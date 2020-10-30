Довыборы в Раду будут в конце марта в нескольких округах, - "слуга народа" Корниенко

В марте могут пройти довыборы в Верховную Раду в нескольких мажоритарных округах, если избранные там народные депутаты пойдут в местную власть.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О кадровых выводах партийных - они будут сделаны. Будут партийные конференции, так как в конце марта будут довыборы по тем округам, где народные депутаты пошли в местную власть", - отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

По его словам, довыборы могут пройти в округе №87, который сейчас представляет член фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, а также в округе №184, от которого в Раду был избран представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев.

"Там, возможно, будут довыборы, возможно, еще где-то мажоритарщики пойдут в местную власть. У нас сейчас два дня голосования - это в марте, людей уже готовим предварительно морально, будут довыборы. Соответственно, будут партийные съезды в январе, и мы там также будем принимать кадровые решения, связанные с результатами выборов", - сказал глава партии "Слуга народа".