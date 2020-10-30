Ситуация в зоне ООС обострилась: двое воинов погибли, двое - ранены, наемники РФ ведут прицельные обстрелы, - пресс-центр

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Российско-оккупационные войска нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 30 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Обоим воинам была оказана медицинская помощь, их оперативно доставили в лечебные учреждения.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших.

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На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска к возврату к режиму тишины.

О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению", - говорится в сводке.





