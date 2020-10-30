COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли более 7,1 тыс. человек, заболели - 545,9 тыс. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 29 октября в мире зарегистрировали 545 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 7 172 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 45 347 700 случаев инфицирования, из них 545 945 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 186 389 человек, из них 7 172 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 32 995 952 человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 23-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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+2 Маугли
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показать весь комментарий30.10.2020 08:09
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Ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Коронавирус 2020 поделил человечество на тех, кто сознательно носит маски для лица в общественных местах, и тех, кто делает это только для того, чтобы зайти в магазин и в общественный транспорт. Но польза от масок для лица есть. Некоторые исследователи считают, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса.
Медики выдвинули теорию о том, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Это метод также известен как вариоляция, практика преднамеренного заражения людей низкими дозами патогена для создания защитного иммунного ответа. Подобная методика уже давно не используется врачами, поскольку современные вакцины содержат более слабые и более безопасные формы вируса.
Более того, эксперты обратили внимание на недавний анализ, проведенный Бристольским университетом, который показал, что доля пациентов, умирающих от коронавируса в отделениях интенсивной терапии по всему миру, с марта снизилась на треть. Кроме того, свежие данные свидетельствуют о том, что даже в легких и бессимптомных случаях провоцируется сильный иммунный ответ, который повышает иммунитет у населения.
Правда, доктор Джулиан Танг, почетный доцент Ланкастерского университета, разделяет осторожный оптимизм по поводу этой теории.
«Эта идея «вариоляции» вполне возможна, и может усилить защитные физические эффекты ношения масок, мягко стимулируя иммунную систему людей. Люди будут подвержены низким уровням переносимого по воздуху SARS-CoV-2, который может вызвать иммунный ответ, но без какой-либо явной инфекции или заболевания», - сказал ученый.
Но необходимы более формальные и точные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу, признает британский врач.
їх не переконує ,що мільйон померлих від Ковід-2019-це за останні пів року.
при орві такого немає.