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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394

В Украине по состоянию на утро пятницы, 30 октября, зафиксированы 8 312 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 173. Это самые высокие показатели летальных и новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 378 729 человек.

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За сутки выздоровели 3 394 пациента, всего с начала пандемии - 155 026 человек. В течение минувших суток умерли 173 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умер 7 041 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 30 октября COVID-19 болеют 216 662 человека, что на 4 745 человек больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 01
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 02
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 03
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 04
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 05
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394 06
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Топ комментарии
+31
Вдягайте МАСКИ, йолопи !
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30.10.2020 08:41
+20
Вчені вже встановили зв'язок важкості протікання цієї хвороби та величини "дози" вірусу, яким людина інфікується. Так от у масці здорова людина отримає меншу "порцію", а безсимптомний хворий у масці при простій розмові чи диханні нікому цей вірус не передасть.
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30.10.2020 08:51
+15
Закривайте школи, пускайте більшe eлeктричок, маршруток, продавайтe по два квитки в купe, закривайтe рeсторани, кінотeатри, кав.ярні, бо будe лихо
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30.10.2020 08:45
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В Польше тоже при госпитализации требуют покупать кислородную подушку?
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30.10.2020 09:17 Ответить
Ні - в Польщі вже давно страхова медицина і там люди звикли як тільки "кашлянули" зразу звертатись до лікаря тому що з них на медицину стягують не малі податки.
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30.10.2020 09:22 Ответить
Да, да, но нет.
Так страхова чи державна за рахунок податків ? В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 173 людини, захворіли - 8 312, одужали - 3 394 - Цензор.НЕТ 5846
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30.10.2020 09:33 Ответить
И что? А когда у нас будет ьак же на кого юудем ровняться?
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30.10.2020 09:22 Ответить
У нас так же будет не скоро, а ровняться есть на кого и стремится нужно всегда к лучшему,а не закатывать деньги ковид и онко фонда в асфальт
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30.10.2020 09:26 Ответить
мы все умрем). или вы 200 лет собрались жить?
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30.10.2020 15:34 Ответить
Оце так облом!
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30.10.2020 23:03 Ответить
Зумисне розповсюдження взагалі не розглядається.
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30.10.2020 09:13 Ответить
С тестами попроще, сколько поляки за вчера протестировали
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30.10.2020 09:14 Ответить
В поляків 20тис за добу.
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30.10.2020 23:04 Ответить
А как они выздоравливают если не известно чем лечить
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30.10.2020 09:13 Ответить
помницца, как в марте-апреле тут шла прогностика по росту числа заболевших, эксэль-таблицы набивали, личные формулы выводили, обьять необьятное в одном уравнении с сотнями неизвестных хотели, ...... пришли другие времена )) щас даже основная масса руцких пропагандонов под шконками поприседала. так, одна-другая руцкая калека иногда высовывается ))
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30.10.2020 09:16 Ответить
Теперь я понимаю почему ляпнувшего на выступлении в Раде Зепрезидента о том что максимум что потянет Украина это 9,5 тысяч в сутки, через несколько часов была скорректирована до 12-15 тысяч, а через пару дней до 20 тыс.. Ему объяснили, что 9,5 будет уже к к дню " великого октября" и ШО тогда !!! Поэтому сразу нужно "закладывать" цифры побольше. А то что мед система уже сейчас трещит по швам, это уж как бог положит..
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30.10.2020 09:23 Ответить
Якщо ви не відчуваєте запахів - у вас КОВІД.
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30.10.2020 09:25 Ответить
Що, ніколи сопливим не був, любитель екзотики?
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31.10.2020 05:16 Ответить
Пане Георгію, очевидні причини, на кшталт повного закладення носа (звичайна нежить не позбавляє відчуття запахів), тому і називають очевидними, що вони не потребуюь спеціальних пояснень.
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31.10.2020 10:18 Ответить
Синова дівчина ні нюху ні смаку не мала.Як не дивно, але в домі ніхто не захворів. Коли у неї з'явились симптоми, нас у домі було 6 дорослих і немовля. А от сусід каже підчепив в маршрутці, відлежав 8 днів з пневмонією у кисневій масці, виглядить на 10 років старше, як до хвороби.
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30.10.2020 23:18 Ответить
Сусід там знає, де він підчепив.
А дівчина може отримала замалу дозу вірусу і була ізольованою від усіх.
Якщо то корона, то вам дуже пощастило.
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30.10.2020 23:22 Ответить
Майже повезло🙂. Дівчина хворіла вкінці серпня, а молодший син тиждень тому поділився, я думала що грві допоки нюх не пропав. Пекло горло, боліла голова, набряк в носоглотці і легкий сухий кашель вранці.за тиждень пройшло. В чоловіка головний біль, слабкість і температура спочатку 38,8, зараз 37,3 - 38 тримається.
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04.11.2020 12:58 Ответить
То ви лікуєтесь ? Особливо чоловіка....
Чи чогось чекаєте ?
КТ робили ?
Кашель і температура не дуже добра ознака.
На 7-8 день треба робити КТ.
У вас легка форма, бо вірус весь прикритий імунною системою в носі, тому і нюх пропав.
Чоловіка лікуйте. В нього може бути пневмонія.
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04.11.2020 15:46 Ответить
Сьогодні 13-й день,температура нормальна,на їжу пробило, кашлю в нього не було. Лікувала вітамінами С,Д, цинком і магнекор наніч. До поліклініки, або їхати маршруткою з двома пересядками, або пішки 2 км, отож лікувались самі.
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09.11.2020 23:58 Ответить
І всі приймайте серцевий аспірин.
Обов'язково.
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04.11.2020 15:47 Ответить
Син з дівчиною робили тоді на ''Кромберт-Шуберті, половина їх колег мали симптоми, але робили, бо той, хто йде на лікарняний, попадає в резерв(сидить без роботи). Одну швидка забрала з дому. Щоб зняти відповідальність з заводу, з робітників щодня брали розписки, що вони здорові.
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10.11.2020 00:54 Ответить
Вибачте, вчора прохи наплутав. такий же симптом може бути при отруєнні солями кадмію, але то довлді екзотичний випадок.
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31.10.2020 10:13 Ответить
"В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394" - этих рекордов могло и не быть, если бы не призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину, невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19. То ли он это по недомыслию сделал, то ли умышленно, но за организацию беды украинцам, после ухода, ему и его подельникам придётся отвечать.
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30.10.2020 09:29 Ответить
Радует только то, что вирус менее опасный, чем грипп. Поэтому общая смертность в Украине меньше, чем в прошлом году.
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30.10.2020 12:48 Ответить
Сам придумав? В мене немає знайомих хто б умер від грипу, а від коронавірусу є родичі.
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30.10.2020 23:25 Ответить
Раньше ставили как причину смерти - пневмонию(вызванную гриппом), а теперь ставят ковид.
Вот и кажется, что от гриппа умирало меньше.
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31.10.2020 20:16 Ответить
Саме так, кілька років тому, від ускладнень(пневмонії) свинячого грипу, в моїй області померло четверо людей. Від коронавірусу 312.
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10.11.2020 00:05 Ответить
Лайфгак

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 173 людини, захворіли - 8 312, одужали - 3 394 - Цензор.НЕТ 4095

Зараз їду в метро. Оцей бейджик начепив на куртку. Стою. Переді мною сидить пані з відкритим носиком. Побачила мій бейджик і спочатку натягнула маску на носика, а потім узагалі піднялася й відійшла на пару метрів. Сів на її місце. Навпроти така ж, із відкритим носом, пані. Побачила бейджик, одразу натягнула маску на носик, а потім пересіла метрів на 5 подалі від мене. Винахід працює. )))
Ел Арк
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30.10.2020 09:38 Ответить
Пришел, увидел, перевозглавил

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 173 людини, захворіли - 8 312, одужали - 3 394 - Цензор.НЕТ 646

via Serg Marco
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30.10.2020 09:39 Ответить
Насправді мої поради добрі для початкової стадії захворювання. Коли ви вчасно схаменулись і зрозуміли, що щось не так.
Щоб не допустити подальшого розвитку хвороби.
Бо ковід-інфекція складна. Вона загострює всі проблеми та хронічні захворювання. Тож нюансів багато. Тому звернення до лікаря обов'язкове.
Ускладнення дихання, проблеми з серцем, різкий біль - негайно викликайте швидку.
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30.10.2020 09:41 Ответить
Смотрю на табличку по областям, думал уже результаты выборов опубликовали
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30.10.2020 10:25 Ответить
Новый очаг распространения вируса - лифт. Без маски не входить!!! И руки мыть. Начинают болеть стояками. Это не наблюдения учёных - это статистика.
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30.10.2020 11:02 Ответить
Живите в пятиэтажках, собственных домах, а еще лучше - в особняках! Правда, наши политики не в "скворечницах" живут, а болеют часто!
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31.10.2020 05:20 Ответить
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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30.10.2020 11:23 Ответить
Такой вот "опасный" вирус. Оправдывайтесь коронаверы!
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30.10.2020 12:45 Ответить
Эпидемиолог академик Гундаров сказал-В статистике надо смотреть на летальность от ОРВИ и пневмонию . Так не летальность не пневмония не увеличилась.
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30.10.2020 17:38 Ответить
А я помню рекламный ролик 20-летней давности: "нас 52 миллиона". Сейчас 42 неполных. Итого минус 10лямов или в год в среднем минус 0,5 ляма. И так каждый год без всяких covid.
Страждущие строгих карантинных мер, наверное, хотят лет через 5-10 увидеть новую политическую карту, где Украина будет окрашена в цвет одного из соседей?
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30.10.2020 15:51 Ответить
Поправка: пожалуй больше 20 лет прошло, но все равно 350 тысяч как минимум стабильно в минусе будет.
Думай-ТЕ
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30.10.2020 15:52 Ответить
Купа народу роз'їхалась.
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30.10.2020 23:33 Ответить
Статистика второй волны показывает,прошу не путать с первой весной, когда смерность была намного выше, что даже при оснащенной медицыне, как Франции смерность увеличивается с наростаним случаев заражений, например когда заражаемость во Франции была на уровне как в Украине с 26 августа за 11 дней заразилрсь 56 тыс из их умерло 200 человек, сейчас, когда заражамость 40 тыс.в срелне умерает тоде 200, в Украине же 2%, что значительно выше.
Израиль обявил Локдаун и абсулютная заражаемость и смертность резко понищилась соответсвенно до 1 тыс и 20 но для локдауна нужны даже не деньги, как показал опыт в Украине, когда были леньги, а на эпидемию не тратились, а свое правительство, в Израиле оно Изаильское, во Франции французкое, в Украине не наше, не украинское.
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30.10.2020 17:02 Ответить
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