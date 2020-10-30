Под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня под стенами Конституционного Суда проходит акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" из-за решения Суда отменить уголовную ответственность за декларирование ложной информации, закрыть декларации чиновников от общественности и существенно сократить полномочия НАПК.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало акции было анонсировано на 9:00.
По словам активистов, проведение акции связано с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.
Отмечается, что такими действиями судьи предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвис с Евросоюзом.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
чи можливий інший варіант? дуже швидко дізнаємось. у Зеленського зявилась чудова нагода пограти у рішучого, народного і справедливого Голоборотька.
А хитрожопым еще за Голодомор ответить придется...
Бо несправедливо - Серлещу и Наему дали кормушку, а Шабунину дом спалили.
А Зелю вчера так нахваливал, так нахваливал, ну прямо Рейган с Черчиллем в одном флаконе ...
Кол, гілляка, минус кожа.
Так будет значительно душевнее.
И справедливее...
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.
Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!
При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!
Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.
От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.
Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!
Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!
І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.
І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".
Ольга Кирилюк
Они да! И то уже давненько.
і поки цього не відбудеться ніяких змін у цій країні не станеться, на превеликий жаль.
@jozefkneht1
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є злочином.
Не знаю, чому радіє Шабунін, але ми йдемо до сталінських трійок.
Атомную Энергетику !!! В частную собственность алигархов !!!.
міняються президенти, відбуваються революції, організовуюються збройні конфлікти, розвязуються війни між країнами, ....... , - все йде по плану, по плану смердючих і нікчемних олігархів, олігархів всіх країн що обєднуються за обопільними інтересами.
Прав был Сашко Білий (Олександр Музичко.)
А ти впевнений що відмінені норми є антиконституційними?
Сейчас совершен гос. переворот руками КС, а этих товарищей с факелами ни одного!!!
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.
Той самий начальник міліції Горлівки при Янеку, що здав без опору Горлівку, якимось чином був відпущений сєпарами, потім Пєтя призначив його начальником поліції Києва, після чого Крищенко керував розгонами мітингів добровольців і майданівців.
Тепер ця проститутка служить Зелі.
Крищенко ОБОРОНЯВ майже єдиний з усіх будівлю міліції від сепарів!
Цитата з Вікі: До квітня 2014 року очолював підрозділ Кіровоградського УБОЗу. 14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв будівлю Горлівського управління міліції при спробах захоплення його проросійськими сепаратистами. Захищаючи прапор України, зазнав важких поранень.
Сфоткався із Бутусовим.