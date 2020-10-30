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Довыборы в Раду будут в конце марта в нескольких округах, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Довыборы в Раду будут в конце марта в нескольких округах, -

В марте могут пройти довыборы в Верховную Раду в нескольких мажоритарных округах, если избранные там народные депутаты пойдут в местную власть.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О кадровых выводах партийных - они будут сделаны. Будут партийные конференции, так как в конце марта будут довыборы по тем округам, где народные депутаты пошли в местную власть", - отметил Корниенко.

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По его словам, довыборы могут пройти в округе №87, который сейчас представляет член фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, а также в округе №184, от которого в Раду был избран представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев.

"Там, возможно, будут довыборы, возможно, еще где-то мажоритарщики пойдут в местную власть. У нас сейчас два дня голосования - это в марте, людей уже готовим предварительно морально, будут довыборы. Соответственно, будут партийные съезды в январе, и мы там также будем принимать кадровые решения, связанные с результатами выборов", - сказал глава партии "Слуга народа".
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это не ты будешь решать зеленая обезьяна
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30.10.2020 08:43 Ответить
Не думаю,що є хоч якісь шанси,варіанти, можливості для "Слуг Народу" покращити ситуацію на наступних вборах БЕЗ масових
посадок корупціонерів з минулої влади,що сиділи "на Схемах"

Щось із ненаукової фантастики :"Весна прийдЕ,саджати будемо"
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30.10.2020 09:07 Ответить
У Ляшко опять появляется шанс.. Скотыняки...
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30.10.2020 09:27 Ответить
очікуємо нових кліпів.. Не лише від Ляшка ))))
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30.10.2020 09:59 Ответить
 
 