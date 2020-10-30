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Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ

Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодня ночью наемники РФ вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке. - Ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое воинов ООС, еще двое военных пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в зоне ООС обострилась: двое воинов погибли, двое - ранены, наемники РФ ведут прицельные обстрелы, - пресс-центр

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+17
Єта жидозеленая падаль снова будет вьіискивать мир в глазах *****?
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30.10.2020 09:10
+11
Какое обострение?

Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.

Вроде все, как всегда.
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30.10.2020 09:09
+4
Знову відступати?
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30.10.2020 09:08
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Знову відступати?
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30.10.2020 09:08 Ответить
Какое обострение?

Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.

Вроде все, как всегда.
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30.10.2020 09:09 Ответить
Что, стреляют? - Собирай собрание...
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30.10.2020 09:09 Ответить
Єта жидозеленая падаль снова будет вьіискивать мир в глазах *****?
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30.10.2020 09:10 Ответить
озабоченность будут выражать, или опять отводить?
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30.10.2020 09:15 Ответить
Штрафовать и зброю отбирать. Запрещать разведку, ломать и топтать дроны.
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30.10.2020 09:17 Ответить
Рано делегация нардепов -с передовой уехали. Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 2901
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30.10.2020 09:16 Ответить
Лучше организуйте новую поездку депутатов от "СН" на передовую. Да не на пару дней, а на недельку. Да не в тыловые блиндажи с чистыми койками и жратвой по расписаню. А не передок и по полной, Дозор, караул. Вот тогда и посмотрим на этих "вояк"
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30.10.2020 09:16 Ответить
И вообще, всю семью жидозеленских надо отправить туда на ПМЖ.
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30.10.2020 09:43 Ответить
то что расейско-террористическая солдатня убила 2 украинских воинов - это уже конец перемирия?
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30.10.2020 09:17 Ответить
_Что тут может быть ещё неясного? Сипатый и его шайка врагов Украины будут запрещать ВСУ стрелять в оккупантов даже когда они вторгнутся с черниговского направления!
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30.10.2020 09:24 Ответить
Какой Донбасс ,кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина, .Проснитесь Слуги .нас обокрали! Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 1280
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30.10.2020 09:18 Ответить
Проснись! Они слуги кремля.
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30.10.2020 09:26 Ответить
Скорее слуги олигархов,а олигархи друзья Кремля и для олигархов на первом месте бизнес,а потом...
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30.10.2020 09:31 Ответить
Их кацапы обложили со всех сторон после выборов и бьют по всем фронтам)зажоп не показал ожидаемого результата,а Порошенко наоборот набирает силу -ждать конца срока зебобы им смерти подобно...
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30.10.2020 09:26 Ответить
вы конченые уроды. сегодня же выходите из минских соглашений. какой еще повод нужен вам, дебилам? а если нет, отправляйте на передовую своих детей, пусть они вас защищают
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30.10.2020 09:19 Ответить
...протокольный писк
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30.10.2020 09:19 Ответить
А как же мир в глазах Путина м перемирие?
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30.10.2020 09:19 Ответить
Це вони, так підтримують заколот КСУ.
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30.10.2020 09:20 Ответить
турецькі соцмережі хз жахом порівнюють московіьське та власне озброєння

Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 4700
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30.10.2020 09:22 Ответить
Який позор для країни , її військових вбивають , як на сафарі , а керівництво у відповідь лише збирає якесь ,нікому не потрібне - срочноє засєданіє . Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 5722 .
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30.10.2020 09:25 Ответить
враховуючи попередній досвід таких зібрань і спираючись на домовленості(домовленості з ким????)приймуть" виважене" рішення шось на кшталт "це провокація" або "прикра випадковість", "банальне непорозуміння".
а шо сказати матерям загиблих?!?!?!?! - ............. .
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30.10.2020 09:27 Ответить
Ща Арестович толкнет умную речь в стиле "это не два погибших воина ВСУ,а жертвы во имя спасения Украины".
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30.10.2020 09:28 Ответить
Хаха, "нужно просто перестать стрелять". Да, зебилы?
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30.10.2020 09:32 Ответить
Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ-это сильный ход! Ползите,суки,к родственникам погибших на коленях,а потом в окопы,на передовую,вместе с "верховным главкомом",инициаторы,***...!
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30.10.2020 10:37 Ответить
Мир ещё никогда не видел более жалкого и ничтожного верховного главнокомандующего. Какой позор!
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30.10.2020 12:13 Ответить
 
 