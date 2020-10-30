Ситуация в зоне ООС обострилась: двое воинов погибли, двое - ранены, наемники РФ ведут прицельные обстрелы, - пресс-центр
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Российско-оккупационные войска нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 30 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.
Обоим воинам была оказана медицинская помощь, их оперативно доставили в лечебные учреждения.
С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.
Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших.
На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска к возврату к режиму тишины.
О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", - говорится в сводке.
Пожалуйста, подождите...
==============
В.
НЕЛОХЗЕЛЕНСКИЙ
Украинские Воины погибли,защищая Украину от москальной орды!
=============
Мой черный юмор про 5000 грн был на правах военнослужащего, который в данный момент находиться в ООС.
По всему фронту начинает раскручиваться маховик обострения.
Пока точечно, но это уже не локальные пострелушки.
А смотрящие от Хомчака продолжают требовать соблюдения тишины в ответ.
Вчера из кацапстана прибыл очередной гумконвой на Донбас со свежей гопотой и военной техникой !
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
По части "На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска к возврату к режиму тишины"
ПОЧЕМУ тогда в "сводках ополчения" нет крика по поводу "укры подло напали!"???
30.10.20. Официальная утренняя сводка от СЦКК ДНР и НМ ЛНР.
СЦКК ДНР: " Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило - 1 раз.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Мариупольское направление: стрелковое оружие - 1 раз.
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт: Коминтерново.
В 08:30 в районе н.п. Набережное зафиксирована работа ударного БПЛА ВФУ.
В 13:03 в районе н.п. Пески зафиксировано проведение инженерных работ.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 18 единиц."
НМ ЛНР: "За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
жаловатся в ОБСЕ,а лупануть по оркам из арты в ответ на упреждение.Потакать этим рашошакалам только хуже себе сделаешь.
30.10.2020, 16:55 • 58 • 0
Зеленский уклоняется от обязанностей Верховного Главнокомандующего, не комментируя срыв своего разрекламированного "перемирия" - Бутусов
«Зеленский уклоняется от обязанностей Верховного Главнокомандующего. Президент не комментирует убийство украинских воинов и срыв своего разрекламированного "перемирия".
Перемирие на Донбассе уничтожено полностью - сегодня ночью российские снайперы убили двух украинских воинов у села Водяное, одного ранили», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Ответные действия украинских войск на данный момент не осуществляются, Украина ответила на убийство... требованием совещания в ТКГ.
А Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский просто позорно молчит. Но ведь перемирие сорвано. Надо молча дать приказ нанести ответный удар, и сказать то, что должно - гибель наших бойцов не останется не отмщенной.
Вместо Зеленского срыв перемирия комментирует на сайте Президента Украины советник делегации, даже не министр обороны, и Украина в ответ требует созвать Трехстороннюю контактную группу. Зачем? Что вы хотите там услышать от представителей "ЛДНР"?
Читайте также: Штаб ООС: На Донбасі загинули двоє військових, ще двоє поранено
Господин Верховный Главнокомандующий, это погибли ваши подчиненные, защитники Украины. Вы не имеете права уклоняться - это ваша ответственность. И ничья больше. Это не могут комментировать ваши пресс-секретари, блогеры, это вы обязаны делать.
И вы обязаны отвечать за то, что вы не проводите никаких реформ в армии. Вы твердите про перемирие не потому, что хотите сделать страну сильней - а потому, что не имеете никакого понимания, что делать дальше.
Обстрелы пытаются скрывать в официальной статистике, но обстрелы продолжаются. Идет война. И проблема в том, что Украина не имеет никакой стратегии в этой войне. Президент заявил перед выборами, что "война закончится до конца года". Надо признать честно - это было враньем. Война будет продолжаться. И у нас нет структурной реформы в армии, нет реформы сил обороны. То есть Украина не готовится к изменению обстановки, выполняется один план - быть терпилами и высказывать обеспокоенность, когда снова убьют украинского бойца. И лицемерно обманывать общество - "но ведь сейчас гибнет меньше". Решение в войне может быть только военно-дипломатическим, а стрелять по терпилам будут безнаказанно много лет.
Читайте также: Ігор Луценко: Ні в якому разі не можна йти шляхом ухвалення абсолютно антиконституційного і злочинного законопроекту Зеленського щодо КСУ!
Главнокомандующий, который не исполняет свои обязанности, также бесполезен для страны, как суд, который проводит антигосударственные решения.
Президент обязан инициировать Совет национальной безопасности и обороны по факту выработать план действий на Донбассе», - констатирует Бутусов.