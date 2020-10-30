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Крым (26017) Россия (91269) США (23191) Донбасс (26945) Гилмор Джеймс (23)

Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Россия должна уйти с Донбасса и Крыма и начать процесс налаживания отношений с Украиной, основанных на взаимоуважении.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина продолжает выбранный ею путь как свободная, демократическая и разнообразная страна - и она всегда будет оставаться одним из соседей России. Для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, которая состоит в непримиримой враждебности в отношении Украины. Чтобы поступать правильно по отношению и к собственным гражданам, и к украинцам, Москва должна уйти с востока Украины и Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений между двумя странами, основанных на взаимоуважении", - заявил дипломат.

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Он указал, что сейчас на Донбассе наблюдается "самый длинный период относительного покоя с момента начала конфликта Россией в 2014 году", однако ситуация все еще далека от нормы. Гилмор обратил внимание на данные СММ ОБСЕ, согласно которым в октябре один гражданский погиб и семеро получили ранения из-за подрыва на взрывных устройствах.

"Это четкое напоминание о том, с какими рисками будут сталкиваться эти громады в течение многих лет. Каждый день, пока Россия откладывает вывод сил и техники из Украины, лишь усиливает эти страдания", - заявил Гилмор.

Он заверил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признают попытки России аннексировать Крым.
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Топ комментарии
+13
Так ворога не перемогти, пане Гілморе.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
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30.10.2020 08:21
+11
Ой...коли хто думав про кацапів. То ж є раби і бидло.
У фуйла свої хатєлкі.
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30.10.2020 08:19
+9
Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8471
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30.10.2020 08:22
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Своей пользой они считают покорение соседей.
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30.10.2020 08:18 Ответить
Ой...коли хто думав про кацапів. То ж є раби і бидло.
У фуйла свої хатєлкі.
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30.10.2020 08:19 Ответить
Так ворога не перемогти, пане Гілморе.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
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30.10.2020 08:21 Ответить
Если победит байден, не будет и этого. Демократы предложат кремлядям "перезагрузку" как они это сделали в 2009 г после оккупации Грузии
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30.10.2020 21:39 Ответить
Они оказывается заботятся о народе РФ.)
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30.10.2020 08:22 Ответить
якщо ваш уряд цього не робить, то хоч хтось...
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30.10.2020 08:44 Ответить
Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8471
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30.10.2020 08:22 Ответить
Вони ж посконно-скрепні. Їм жити, як живуть нормальні люди, протипоказано - без помитих в мріях в Індійському океані обісраних недоімперських кирзових чобіт вони навіть розмножатись не можуть. Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8047
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30.10.2020 08:22 Ответить
Це теж...значить можна прийти, повбивати, пограбувати, а потім просто так піти?
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30.10.2020 08:24 Ответить
американец все пользу ищет, ну как все нормальные люди.
кацапам не нужна польза - кацапам нужна соседская кровь....
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30.10.2020 08:25 Ответить
Тут "трішки не так". Рабська психологія передбачає постійне відчуття морально-психологічного дискимфорту і неповноцінності... Тому такі люди завжди шукають "об"єкт приниження" - людину, групу осіб, народ, що, на його думку і в його очах, буде виглядіть "нижчим за соціальним статусом"... Особливо це стосується осіб з "комплексом неповноцінності"...Такі люди отримують відчуття "самодостатності" і "самозадоволення" саме від приниження оточуючих... Зверни увагу на "ієрархію" в тюрмах - там вона найбільш яскраво проявляється, як і в будь-якій іншій "закритій" соціальній групі... "Понти" - це ж чисто "зоновське" поняття...
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30.10.2020 08:49 Ответить
Ну у них же в гимне написано:
Россию до основания разрушим
а затем мы наш отсталый мир построим
Кто был никем тот стал ничем.
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30.10.2020 08:25 Ответить
Очень жаль, что такие заявления авторитетных людей не являются обязательными к исполнению. Как было бы классно: Гилмор сказал, что роSSия должна убраться из Крыма и Донбасса, и рашисты дружными колоннами повалили на своем металлоломе в сторону Ростова. Как в свое время с Афгана. Но, увы! Пока караваны из гавноконвоями прут только в нашу сторону. И обидно то, что раньше, при "плохом" ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ПОРОШЕНКО, эти белые Камазы на роSSию вывозили сотни своих дохлых отпускников, а сейчас валят налегке... Зато при очень "хорошем" четырежды уклонившемся от мобилизации да еще и потерпевшем! Тьфу, стыдоба!
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30.10.2020 08:28 Ответить
заявления авторитетных людей?

Не смішіть, заяви авторитетних людей виконують, бо невиконання загрожує невиконавцю суттєвими збитками особисто. Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 3149
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30.10.2020 08:40 Ответить
Чергове бла-бла-бла та стурбованість. Єдиний вірний шлях- це шлях Азербайджану.
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30.10.2020 08:29 Ответить
Білозубий америкоїд так зворушливо висловився, "нарота ереф". Немає ніякого народу у так званій "країні" ереф. А є збіговисько москалопітеків, ареал неконтрольованого розмноження
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30.10.2020 08:30 Ответить
Мы ГУЛАГ для вас построим и ограбим...
А потом домой в берлогу мы сбежим...
Набухаемся,нажремся,а потом опять отжим...
Отожмем мы Белорусь,потом Армению,им...
Она уж не нужна,вот так и строим рюсский мир...
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30.10.2020 08:33 Ответить
Можна бігом, пане? Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 4379
Доки в ваших речах буде "повинна залишити" замість "вимітайся або вб'ю" ніхто нічого не залишить. Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 3745
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30.10.2020 08:34 Ответить
сперва "Байрактары" над Крымским мостом !
а всё остальное - потом.
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30.10.2020 08:39 Ответить
Забота о народах других стран - прерогатива политики США: Корея, Вьетнам, Ливия, Сирия... создаётся "новый мировой порядок под эгидою США"! А свой народ вымирает от коронавируса! Самая богатая и самая демократическая страна не может обеспечить здоровье СВОЕГО народа. О чём Вы пишите в комментах? Вы этого не знаете? Нашли спасителя! Ещё не всю шкурку сняли?
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30.10.2020 08:40 Ответить
После второй мировой США позаботились: о ФРГ Южной Корее, Японии, Западной Европе.
СССР позаботился о Сев. Корее и Восточной Европе. Можно сравнить результаты.
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30.10.2020 19:57 Ответить
США больше не дадут РАБссиянскому быдлу ни тушонки Рузвелдьта ни ножек Буша..игры по Лэнд-Лизу закончились... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 903быдло Мавзолейное
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30.10.2020 08:43 Ответить
Что там Северный и Турецкий потоки еще живы?Тогда Эрдоган идет к вам.... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5720
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30.10.2020 08:47 Ответить
Держать чучело в центре столицы да еще и ходить посметреть "не постарел ли?" даже папуасы уже хоронят своих вождей
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30.10.2020 08:53 Ответить
Для народа конечно нет . Только вот кремлёвских ублюдков это совсем не интересует народ . Ибо ватный народ во все времена был скотом ...И будет скотом . Так его приучили .
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30.10.2020 08:55 Ответить
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 6613
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30.10.2020 08:56 Ответить
и как можно было ОПЕКу , видя эту таблицу - сделать кацапам нефть по 110 $ за бочку до 2014 года?..
кацап, он же, если видит в кармане "лишнюю" копейку - сразу хватается за автомат или бежит за боярой
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30.10.2020 09:10 Ответить
Є нелегітимний агресивний режим шидобільшовиків, який Америка не визнавала 15 років взагалі. Про це чомусь забули.
Леніна ніхто нікуди не обирав - це самозванець, що прийшов до влади на брехні і штиках.
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30.10.2020 11:16 Ответить
Финляндия три раза...30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года и лето 1944 года...
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30.10.2020 09:01 Ответить
Умный, да? Если бы санкции вводились конкретно против виновника, а не на всю страну, может и ушли бы уже)
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30.10.2020 09:04 Ответить
Санкции ввели против тракторов Путлера,которые давили 27 000 тонн продуктов питания... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 46
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30.10.2020 09:06 Ответить
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 1012
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30.10.2020 09:12 Ответить
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9193
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30.10.2020 09:13 Ответить
Мазолейные,а что так слабО с Финляндией? Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5651Гитлера пабили и Финляндию за 3 раза нет....Тушонки Рузвельта не хватило?
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30.10.2020 09:05 Ответить
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 7577
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30.10.2020 09:05 Ответить
кацапия должна свалить из Украины, Грузии, Молдовы.
а уже после етого можно обсуждать размер репараций...
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30.10.2020 09:05 Ответить
Если честно, что мокши, что турки имеют имперские притязания.
Только у кацапов это уже давно переросло в маниакальную запущенную шизофреническую болезнь, вынянченную ими в себе веками до буйного, отключающего капли оставшихся мозгов помешательства.. Тут или такое же лечение на века, или полный их развал до размеров букашки с возможным уничтожением, что(второе) гораздо надежнее по отношению к этим неадекватам.
Ну, а громче всех за "вора" орёт самый циничный вор.
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30.10.2020 09:21 Ответить
Прошу прощения, это коммент к другой теме - "Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляции РФ". Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9114
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30.10.2020 09:43 Ответить
а когда они мыслили категориями пользы?
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30.10.2020 09:33 Ответить
Счас, она уже "разбежалась". Таких призывов не счесть за 6 лет.
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30.10.2020 09:49 Ответить
Кремль аж давится, так спешит переселить в Крым побольше своего поголовья.
В Крым уже перемещено более полумиллиона московитских переселенцев.
Им не стоит засовывать чемоданы слишком далеко - скоро пригодятся.
Уж если вернули Германии ГДР, то Крым и подавно вернут Украине.

А пока московиты пусть пьют мочу - она прочищает мозги.
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30.10.2020 10:48 Ответить
 
 