ответить
Те, що ви називаєте "християнськими цінностями", насправді є лише трохи перелицьованим античним гуманізмом. Якщо відкинути язичницький гуманізм білої людини, очистити, так би мовити, тоталітарні джерела азійсько-семітського культу, ми отримаємо те, що ви називаєте "ісламським фашизмом". Але такою і є істинна природа аврамічного єдинобожного тоталітаризму. Семітський запеклий фанатизм знайшов своє найбільше вираження у формі ісламу.
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30.10.2020 18:38 Ответить
Франция это бывшая рашка по отношению к колониям (британия и испания тоже)...теперь это не империя а пожинает плоды...
есть несколько вариантов решения вопроса:
1) любая религия запрещена...публичное исповедование религиозного культа тюрьма и надолго
2) франция христианская страна, исповедование ислама запрещено..за нарушение тюрьма и надолго...
3) Приехал во францию подписывай документ о том что "я призаю законы атеистической страны, в религиозный бред не верю, Аллах и муххамед говно )))..." иначе подсрачник и назад на "Землю бибизян" У Франції запобігли збройному нападу на релігійному ґрунті - фанатик-ісламіст застрелений поліцією - Цензор.НЕТ 5990
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01.11.2020 21:04 Ответить
 
 