Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор
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Россия должна уйти с Донбасса и Крыма и начать процесс налаживания отношений с Украиной, основанных на взаимоуважении.
Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина продолжает выбранный ею путь как свободная, демократическая и разнообразная страна - и она всегда будет оставаться одним из соседей России. Для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, которая состоит в непримиримой враждебности в отношении Украины. Чтобы поступать правильно по отношению и к собственным гражданам, и к украинцам, Москва должна уйти с востока Украины и Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений между двумя странами, основанных на взаимоуважении", - заявил дипломат.
Он указал, что сейчас на Донбассе наблюдается "самый длинный период относительного покоя с момента начала конфликта Россией в 2014 году", однако ситуация все еще далека от нормы. Гилмор обратил внимание на данные СММ ОБСЕ, согласно которым в октябре один гражданский погиб и семеро получили ранения из-за подрыва на взрывных устройствах.
"Это четкое напоминание о том, с какими рисками будут сталкиваться эти громады в течение многих лет. Каждый день, пока Россия откладывает вывод сил и техники из Украины, лишь усиливает эти страдания", - заявил Гилмор.
Он заверил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признают попытки России аннексировать Крым.
Пожалуйста, подождите...
У фуйла свої хатєлкі.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
кацапам не нужна польза - кацапам нужна соседская кровь....
Россию до основания разрушим
а затем мы наш отсталый мир построим
Кто был никем тот стал ничем.
Не смішіть, заяви авторитетних людей виконують, бо невиконання загрожує невиконавцю суттєвими збитками особисто.
А потом домой в берлогу мы сбежим...
Набухаемся,нажремся,а потом опять отжим...
Отожмем мы Белорусь,потом Армению,им...
Она уж не нужна,вот так и строим рюсский мир...
Доки в ваших речах буде "повинна залишити" замість "вимітайся або вб'ю" ніхто нічого не залишить.
а всё остальное - потом.
СССР позаботился о Сев. Корее и Восточной Европе. Можно сравнить результаты.
кацап, он же, если видит в кармане "лишнюю" копейку - сразу хватается за автомат или бежит за боярой
Леніна ніхто нікуди не обирав - це самозванець, що прийшов до влади на брехні і штиках.
а уже после етого можно обсуждать размер репараций...
Только у кацапов это уже давно переросло в маниакальную запущенную шизофреническую болезнь, вынянченную ими в себе веками до буйного, отключающего капли оставшихся мозгов помешательства.. Тут или такое же лечение на века, или полный их развал до размеров букашки с возможным уничтожением, что(второе) гораздо надежнее по отношению к этим неадекватам.
Ну, а громче всех за "вора" орёт самый циничный вор.
В Крым уже перемещено более полумиллиона московитских переселенцев.
Им не стоит засовывать чемоданы слишком далеко - скоро пригодятся.
Уж если вернули Германии ГДР, то Крым и подавно вернут Украине.
А пока московиты пусть пьют мочу - она прочищает мозги.