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Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, -

Верховная Рада весной планирует внести изменения в Избирательный кодекс на основе опыта, полученного после местных выборов.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я соглашаюсь относительно реформы избирательного законодательства. Это тоже будет. Избирательный кодекс несовершенен, он принят предыдущей Верховной Радой... И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение - реформу на основе того опыта, который сейчас имеется", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что изменения ставят целью, чтобы "следующие выборы - и парламентские, и местные - лучше проходили для комиссий, для людей".

Как сообщалось, обновленный Избирательный кодекс приняла 11 июля 2019 года Верховная Рада VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

27 августа документ подписал тогдашний Глава ВР Андрей Парубий.

Однако Президент Владимир Зеленский 13 сентября ветировал кодекс, аргументировав свое решение тем, что он содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывает последние изменения в избирательное законодательство, не согласуется с базовыми законодательными актами в соответствующей сфере, не обеспечивает должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Впоследствии глава государства направил в парламент свои предложения для учета их в Избирательном кодексе. 19 декабря 2019 года ВР повторно рассмотрела и приняла новый Избирательный кодекс с предложениями Президента.

Верховная Рада 16 июля 2020 года приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Им внесены многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более чем 200 из 289 статей этого кодекса.
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Топ комментарии
+16
Это же вы,зелёное говно,приняли закон о выборах.
Или Порошенко,открыв дубликатами ключей ВР ночью ,сделал свои правки?
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30.10.2020 08:15
+12
"Калиф на час", "Плохому танцору яйца мешают," "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь", " Беда коль сапоги начнет точить пирожник..." - это все про зеленского и его стадо
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30.10.2020 08:19
+10
Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.

.
..
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30.10.2020 08:14
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Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.

.
..
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30.10.2020 08:14 Ответить
Нарид - когда вы уже станете народом, вас же за стадо считают вся эта бандитская верхушка.
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30.10.2020 08:36 Ответить
легко учить жизни "нарид" из-за бугра, вернешься тогда и звизди, а сейчас лучше помогай материально.
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30.10.2020 08:55 Ответить
Дурний нарід, який у власній державі 73 відсотками вибирає президентом клоуна, ставленика олігарха у, можуть вчит лише "із-за бугра". Або ж власні олігархи.
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30.10.2020 09:08 Ответить
Дядя, до Вас до сих пор не дошло, что 73% выбирало не клоуна, а ИЗБАВЛЯЛОСЬ от петрухи? и тогда даже драный кот мог стать президентом,если не дошло, то не встрявайте.
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30.10.2020 09:24 Ответить
Ага! А клоуна вибрали космічні пришельці! 😁 73 відсотки позбавляли я не Петрухи, а залишків здорового глузду. 😏
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30.10.2020 09:29 Ответить
Свет Вашего ума затмить способен свет торшера! не пиши мне больше соевый ботяра.
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30.10.2020 09:34 Ответить
Я так розумію, ти зтих73 відсотків яким Порох сере у штани а кацапська і телепропаганда олігархів у мізки? 😁 Абідна, да? 😂 Світло телевізора тобі перебило світло торшера! Вітаю! 😊
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30.10.2020 10:03 Ответить
Порохобот= кацап в вышиванке.
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30.10.2020 12:43 Ответить
🤣І це тут пише руцьеговоряща челюсть! 👏👏👏 Браво! Лапоть, ти вірменами допомогу зібрав? 😁
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30.10.2020 12:46 Ответить
зайвий доказ того що ти гвинторог личакокопитний влізший у вишиванку, я в твоїх дописах нарахував помилок більше ніж літер! а ти як справжній ************ поділяєш українців, на російськомовних та україномовних,наступним кроком буде вимірювання пропорцій черепа?
Сгинь чмо шоколадне!
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30.10.2020 13:07 Ответить
😂 "Щирий" українець штовхає нарратив про "русскоязичниз" українців! Чому немає "франкоговирящіх" німців, чи "іспаногоаорящіх" французів? Знаєш, чому, носій косоаоротки? Бо то - нонсенс. 😁
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30.10.2020 13:16 Ответить
Чтоб понятно было даже тебе лаптекопытный предок обезьян ПНХ!
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30.10.2020 14:11 Ответить
Таки важко гуглити через перекладач, так, лчпоть? 😁
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30.10.2020 14:43 Ответить
В вже там, з тим оленем розберіться вдвох. Не обов'язково по свої стосунки на форумі розповідати. 😁
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30.10.2020 15:24 Ответить
Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6616 Слуги пролетели, потому что кодекс неправильный.
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30.10.2020 08:15 Ответить
"Калиф на час", "Плохому танцору яйца мешают," "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь", " Беда коль сапоги начнет точить пирожник..." - это все про зеленского и его стадо
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30.10.2020 08:19 Ответить
Это же вы,зелёное говно,приняли закон о выборах.
Или Порошенко,открыв дубликатами ключей ВР ночью ,сделал свои правки?
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30.10.2020 08:15 Ответить
С такими зашкварами как в ВКС, вы еще до той весны дотяните. "Весна придет - сажать будем" Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 52. Вопрос - только кого и кто Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7708?
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30.10.2020 08:15 Ответить
От тільки людей на вибори приходить усе менше. Бо віри політикам давно нема.
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30.10.2020 08:16 Ответить
не надо путать местные выборы с выборами президента и ВР.
Президентские выборы 2014 - явка 60,29%
Президентские выборы 2019 - явка 61,37%

Учите мат. часть
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30.10.2020 08:27 Ответить
Децентралізація. Вивчіть одне слово.
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30.10.2020 08:30 Ответить
При чем тут децентрализация? А тебя деменция - лечить надо
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30.10.2020 08:34 Ответить
До того, щоб не плутати які вибори важливіші для людей. І які вони ігнорують.
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30.10.2020 18:38 Ответить
у тебя еще и склероз? мои соболезнования
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30.10.2020 18:55 Ответить
Собі залиш.
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30.10.2020 18:57 Ответить
Евгеньевич! Ты дурак или тебе поговорить не с кем? Твоя пурга про явку просто отстой. Тема закрыта
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30.10.2020 19:02 Ответить
Сам вирішую, що і коли закривати.
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30.10.2020 19:08 Ответить
Ты реально болен. Сам с собой разговаривать будешь Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1093. Начинай
Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6897
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30.10.2020 20:31 Ответить
Нафуя измения в избирательный кодекс если ближайшие выборы через 3 года?! Хотя с таким успешным правлением государством зе-******, к весне Украина может перестать существовать как государство. Еще пару решений проституционных судов по искам портновых-каломойш-мертведчуков и станем федеральным округом
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30.10.2020 08:17 Ответить
Изменения в избирательный кодекс: к выборам допускаются исключительно слуги народа, лично присягнувшие президенту.
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30.10.2020 08:23 Ответить
К весне рады уже небудет! Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3632
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30.10.2020 08:23 Ответить
Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7822
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30.10.2020 08:25 Ответить
Ну да как только выборы-сразу закон менять. Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2224
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30.10.2020 08:29 Ответить
Під себе та рускамірців будуть клепати в турборежимі? Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9294
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30.10.2020 08:30 Ответить
І що ж такого корисного вніс у Кодекс Зеленський ?
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30.10.2020 08:32 Ответить
Нічого корисного не вніс. Навпаки - все корисне виніс. Томкюу і вийшло таке, що гордитися нема чим і краще списати на "папєрєдніків".
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30.10.2020 09:12 Ответить
алкаш корниенко после пролёта Зешоблы , никак не может успокоиться
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30.10.2020 08:32 Ответить
две весны, 11 антикоррупционных органов, ноль посадок ...
и после этого скажите мне слуги - разве содержание этих органов за деньги народа это не коррупция?
не хило таки люди в этих "органах" на "работу"устроились
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30.10.2020 08:37 Ответить
Зеленым обезьянам лишь бы что-то изменить, нет макакам покоя.
На местных выборах вместо сладких бананов получили от избирателя гнилых помидоров, всё - обезьяны меняют избирательный кодекс..
Превратили Раду в обезьяний питомник.
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30.10.2020 08:41 Ответить
Это наркоман попытается ввести монархию (ну он же самый честный неЛОХ) и парламент переименовать в палату лордов?)))))
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30.10.2020 08:41 Ответить
"Слуги недоумка" вирішили піти по шляху "єдіноросів" - "Путин распорядился поменять Конституцию России, потому что в Конституции сказано, что пора поменять Путина…".
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30.10.2020 09:00 Ответить
Изменения в закон о выборах может быть только такое, которое даст возможность попасть во власть нормальным людям. Например баллотироваться ТОЛЬКО по месту жительства(регистрации) с цензом оседлости от 10 лет, а то от любой дерижоповки депутаст живет в Киеве,не избрался-запрет на баллотирование пожизненно, давай дорогу другим,запретить партии, а то люди голосуют то за зелю то за юлю а в списках сидят разные тридварасы скачущие из регионалов в песы и тп.
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30.10.2020 09:01 Ответить
К весне ??!! .Да оно должно быть готово уже к зиме .Вот же подонки !
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30.10.2020 09:02 Ответить



Лариса Сарган

@SarganLarysa

·2 год

Пам'ятаєте:«Сьогодні кожен українець може випити каву у Братиславі чи відвідати Віденську оперу». Реакція була неоднозначна,з хіханьками-хаханьками.Але згодом фотозвіти заполонили соцмережі. До хорошого звикаєш швидко(через ковід всі це відчули). Відмовитися від хорошого готові?
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30.10.2020 09:04 Ответить
Тягають той закон як кацапську балалайку, як вибори так і зміни!!!
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30.10.2020 09:11 Ответить
Учитывая то, что этих никчемных слуг консультирует на все руки мастер пОРТНОВ, не сложно предположить, что ничего полезного для государства его правки, изменения или дополнения не принесут. Будет еще больше хаоса и непонимания. Собственно, то, что нужно *****!
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30.10.2020 09:12 Ответить
"...до весни..." - а ви, плять, оптимісти.
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30.10.2020 10:00 Ответить
Новый кодекс не нужен!
Нужно добавить всего один пункт: "Оценка предыдущих избранников".
Еще один бюллетень "Вам стало жить лучше?". Если "Нет", всех избранников на год в тюрьму с конфискацией.
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30.10.2020 12:26 Ответить
1) Вернуть законную графу "Воздержался" (Против всех), подло украденную мразями у народа.
2) Вместо удаленного раньше порога явки ввести возрастной порог для слабоумного лохтората 70+. Или уравновесить тупую массу престарельцев молодежью 16 и 17 лет, у которых мозгов намного больше + им жить, а престарельцы уже свое отжили и отголосовали. Дело престарельцев кормить кашаков на лавочках, а не по выборам шастать для прокачки своего маразма.
3) Лишить права голоса обитателей Дамбаской Зоны на 75 лет (пока не выздыхает полностью поколение предателей Родины).
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30.10.2020 13:35 Ответить
 
 