Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Россия должна уйти с Донбасса и Крыма и начать процесс налаживания отношений с Украиной, основанных на взаимоуважении.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина продолжает выбранный ею путь как свободная, демократическая и разнообразная страна - и она всегда будет оставаться одним из соседей России. Для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, которая состоит в непримиримой враждебности в отношении Украины. Чтобы поступать правильно по отношению и к собственным гражданам, и к украинцам, Москва должна уйти с востока Украины и Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений между двумя странами, основанных на взаимоуважении", - заявил дипломат.

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Он указал, что сейчас на Донбассе наблюдается "самый длинный период относительного покоя с момента начала конфликта Россией в 2014 году", однако ситуация все еще далека от нормы. Гилмор обратил внимание на данные СММ ОБСЕ, согласно которым в октябре один гражданский погиб и семеро получили ранения из-за подрыва на взрывных устройствах.

"Это четкое напоминание о том, с какими рисками будут сталкиваться эти громады в течение многих лет. Каждый день, пока Россия откладывает вывод сил и техники из Украины, лишь усиливает эти страдания", - заявил Гилмор.

Он заверил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признают попытки России аннексировать Крым.