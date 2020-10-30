США в ОБСЕ: Выборы в ОРДЛО невозможны, пока там Россия

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после вывода российских войск и техники с украинской территории.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва и ее марионетки тормозили прогресс в Трехсторонний контактной группе в течение всего лета, прибегнув к блокированию предметного обсуждения конкретных результатов путем многомесячных дискуссий по резолюции Верховной Рады от 15 июля о местных выборах. Украина и ряд государств-участников четко определились с этим вопросом: свободные и честные выборы не могут проходить под дулом. В тех районах Донбасса, которые сейчас находятся под контролем России, не может быть выборов, пока не будет создана безопасная среда; пока РФ не выведет свои силы, технику и не прекратит поддержку вооруженных формирований, как того требуют Минские договоренности", - заявил Гилмор.

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Приветствуя Украину с проведением местных выборов, глава миссии США при ОБСЕ также выразил сожаление, что граждане, проживающие под российской оккупацией в Крыму и на Донбассе, не смогли принять участие в голосовании. "Мы с нетерпением ждем дня, когда они будут жить в процветающей и динамичной демократии Украины - в отличие от того, что может предложить Россия", - заявил дипломат.

Гилмор также призвал Россию прекратить препятствование мирному процессу в ТКГ и "заняться настоящей дипломатией".

"Спокойная ситуация на востоке Украины обеспечивает политическое пространство, необходимое для прогресса в достижении конкретных результатов: разминирование, открытие новых КПВВ и участков разведения, а также для взаимного обмена удерживаемыми лицами. Пришло время Москве проявить такую ​​же политическую волю, которую проявляет Украина. Только тогда мы можем надеяться на реальный существенный прогресс ", - констатировал постоянный представитель США при ОБСЕ.