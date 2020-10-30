Шмыгаль поручил изучить опыт передачи в частную собственность ядерных установок и материалов "Энергоатома", но в указе президента такого нет, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение подготовить корпоратизацию НАЭК "Энергоатом" и изучить опыт "передачи из государственной в частную собственность ядерных установок и материалов".
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Энергоатом" и частная собственность? Что?
Шмыгаль выполняет указ президента от 22 сентября № 406/2020 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики". Там сказано: "Кабмин должен обеспечить совершенствование управления государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", в частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету Министров Украины", - отметил журналист.
По словам Бутусова, в указе президента про "частную собственность" этого нет.
"И на заседании Кабмина эти слова не звучали. По данным источников, вот эти 4 и 5 пункты поручений были дописаны кем-то позже. Думаю, Кабмину стоит изучать опыт как рассчитываться вовремя с производителями электрики, как не загонять долги и не доводить до банкротства прибыльные государственные компании. Ну и как писать точные формулировки в поручениях, а то мало ли что подумают, прочтет какой-нибудь впечатлительный олигарх., ну и подумает, что какая-то распродажа надвигаются... Но на самом деле нет, речи об этом не идет, это, видимо, просто описка. Надо поправить", - подытожил журналист.
Пожалуйста, подождите...
да, конечно же зебилоидный "мудрый нарид", который слушает агентов.
Но реально - это и есть гибридная война - все телеканалы скуплены и половина Рады, СБУ да и всех гос.структур - агентура, либо идиоты продвинутые агентурой.
США рулил в Западной Европе, Японии, Южной Корее.
Кремль - Восточная Европа, Китай, Северная Корея.
там где Кремль - там кровь, нищета и разруха.
так что иди ты в сраку...
2. Не надо ля-ля про США и их великую роль в экономике других стран. СССР рубли не рисовал, к рублю не принуждал, на себя экономики не завязывал.
Россия выучила ошибки, и теперь у нее подход ко всем строго рациональный и циничный. никакого братства, утром деньги, днем стулья, это видно даже по взаимоотношениям с куда уж ближней, Белоруссией.
Россия никому ничего не раздает, мало того, складывается ощущение, что в свою внешнюю политику она вкладывает и то, что она хочет возместить то, что когда то давала задарма тому или иному "братушке".
Типичный ответ типичного русского. Это даже комментить не хочется. Про сравнение бюджетов России и США только забыл упомянуть.
в Карабахе гибнут люди, Сирия уничтожена, в Ливии Эрдоган остановил кремлядей...
с Украиной США воюет?
А потом и на Донбасс ?
2. Если РФ напала на Крым, то почему тогда боевые действия ведутся не там? Ведь россияне там 100% присутствуют, официально. Для Украины это была бы очень выигрышная с точки зрения международного сообщества тактика поведения, но почему то воюем с РФ на Донбассе. С "российскими наемниками".
В первые дни небольшая перестрелка с "зелёными человечками" очень бы не помешала.
И особенно - захват нескольких "вежливых людей".
Тогда поднять международный шум было бы полезно, но Турчинов сделал
как приказала Тимошенко - путинская хохотушка.
Доведення до банкрутсва, виведення з держвласноті і продаж за копійки.
Вже до всіх дійшло, що ці "молоді, недосвічені" не вчаться, а свідомо банкрутять державну власність?
Це "слуги олігархату та кремля".
Нам уже хватило стоимости тепла, которую он поднял от фонаря и до небес .
Шмыгаль - ахметовская гнида.
Будь в Украине орагнизованные националисты, такие как ахметов по земле бы уже не ходили.
Спасибо дяде Сэму, что взял его за обрезанный конец и уже не отпустит.
Лазаренко в курсе.
Он хочет её приватизировать и сделать самой дорогой в мире.
Где Ахметов, там сегодня нищета, а завтра война, за ним тюряга плачет.
и превратив людей в быдло чтоб не мешали, распродают територию и активы.Детям что оставим придурки. Кто вам пенсии платить будет . Новый суспильный договор где частка каждого с этого обсуждать изменения в сиситеме, может этим проймешь наш мудрий нарид.
в украинской энергетике и возврате людям денег за необоснованно завышенные
тарифы на тепло.
А Ахметов кормит с этих денег свою империю - раковую опухоль Украины.
Зарплаты платились украинские, уголь экспортировался по мировым ценам - живи не хочу.
Но Ахметову было мало и началась возня "Путин, приди!"
Ну, путин ухмыльнулся и пришёл - ахметовская донецкая империя в развалинах.
Не с ахметовским счастьем замахиваться на крупные проекты - Карма против.
Вопрос с АЭС скорее всего в отсутсвии топлива, которое пришло время менять. Это не ведро с ураном, как большинство здесь представляет. Это технология изготовления ТВЭЛ, которые производлят ТОЛЬКО в РАШЕ. Правительство официально не может закупить топливо в РАШЕ -это повиснуть на крючке (как на газе). А частое лицо как нибудь перевезет контробандой, а мы глазки и закроем на это. Как такой вариант действий правительства???
ЧИ ВИ ОХ*РІЛИ - ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ ПЕРЕДАВАТИ В ПРИВАТНІ РУКИ ??
ЦЕ ДНО З ПРИСМАКОМ ЧОРНОБИЛЯ З ЛАСКИ КАЦАПІВ
ахметовские обезьяны начали дергать за чеку атомную гранату !!!.
Америка должна дать по рукам (и по яйцам) тупым шмыгалям, не соображающим что творят.
Ядерные объекты в руках необразованных ********* - нам только этого не хватало.
Это вопрос безопасности всей Европы.
Мало затопленных донбасских шахт с радиоактивной водой ?
и натворивший для Украины столько беды ?