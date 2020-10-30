Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ
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Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сегодня ночью наемники РФ вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке. - Ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое воинов ООС, еще двое военных пострадали.
"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Тарапунька
показать весь комментарий30.10.2020 09:10
+11 Герхард
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+4 Лев Львовский 63975c6a
показать весь комментарий30.10.2020 09:08
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Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.
Вроде все, как всегда.
а шо сказати матерям загиблих?!?!?!?! - ............. .