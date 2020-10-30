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США в ОБСЕ: Выборы в ОРДЛО невозможны, пока там Россия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

США в ОБСЕ: Выборы в ОРДЛО невозможны, пока там Россия

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после вывода российских войск и техники с украинской территории.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва и ее марионетки тормозили прогресс в Трехсторонний контактной группе в течение всего лета, прибегнув к блокированию предметного обсуждения конкретных результатов путем многомесячных дискуссий по резолюции Верховной Рады от 15 июля о местных выборах. Украина и ряд государств-участников четко определились с этим вопросом: свободные и честные выборы не могут проходить под дулом. В тех районах Донбасса, которые сейчас находятся под контролем России, не может быть выборов, пока не будет создана безопасная среда; пока РФ не выведет свои силы, технику и не прекратит поддержку вооруженных формирований, как того требуют Минские договоренности", - заявил Гилмор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Россия должна выполнить свои "минские" обязательства и вывести войска из Украины

Приветствуя Украину с проведением местных выборов, глава миссии США при ОБСЕ также выразил сожаление, что граждане, проживающие под российской оккупацией в Крыму и на Донбассе, не смогли принять участие в голосовании. "Мы с нетерпением ждем дня, когда они будут жить в процветающей и динамичной демократии Украины - в отличие от того, что может предложить Россия", - заявил дипломат.

Гилмор также призвал Россию прекратить препятствование мирному процессу в ТКГ и "заняться настоящей дипломатией".

"Спокойная ситуация на востоке Украины обеспечивает политическое пространство, необходимое для прогресса в достижении конкретных результатов: разминирование, открытие новых КПВВ и участков разведения, а также для взаимного обмена удерживаемыми лицами. Пришло время Москве проявить такую ​​же политическую волю, которую проявляет Украина. Только тогда мы можем надеяться на реальный существенный прогресс ", - констатировал постоянный представитель США при ОБСЕ.
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Топ комментарии
+10
Даже когда там России не будет, выборы будут невозможны на территории бывшего ОРДЛО в течение 20 лет. Месмтные жители должны будут довольствоваться теми депутатами, которых им выбирут жители на неоккупированных териториях.
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30.10.2020 07:44
+6
Логично.
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30.10.2020 07:42
+6
Донецкие "шахтеры и трактористы" вывезли на территорию РАБссии только в 2014-15 гг миллионы тонн металлома,около 50 000 личных автомобилей,заводы фабрики не в счет...
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30.10.2020 07:48
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Логично.
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30.10.2020 07:42 Ответить
Донбасс РАБссия уничтожила и там никого нет по факту,как говорил Попандопала я тоже разбегусь в разніе стороні...
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30.10.2020 07:44 Ответить
Даже когда там России не будет, выборы будут невозможны на территории бывшего ОРДЛО в течение 20 лет. Месмтные жители должны будут довольствоваться теми депутатами, которых им выбирут жители на неоккупированных териториях.
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30.10.2020 07:44 Ответить
"...также призвал Россию..."- це головний сенс в новині. Тобто сенсу нема.
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30.10.2020 07:45 Ответить
Китай тысячи раз призывал Рассею вернуть о.Даманский. Выполнили. Сейчас это китайский остров.
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30.10.2020 07:49 Ответить
Начхати на проблеми китайців десь там в безлюдній тайзі, От чесно.
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30.10.2020 08:01 Ответить
Донецкие "шахтеры и трактористы" вывезли на территорию РАБссии только в 2014-15 гг миллионы тонн металлома,около 50 000 личных автомобилей,заводы фабрики не в счет...
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30.10.2020 07:48 Ответить
тем и живёт Раха и её ублюдочное стадо .Убивать и грабить .Вот и всё их достижение за всю историю человечества .
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30.10.2020 08:12 Ответить
Заложникам оставшимся на оккупированной части Донбасса дадут право "выбирать"....,Этот анекдот станет классикой международного терроризма кремлефашистов Путлера
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30.10.2020 07:55 Ответить
Да и тут в Украине почти половину населения надо лишать права голоса
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30.10.2020 08:08 Ответить
Вивід окупаційних військ - це тільки перший крок.

Потім депортація московитів, потім чистка власного населення від бойовиків, кримінальників, і т.д. Потів ураження у виборчому праві на 5-10 років. І тільки тоді вибори.
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30.10.2020 08:45 Ответить
Коротко и ясно!
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30.10.2020 09:06 Ответить
США не розуміються на цих процесах. Хай запитають у Кравчучки і Сівохо, а ще краще у голуба миру, який правда не літає, а сидить на смітнику і його поводиря Єрмака. На їх думку можна.
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30.10.2020 10:04 Ответить
А мы ждем, что Дамбаская Зона останется таковой минимум на 75 лет - как наказание за предательство Родины.
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30.10.2020 14:05 Ответить
 
 