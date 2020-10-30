В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 30 октября, зафиксированы 8 312 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 173. Это самые высокие показатели летальных и новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 378 729 человек.
За сутки выздоровели 3 394 пациента, всего с начала пандемии - 155 026 человек. В течение минувших суток умерли 173 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умер 7 041 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 30 октября COVID-19 болеют 216 662 человека, что на 4 745 человек больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.
Пожалуйста, подождите...
Так страхова чи державна за рахунок податків ?
А дівчина може отримала замалу дозу вірусу і була ізольованою від усіх.
Якщо то корона, то вам дуже пощастило.
Чи чогось чекаєте ?
КТ робили ?
Кашель і температура не дуже добра ознака.
На 7-8 день треба робити КТ.
У вас легка форма, бо вірус весь прикритий імунною системою в носі, тому і нюх пропав.
Чоловіка лікуйте. В нього може бути пневмонія.
Обов'язково.
Вот и кажется, что от гриппа умирало меньше.
Зараз їду в метро. Оцей бейджик начепив на куртку. Стою. Переді мною сидить пані з відкритим носиком. Побачила мій бейджик і спочатку натягнула маску на носика, а потім узагалі піднялася й відійшла на пару метрів. Сів на її місце. Навпроти така ж, із відкритим носом, пані. Побачила бейджик, одразу натягнула маску на носик, а потім пересіла метрів на 5 подалі від мене. Винахід працює. )))
Ел Арк
via Serg Marco
Щоб не допустити подальшого розвитку хвороби.
Бо ковід-інфекція складна. Вона загострює всі проблеми та хронічні захворювання. Тож нюансів багато. Тому звернення до лікаря обов'язкове.
Ускладнення дихання, проблеми з серцем, різкий біль - негайно викликайте швидку.
Страждущие строгих карантинных мер, наверное, хотят лет через 5-10 увидеть новую политическую карту, где Украина будет окрашена в цвет одного из соседей?
Думай-ТЕ
Израиль обявил Локдаун и абсулютная заражаемость и смертность резко понищилась соответсвенно до 1 тыс и 20 но для локдауна нужны даже не деньги, как показал опыт в Украине, когда были леньги, а на эпидемию не тратились, а свое правительство, в Израиле оно Изаильское, во Франции французкое, в Украине не наше, не украинское.