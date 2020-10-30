Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ

Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных. Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сегодня ночью наемники РФ вели обстрелы, используя АГС (автоматический гранатомет на станке. - Ред.) и подствольные гранатометы. Погибли двое воинов ООС, еще двое военных пострадали.

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"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.