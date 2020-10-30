Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Во французском Лионе арестован вооруженный мужчина, который был одет в традиционную афганскую одежду, сообщают местные СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
"У него был 30-сантиметровый нож и, похоже, он был готов к действиям", - цитируют СМИ мэра второго округа Лиона Пьера Оливье.
Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого допрашивают, после чего он будет направлен на психиатрическое обследование.
Ранее в четверг 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были нанесены раны в область шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Сейчас совершивший нападения человек находится в одной из городских больниц.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.
Пожалуйста, подождите...
Иначе человечество не доросло бы и до первобытнообщинного строя.
А если серьезно, то любое религиозное течение - дичь. И коран тем более.
Пусть живут у себя в своих недостранах а не едут туда где их религию не уважают.
Посему - рисовали, рисуем и будем рисовать, а кому не нравится - загоним назад в клетку.
Ну так в "каране" пусть его и не рисуют. Нам-то что до того, чт там написано?
В Библии написано - не убий, не укради - и что - мусульмане как-то обращают внимание на то, что написано в Библии? Отож.
А цю дичину мусульманську, Європа пускає, майже без обмежень..... по різним соціальним програмам, типу БІЖЕНЦІ СИРІЇ... надають житло, соціальну допомогу..... А ця дичина на вулицях баб їхніх ґвалтує і бошки людям відрізає.....
ТАК ЩО У ЄВРОЧИНОВНИКІВ З КУКУХОЮ ТОЖЕ НЕ ВСЕ В ПОРЯДКУ.... Коли законслухняним створють проблеми з в'їздом, а відверту дич без обмежень запускають в країну......
70 лет комунистической чумы бесследно не могли пройти..... Но даже в условиях преступной советской власти и нерентабельной, советской экономики..... Строились заводы, школы, самолеты, космические корабли, рылись каналы......
Насчет китайцев.... Возможно трудолюбивы, но не ТВОРЦЫ.... Это сплошной КОПИПАСТ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...... Как впрочем Япония и Ю.Корея..... Только процесс европеизации Японии начался еще в прошлом веке, за счет британской империи.... Китай - 30 лет назад....
Если че.... В Китае уже давно не коммунизм.... А гибридный капитализм.... Для народа они оставили коммунистическую идеологию..... ну чтобы были покорными, трудолюбивыми и работали за тарелку супа..... В городах - чистейший КАПИТАЛИЗМ..... Коммунизм не предполагает КЛАССОВОЕ НЕРАВЕНСТВО и ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.... А в Китае уже больше олигархов чем в России
Рывок случился, когда китайци расшили костюм АДИДАС, и сшили первый АБИБАС... Разобрали магнитофон ФИЛИПС, и слепили ПИЛИПС.... И так, вов всем......Скопипастили даже образ жизни....... Сейчас даже строят у себя в Китае Альпийские городки.....
И кстати..... сразу видно..... Что ты русский.... или азиат..... У вас ментальность заточена на то, что должен быть объязательно ПОДЧИНЕННЫЙ и ПОДЧИНИТЕЛЬ (царь, хан, начальника).... Вы просто не понимаете, как ЗАПАД ЖИВЕТ И ФУНКЦИОНИРУЕТ....
Украина не ищет в Европе себе НАЧАЛЬНИКА..... Украина там ищет стандарты жизни и демократии....... Тем более, что Украина это часть Западной цивилизации (хотя не спорю, не самая лучшая часть....)
ТОму боротьба з фундаменталізмом у ГНИЛІЙ ЄВРОПІ нагадує "боротьбу з вітряками"..
Пустопорожні заяви популістів типу Макрона про "Захист свободи слова" Їх лише ПРОВОКУЮТЬ..
"У него был 30-сантиметровый нож"
тока шо плакат не нес - "ща всех резать буду" - нормально так разведка работает...
(Кстати, как там "томаты квашеные по-нежински"? Или ты ещё "изнываешь в предвкушении"? Вроде три недели уже на исходе... Я уже собираюсь снимать пробу с волнушек... Мои три недели уже прошли...).
«О человек, ты так хотел! Зарезан пес Царем».
© Д.Р. Киплинг, "Баллада о царской милости
традиційний
афганський ніж.
ТАК,30 см.
так кого тогда застрелили?
Якщо нема фундаменту християнського, тоді нема розуміння чому не впускати мусульмае( ані же тоже люді) а відповідно наступний крок- масова еміграція, яку країна вже не переварить. Всі речі є пов'язаними. Іслам- релігія, яка цей гнилий лібералізм переховує і випльовує на раз-два.
-Пішов я різати французів у Ліоні, проте мене спіймали жандарми. Поставили умову: або шпекають мене усім відділком, або розстрілюють..
-І що ж вони зробили?
-Розстріляли мене, онучок... Ростріляли...
у тексті затриманий і буде направлений у психушку
до речі, ось високе мистецтво країни, яка вижила з розуму
Кого допрашивают? Застрелянного с длинным ножем ?
Вічная Пам*ять...
В годы войны был бургомистром Житомира, вернулся в Киев в 1961 году и жил под другой фамилией, женившись повторно на своей жене и усыновив своих детей
Не надо тупо переписывать все подряд о чем не имеешь ни малейшего представления.
Сразу после его типа расстрела, родной брат стал академиком, жена и его сестра - докторами наук, для них был создан институт типа какой-то биологии, где все семейство работало аж до 2000-х годов и получало спецпайки.
Расскажи, кто их родственников репрессированных ещё получал потобные привилеи!
У національному одязі,щоможуть" виконати необережний рух"
Текст: "...підозрюваного ДОПИТУЮТЬ..."
Його допитували застреленим чи як???
Всі інші "не такі", - "нєвєрниє", "язичники", "єретики", "гої", - мають бути або навернуті на путь істинної віри, або знищені. В іудаїзмі тільки прозелітизму нема, але зневага, презирство і право на будь-які дії щодо "не таких", - є фундаментальною основою і світоглядною засадою від самих початків заснування культу.
Згадаємо, - всі релігії начебто вчать, що красти погано, але придумали одну просту хитрість, - то у своїх красти не можна, а у чужих сам бог велів. І от Мойсей перед тим, як вивести єврейський народ з полону египетського, навчає усіх єврейських жінок, - "А ви попросіть у своїх подружок-єгиптянок, щоб вони дали вам поносити на один день свої золоті і срібні прикраси." Ті так і зробили. А наступного дня євреї втекли з "єгипетського рабства", навантажені видуреними у єгиптянок дорогоцінностями. Але так велів бог, за словами Мойсея.
Чудова отмазка. І совість чиста. Ловкость рук, і нікакова машеннічєства!
есть несколько вариантов решения вопроса:
1) любая религия запрещена...публичное исповедование религиозного культа тюрьма и надолго
2) франция христианская страна, исповедование ислама запрещено..за нарушение тюрьма и надолго...
3) Приехал во францию подписывай документ о том что "я призаю законы атеистической страны, в религиозный бред не верю, Аллах и муххамед говно )))..." иначе подсрачник и назад на "Землю бибизян"