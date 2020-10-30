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Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня под стенами Конституционного Суда проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" из-за решения Суда отменить уголовную ответственность за декларирование ложной информации, закрыть декларации чиновников от общественности и существенно сократить полномочия НАПК.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало акции было анонсировано на 9:00.

По словам активистов, проведение акции связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

Отмечается, что такими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвис с Евросоюзом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 01
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 02
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 03
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 04
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 05
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 06
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 07
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 08
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 09
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 10
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 11
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 12
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 13
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 14
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 15
Под КС проходит акция протеста Отправим судей-предателей в Ростов в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм 16
Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
_Пока до людов не дойдёт, что враг в кресле президента и парламенте, ничерта не изменится (к лучшему).
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30.10.2020 09:29
+17
А почему Ростов?
Кол, гілляка, минус кожа.
Так будет значительно душевнее.
И справедливее...
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30.10.2020 09:36
+15
председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радіо Свобода и телеканала UA:Перший).
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30.10.2020 09:30
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_Пока до людов не дойдёт, что враг в кресле президента и парламенте, ничерта не изменится (к лучшему).
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30.10.2020 09:29 Ответить
ці покидьки в суддівських рясах захищені перезахищені захмарними привілеями від держави і законами ними ж ініційованими настільки, що вони чхали на всі ці мирні протести і раніше, чхають тепер, і чхати будуть до самої смерті. до них смертним не дістатися в цій країні ніколи від слова взагалі а з черговою владою вони "домовляться". а перевірити домоляться чи ні буде дуже просто - якщо всі заведені справи на порушників заповнення декларацій обнуляться або відміниться обовязкове декларування і його обовязкова перевірка чи відбудуться хоч якісь послаблення у цих питаннях для цих скотів, це буде означати що "домовились".
чи можливий інший варіант? дуже швидко дізнаємось. у Зеленського зявилась чудова нагода пограти у рішучого, народного і справедливого Голоборотька.
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30.10.2020 09:52 Ответить
Нет никаких вариантов противу судей КСУ,в т.ч. и у Голобородька,окрамя "суда Линча"...
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30.10.2020 11:54 Ответить
Не просто враг - неукраинец, сами знаете - какой.
А хитрожопым еще за Голодомор ответить придется...
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30.10.2020 10:00 Ответить
если нужно дискредитировать любую патриотическую и антикорупционную акцию, надо что бы её возглавили Шабунька и Егорка Соболев.. что и произошло..
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30.10.2020 09:29 Ответить
невже Гриценко змінив призвіще на Соболєва?
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30.10.2020 09:40 Ответить
Найєм із чаєм десь загубився. А ні, цей борцун вже при посаді, не вийде))
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30.10.2020 09:46 Ответить
Порошенко не прийшов
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30.10.2020 09:56 Ответить
это же не против Зели...
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30.10.2020 10:29 Ответить
Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 7899
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30.10.2020 18:05 Ответить
В Україні нет судебной системи, только 10% судей есть честними и они отнюдь не руководители.
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30.10.2020 09:29 Ответить
председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радіо Свобода и телеканала UA:Перший).
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30.10.2020 09:30 Ответить
Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм - Цензор.НЕТ 934
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30.10.2020 09:31 Ответить
Під КС проходить акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 8783
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30.10.2020 09:31 Ответить
Під КС проходить акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 1432
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30.10.2020 09:32 Ответить
В июле 2018 Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина России Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается то, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.
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30.10.2020 09:33 Ответить
людей замало...почнуть палити усі підтянуться
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30.10.2020 09:30 Ответить
В сарае где-то крючья лежат, дед на скотобойне работал. Похоже, скоро инструмент востребуется
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30.10.2020 13:00 Ответить
Одні студенти.... Ціль зміни суддів КС досягнута. Тепер питання-кому це все вигідно?
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30.10.2020 09:30 Ответить
Обидели честных и неподкупных судей. Горе-то какое.
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30.10.2020 09:37 Ответить
Ростов не резиновый.Утилизировать,превратив в удобрение.
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30.10.2020 09:31 Ответить
Так как КС высказано недоверие народа и общества. Его в отставку, и под следствие ( с полным арестом активов и имущества), его решения в том числе и по досрочному роспуску Рады прошлого созыва считать недействительным, восстановить прежних депутатов а нынешних отправить с концертами по стране. Ха.. ха...
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30.10.2020 09:32 Ответить
не забыть !!!! Посадить Портнова по любому поводу .
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30.10.2020 09:34 Ответить
Судей не в Ростов надо, а под трамвай. Під КС проходить акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 659
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30.10.2020 09:35 Ответить
ПреЗедент доверит Шабунину отбирать новых судей в КС или их выберет и назначит Ермак?
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30.10.2020 09:35 Ответить
Шабунин просто зарабатывает себе место под ЗЕленым солнцем.

Бо несправедливо - Серлещу и Наему дали кормушку, а Шабунину дом спалили.
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30.10.2020 09:37 Ответить
Ни и перед грантодателями нужно демонстрировать бурную деятельность.
А Зелю вчера так нахваливал, так нахваливал, ну прямо Рейган с Черчиллем в одном флаконе ...
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30.10.2020 09:41 Ответить
Сівоха буде їх відбирати.
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30.10.2020 09:39 Ответить
А почему Ростов?
Кол, гілляка, минус кожа.
Так будет значительно душевнее.
И справедливее...
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30.10.2020 09:36 Ответить
и ихнего главаря зеленского туда же!
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30.10.2020 09:37 Ответить
При таких событиях главных для страны патриоты Нацкорпус,Свобода где вы? не вижу тут,или трансляция на ТЦ Гуливер рекламы лгбт где был нацкорпус и устроил шоу с фаерами и угрозами важнее?надеюсь что позже подтянутся
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30.10.2020 09:40 Ответить
Чомусь не видно на акції тупої біомаси "надьожі нації". Всі на цензорі мазу тягнуть за суддів КСУ(корупційного суду України). Чомусь не дивно.
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30.10.2020 09:59 Ответить
А де Вовка нога-Парасюк, проспав?
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30.10.2020 09:40 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
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30.10.2020 09:40 Ответить
Are You ****** Tam? Дуже стисло та влучно!
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30.10.2020 09:42 Ответить
Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 8915.
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30.10.2020 09:45 Ответить
В понедельник мутим с КСУ, в пятницу - собираем под КСУ "протестующих".
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30.10.2020 09:59 Ответить
Ці "бунтарі" смоктали дві сіськи, одну європейську, а другу велику Беніну. Як кажуть, гарне і проворне телятко дві цицьки смокче.
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30.10.2020 11:36 Ответить
Шарики разноцветные не взяли - низачёт...
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30.10.2020 09:45 Ответить
Той хто умало не обісцявся від невєбєнно-фонтануючої енергії Вави Підорасюка, і Єгорки Дурачка, прочитайте пост розумної жінки.
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.

Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!

При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!

Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.

От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.

Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!

Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!

І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.

І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".

Ольга Кирилюк
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30.10.2020 09:46 Ответить
Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 7288
Они да! И то уже давненько.
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30.10.2020 09:46 Ответить
<******** они ровно настолько, насколько им позволяют ********
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30.10.2020 13:02 Ответить
до суду марно йти, треба вже маєтки цих худобин судівських палити, це ж для них святе, а якась там Україна
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30.10.2020 09:47 Ответить
так ото ж!
і поки цього не відбудеться ніяких змін у цій країні не станеться, на превеликий жаль.
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30.10.2020 10:01 Ответить
Не густо!!!! Опять кто то,что то мутит!!!! Тут явно видно - просто мутит!!!!
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30.10.2020 09:48 Ответить
Як тільки несе запахом від сракоблоку і блоку Коломойського, то це точно якась гнила справа!
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30.10.2020 09:54 Ответить

@jozefkneht1

Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є злочином.

Не знаю, чому радіє Шабунін, але ми йдемо до сталінських трійок.
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30.10.2020 09:50 Ответить
Геть банду антиконституційних суддів!
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30.10.2020 09:52 Ответить
Судяку на гіляку.
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30.10.2020 09:52 Ответить
почему альбинос не в костюме рака и где унитаз?
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30.10.2020 09:53 Ответить
Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 9139
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30.10.2020 09:56 Ответить
Гроші вже їм надійшли.
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30.10.2020 09:59 Ответить
Вийшло Шлябунін, який фактично із Защоку, Найобом і Сирожою В*юном і облізлим кацапським Соболем, похоронили цю антикорупційну систему. Гоніть його з цього мітингу.
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30.10.2020 10:00 Ответить
А тем временем вчера на заседании кабмина подготовили НАЭК "Энергоатом" к передаче из государственной в частную собственность ядерных установок и материалов.
Атомную Энергетику !!! В частную собственность алигархов !!!.
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30.10.2020 10:00 Ответить
мда..... , а олігархи, традиційно, під ними ж і створений шумок, продовжують потихеньку розбирати країну по запчастинах.
міняються президенти, відбуваються революції, організовуюються збройні конфлікти, розвязуються війни між країнами, ....... , - все йде по плану, по плану смердючих і нікчемних олігархів, олігархів всіх країн що обєднуються за обопільними інтересами.
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30.10.2020 10:10 Ответить
Пока все украинцы находятся в шоке от бандитских решений Конституционного суда по отмене "электронных деклараций" и "незаконного обогащения". Бывший нардеп от "Свободи" Швайка, с радостью поддерживает преступные решения КСУ и выступает против разгона этих свиней

Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 1506 Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 2287
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30.10.2020 10:03 Ответить
Недаром Швайка не вылазит с медведчуковских каналов и там яростно клеймит Запад. А про РФ и Кремль что-то молчит - "Свобода" перешла в услужение и на содержание к Медведчуку?!
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30.10.2020 10:22 Ответить
Мне кажется Свобода изначально куплена русней, очень удобно через таких "патриотов" разжигать вражду. Именно благодаря Свободовцам и таким как Фариониха во многом был успешно реализован образ "бандер" которые хотят уничтожить Крым и Донбасс
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30.10.2020 10:33 Ответить
Я слежу за Свободой начиная с первого Майдана. Это ФСБшная контора. Старая схема - не можешь побороть националистов , так возглавь их. Свобода всегда подмахивала Кремлю и работала синхронно с рыгами, против интересов Украины. Из последнего - отмена закона о языках сразу после победы Майдана в 2014м, который мобилизовал юго-восток против Украины и дал врагам формальное оправдание для анексии Крыма. И тягнибок и некомсомолка некомунистка Фарион - агенты влияния РФ.
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30.10.2020 11:55 Ответить
Однозначно,ти вже мля 7років розбираєшся,однозначно)))
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30.10.2020 10:24 Ответить
Тут мужчиа теж за роспуск КС
Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 2953
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30.10.2020 10:06 Ответить
Ти б ще Яника тут зацитував.
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30.10.2020 11:10 Ответить
Когда такая мразь против Конст.суда, невольно задумаешься, в чем его "гешефт", и все ли так просто...
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30.10.2020 11:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zcjPc7U8Dis
Прав был Сашко Білий (Олександр Музичко.)

Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм - Цензор.НЕТ 5170
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30.10.2020 10:07 Ответить
Одне пітання до автора статті:
А ти впевнений що відмінені норми є антиконституційними?
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30.10.2020 10:13 Ответить
В самой корумпированной стране Европы. да.
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30.10.2020 10:34 Ответить
????
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30.10.2020 10:38 Ответить
Без шибениці і коктелів Молотова це смішне збіговисько. Де Нацжони, Свобода і решта ********?
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30.10.2020 10:22 Ответить
Какой нафиг ростов???? Поступить с ними и их семьями как поступили с судейской семьей с десяток лет назад в Харькове! Причем показательно, что бьі суки в мантиях впредь не забьівали о том, что за все придется отвечать своими головами.
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30.10.2020 10:34 Ответить
Не в Ростов їх треба відправити, а на довічне ув'язнення за грати!
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30.10.2020 10:42 Ответить
Лозунг "... в Ростов" конечно правильный и возможно даже выполнимый, но ... Мне кажется что судьи не особо-то и расстроятся, т.к. накосили бабла столько, что отправятся не "в Ростов", а на свои итальянские виллы, тратить свои десятки млн.$. Тюрьма и полная конфискация всего что "нажито непосильным трудом" - так будет правильнее.
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30.10.2020 10:43 Ответить
Как только день рождения Бандеры, так в Киеве по Крещатику идет 100 000 колонна Свободы, Правого Сектора и т. д. с факелами.
Сейчас совершен гос. переворот руками КС, а этих товарищей с факелами ни одного!!!
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30.10.2020 11:00 Ответить
Конституційний суд вчинив правильно.
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.
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30.10.2020 11:13 Ответить
Судя по количеству ментов охраняющих продажных судей, вслед за судьями, надо набирать новых ментов. Эти уже тоже служат режиму.
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30.10.2020 11:27 Ответить
Керував поліцією на акції сєпар Крищенко.
Той самий начальник міліції Горлівки при Янеку, що здав без опору Горлівку, якимось чином був відпущений сєпарами, потім Пєтя призначив його начальником поліції Києва, після чого Крищенко керував розгонами мітингів добровольців і майданівців.
Тепер ця проститутка служить Зелі.
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30.10.2020 11:48 Ответить
Щось ви, дядку, наплутали.
Крищенко ОБОРОНЯВ майже єдиний з усіх будівлю міліції від сепарів!
Цитата з Вікі: До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень.
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04.11.2020 17:34 Ответить
Вийшов Шлябунін, який фактично із Защоку, Найобом і Сирожою В*юном і облізлим кацапським Соболем, похоронили цю антикорупційну систему. Гоніть його з цього мітингу.
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30.10.2020 11:37 Ответить
..ШАНОВНІ .. перестаньте ГОРЛОПАНИТИ .. іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ КСУ ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України .. Вас грає УБЛЮДОЧНА сіоністська БАНДА злодійського племені .. ВИПРАВИТИ НЕконституційні статті Закону про Е-декларацію .. і нема проблеми ... бо ж ця олігархічна БАНДА світових і доморощених ЗЛОДІЇВ залишить Вашим Дітям і Онукам - робочі місця ТІЛЬКИ санітарних мийщиків задниць і дешеві рабські вакансії ..новітніх рабів... в тій самій Європі ...
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30.10.2020 11:44 Ответить
Що Ви пане Богдан розповідаєте? КС зробив злочин і це вважаємо не тільки ми, а всі європейські лідери. А я їх вважаю розумнішими, хочаби тому, що вони в себе побудували рай і як там живуть люди.
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30.10.2020 12:24 Ответить
.. то ж ЇДЬТЕ в той Рай ..а Нас обкрадати ДОСИТЬ ..
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30.10.2020 12:37 Ответить
Ви себе почули? Якраз КС прийняв закон, який дозволив корупціонерам Вас обкрадати, відмінив подачу декларацій і кримінальну відповідальність за недостовірні данні в декларації.
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30.10.2020 12:50 Ответить
..купіть Собі ПІВНЯ на Базарі і "полокайте" йому мозок ... зомбо
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30.10.2020 12:59 Ответить
Богданчик из дурки строчит 100%
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30.10.2020 13:40 Ответить
Ти Богданчику вже купив собі півня?
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30.10.2020 14:48 Ответить
...ЗОМБО-тролики .. СМІШНІ Ви .. і .. самі догадуєтесь хех..
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30.10.2020 14:52 Ответить
На мітингу зустрів багатьох майданівців, фронтовиків.
Сфоткався із Бутусовим.
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30.10.2020 11:50 Ответить
С такими судами как у нас, то нас в свои объятия с удовольствием возьмёт только Путин, этого и добивается партия Медведчука. Если судьи Конституционного суда своим решением сняли с себя ответственность за не законное обогащение, ТОГДА ИХ НУЖНО ПРОСТО ВЫГНАТЬ С ИХ КРЕСЕЛ И ЗАБРАТЬ МАНТИИ, ХОТЯ БЫ ТАК ИХ ВСЕХ НАКАЗАТЬ.
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30.10.2020 11:57 Ответить
 
 