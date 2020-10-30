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Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров

Врачей в оккупированном Крыму заставляют скрывать истинные причины смерти пациентов - чтобы они указывали вместо COVID-19 сопутствующие заболевания.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" на телеканале "ДОМ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что катастрофическая ситуация с распространением коронавируса в Крыму стала предметом обсуждения на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар и Меджлиса крымскотатарского народа. Мы провели несколько онлайн-встреч с диаспорой и с Крымом. И в результате родилось решение о том, чтобы организовать сбор ресурсов, в том числе лекарств, чтобы помочь наиболее нуждающимся, больным людям в Крыму. И мы определили крымскотатарскую общественную организацию "Крымская семья" - это та организация, которая модерирует на материковой Украине эти действия", - рассказал Чубаров.

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Он сообщил, что уровень инфицирования коронавирусом в Крыму достиг такого предела, когда профессиональных врачей уже не хватает.

"Очень многие люди вынуждены лечиться дома. Часто пожилым людям отказывают в госпитализации. Врачи в Крыму получили строгую установку, чтобы в случае смертности указывать ту сопутствующую болезнь, которая вызвана заболеванием коронавирусом. И в аптеках Крыма исчезли самые востребованные лекарства... Почему Российская Федерация как государство, которое оккупирует Крым, с этим не справляется? А она и не собиралась с этим справляться", - констатировал глава Меджлиса.

Однако, по его словам, оккупационные власти очень хорошо решают проблемы болеющих чиновников.

"Вы знаете, что так называемый вице-премьер Романовская, когда заболела, ее вывезли сразу за пределы Крыма. Так же Ковитиди, так называемый сенатор, лечится в Москве. Так называемый мэр города Ялты - Имгрунт умер, собственно, на территории самой России. То есть своих людей они спасают. Все остальные люди, граждане Украины, которые живут на территории оккупированного Крыма, для России не являются объектом особого внимания", - подчеркнул лидер крымских татар.

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Чубаров выразил уверенность, что Российская Федерация заботится только о здоровье военнослужащих, прокуроров, судей. То есть тех, кто обеспечивает оккупацию Крыма.

"Государство, оккупировавшее Крым, делает все для того, чтобы на оккупированной территории были обеспечены интересы только той небольшой части населения, которая работает на это государство. Все остальные должны умереть, ослабеть, уехать - это дело самих людей. Такая позиция Москвы - столицы государства, которое оккупировало Крым", - резюмировал Чубаров.
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Топ комментарии
+8
плять, почему если в оккупированном Крыму отказывают в госпитализации, то ситуация критическая, а если в Одессе, то нормальная ?
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30.10.2020 09:02
+5
А хіба не окупант повинен забезпечувати окуповане ним населення?В Лугандоні ситуація ще гірше,так може Чубака і їх лікувати буде?
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30.10.2020 08:36
+4
задача оккупанта любым способом убрать население с захваченной территории и заселить ее своим быдлом шо не так Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9676
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30.10.2020 08:59
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Сильно ніхто не здасть.
Бо в нас так само лікуються.
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30.10.2020 08:29 Ответить
Ксюша, совершенно в діырочку))) В смысле в десяточку))) Ну в смысле все именно так и есть.
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30.10.2020 08:32 Ответить
У чубарки бабки закончились?
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30.10.2020 08:30 Ответить
Только чтоб подучали лекарства нуждающиеся по украинскому паспорту
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30.10.2020 08:32 Ответить
Вони їх спалили))
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30.10.2020 08:37 Ответить
Ну..нема ручок-нема і печенька
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30.10.2020 08:38 Ответить
А хіба не окупант повинен забезпечувати окуповане ним населення?В Лугандоні ситуація ще гірше,так може Чубака і їх лікувати буде?
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30.10.2020 08:36 Ответить
А Чубарову в госпитализации не отказывают, а он все никак не доедет до Верхнего Спартака.
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30.10.2020 08:38 Ответить
будь що за ваші гроші,пане? Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5541

От тільки що ви робитимите з деокупацією Криму? А як розподіляти серед нужденних під пильним оком москальських відморозків?
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30.10.2020 08:52 Ответить
вывозите людей в Украину и лечите....
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30.10.2020 08:52 Ответить
Пусть сами себя спасают .Спасение утопающего - дело рук самих утопающих .К тому же ещё неизвестно куда и кому пойдут те средства .Контролировать некому . Я не доверяю Чубарову .
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30.10.2020 08:53 Ответить
ни доллара оккупантам в крым.
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30.10.2020 08:53 Ответить
задача оккупанта любым способом убрать население с захваченной территории и заселить ее своим быдлом шо не так Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9676
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30.10.2020 08:59 Ответить
+++
именно так !
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30.10.2020 09:05 Ответить
плять, почему если в оккупированном Крыму отказывают в госпитализации, то ситуация критическая, а если в Одессе, то нормальная ?
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30.10.2020 09:02 Ответить
Ну так это же оккупанты, чего тут удивительного ? Чем больше местных помрёт, тем для них лучше.
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30.10.2020 09:05 Ответить
Чем больше ваты удобрит землю Крыма, тем лучше.
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30.10.2020 09:08 Ответить
дело в том, что в Крыму среди "понаехов" уже и татара не найти
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30.10.2020 09:26 Ответить
понаехавшие - пусть валят обратно в свой солнечный Магадан и Улан-Уде !
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30.10.2020 09:35 Ответить
В Україні такаж херня, в лікарні не беруть і кримчани самі вибрали свою долю навідь мої родичі із Севастополя розказували як їм добре буде в складі росії
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30.10.2020 10:48 Ответить
Да-да, Меджлису прикрутили краники финансов, ищут лошков, кто бы накидал им на карточку. С трудом представляю, как они будут отчитываться о якобы "лечении" больных в Крыму.
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30.10.2020 10:59 Ответить
Почему не собирают для поддержки крымско-татарского партизанского движения?
Татары рискуя жизнью, с оружием в руках освобождают свою землю от захватчиков.
Или нет?
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30.10.2020 12:21 Ответить
 
 