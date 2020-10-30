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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20205) Донбасс (26945) потери (3859) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182) Кравченко Владимир (27)

Командующий ОС Кравченко об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Командующий ОС Кравченко об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г.

Об этом, комментируя ночной обстрел оккупантов, в результате которого погибли двое украинских воинов, заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехстороннефй контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.

Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С прискорбием сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

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Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины", - заявил генерал-лейтенант Кравченко.

Командующий ОС Кравченко об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира 01
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Топ комментарии
+26
Наев об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира - Цензор.НЕТ 5873
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30.10.2020 09:36
+16
Вибори закінчились. Результат фуйла не влаштував. Кацапи з колоборантами поповзли в наступ. КС та окружний в тилу, терористи на фронті.
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30.10.2020 09:45
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Зеля, ты же обещал...
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30.10.2020 09:30 Ответить
Тепер об Зєлю тільки лінивий не витре ноги
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30.10.2020 09:33 Ответить
Він за півтора року того заслужив.
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30.10.2020 10:48 Ответить
роки
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30.10.2020 10:49 Ответить
Наєв про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру - Цензор.НЕТ 8975
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30.10.2020 10:03 Ответить
Наев, а ты слышал про мир с глазах путина? Зеленский лично его видел. А ты - провокатор!
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30.10.2020 09:33 Ответить
Надо глубже ***** в очко заглянуть, мир где-то там.
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30.10.2020 09:33 Ответить
а была цель мира ????????????? они кормятся с войны зачем им мир
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30.10.2020 09:35 Ответить
Есть цель Украина.
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30.10.2020 10:11 Ответить
Наев об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира - Цензор.НЕТ 5873
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30.10.2020 09:36 Ответить
Цель - срыв перемирия,а кто в этом сомневался?! Разве шо зеленский...
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30.10.2020 09:36 Ответить
Наверно зеле выгодно чтобы была война, да зебилы?
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30.10.2020 09:37 Ответить
Все это знают 6,5 лет, а Наев только сейчас догадался. Тормоз.
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30.10.2020 09:37 Ответить
Вынимайте план "Б". Володя говорил есть у него.)) Трагикомедии с перманентными перемириями ещё при Петре нелепо выглядеть начали.
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30.10.2020 09:39 Ответить
да не может быть
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30.10.2020 09:39 Ответить
главное чтоб "тасторона" , не пострадала, да , зе?
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30.10.2020 09:41 Ответить
Вы чо там укурились- у них цели достич мира и не было! Ну это совсем надо быть не ......... даже не знаю каким , чтобы это не видеть!!!! Какая цель у вас, не видеть их цели- ВОТ ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ!!!!!
Я пока не могу понять - кто вы парни????? Кто вы на самом деле????
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30.10.2020 09:44 Ответить
А нафіга був увесь цей цирк? До речі зеля зможе тепер наживатися на війні як Порошенко. Пу розвів зе як пацана.
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30.10.2020 09:44 Ответить
********... Наєв про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру - Цензор.НЕТ 476
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30.10.2020 09:47 Ответить
Вибори закінчились. Результат фуйла не влаштував. Кацапи з колоборантами поповзли в наступ. КС та окружний в тилу, терористи на фронті.
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30.10.2020 09:45 Ответить
надо же, как говаривал один классик - не стреляли, не стреляли и вдруг опять обстрел!
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30.10.2020 09:52 Ответить
"...У них нет цели достичь мира" - Капитан Очевидность!!!!
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30.10.2020 09:55 Ответить
- У российско-оккупационных войск нет цели достичь мира.
Все это обязан слово в слово повторить "земандующий", чтобы хоть на каплю стать главнокомандующим. А если опять голова в песок, то тогда к Шапкотыру в Ростов на страусинную ферму.
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30.10.2020 09:57 Ответить
Кэп
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30.10.2020 09:57 Ответить
Это ответка от Пукина Зеле на то что он в каждом своем выступлении хвастливо рассказывает сколько уже дней длится "перемирие" благодаря его мудрым усилиям. Пускай он теперь расскажет это семьям погибших. И что "главное перестать стрелять". Да еще , ни чего не бывает случайно - и на проигранные партией власти местные выборы сразу среагировали ( надавили) и члены КС и (скоординированные с ними) путинские марионетки , массированным обстрелом.
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30.10.2020 09:58 Ответить
До перемирия гибло по 20 защитников Украины в месяц. Это для вас было лучшим вариантом?
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30.10.2020 14:51 Ответить
Это плохо. Но моральное разложение армии в результате когда по тебе стреляют, а ты не можешь ответить, когда твой главнокомандующий раз за разом хвалится количеством дней продолжительного перемирия .. в конечном итоге "убивает" не меньше. В итоге солдаты просто уйдут с передовой плюнув на все. Если перемирие есть, то оно неукоснительно соблюдается обоими сторонами, если кто то нарушает должны быть санкции. Так как нарушения ежедневные то это не перемирие. Давайте еще отведем войска, откроем еще КПП.. А куда отводить, они поговаривают на админ границу луганской и донецкой областей, а может сразу по Днепр.. Все это унижение и армии и народа и потеря властью своей легитимности . Кстати ведь изначально Зе говорил что ответки будут сразу же.. И что.. съежился.
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30.10.2020 15:09 Ответить
"Наев об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира" - На срыв идёт рф, а не "наёмники"! Достали своими тупыми, вредительскими эвфемизмами! Наєв про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру - Цензор.НЕТ 1845
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30.10.2020 10:04 Ответить
Это найомники. А ви путину в глаза смотрели? Шо там видели? правильно, МИР. Верь **** а не найомникам....
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30.10.2020 10:16 Ответить
скажіть про це зе. Бо йому беня та єрмак розповідають про мир в очах пуйла. І так- вони агенти кремля
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30.10.2020 10:37 Ответить
Рассказать зе? Ты идиот? Пойди ещё путлеру расскажи, а то он не в курсе...
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30.10.2020 10:41 Ответить



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@tZEinform

·1 ч

Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет.
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30.10.2020 10:42 Ответить
Мир в голове зеленского. Пусть "та сторона" в нее заглянет и прозреет.
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30.10.2020 10:46 Ответить
Шмарклю геть !
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30.10.2020 10:47 Ответить
Надо доставать "Точки-У".
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30.10.2020 10:46 Ответить
Андрій Смолій

2 ч. ·

Перемир'я Зеленського схоже повністю закінчилось: двоє Захисників загинуло.

Від обстрілів російсько-окупаційних сил загинули двоє українських військових. Опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.

Коли два місяці Зеленський катався по Україні і розповідав про «всеосяжне» перемир'я, всі ми знали що на схожі всеодно стріляють. Всеодно там бійня. Всеодно окупант порушує домовленості. Але нам розповідали інше. Навіть коли окупанти влаштовувати масштабні пожежі, це також був «мир». Так, що, далі зелена влада буде розповідати про «досягнення» і «тишу»?

Вічна пам'ять полеглим Захисникам...

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Андрій Смолій
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30.10.2020 10:50 Ответить
Та невже? А Зелебобік казав що тільки тре припинити стріляти,та що в очах кацапського )(уйла,він бачив прагнення до миру 😏
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30.10.2020 11:04 Ответить
Якусь несінітницю каже Кравченко. Він подивився в очі ботоксного? Звичайно ні, а хай подивиться як його головнокомандувач. Бо той подивився і всьому світу сказав, що путін мирна особа, а войовничий виходить був Порошенко.
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30.10.2020 11:32 Ответить
обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру
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30.10.2020 11:46 Ответить
Целенаправленный срыв договоренностей. Какой нафиг "Мир" для Рашки??? Откройте глаза...
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30.10.2020 11:46 Ответить
Да ладно, не втягивайте ЗСУ в политические распри, наша армия держит свои позиции, и насыпает россиянам когда нужно. Я понимаю, что не так, как хотелось бы, но по крайней мере, линия фронта не двигается в глубь территории нашей страны.
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30.10.2020 11:49 Ответить
вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой
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30.10.2020 11:53 Ответить
Главный вопрос в том кто открыл огонь первый ... и это явно не мы, а наши опоненты, которые пришли к нам с войной.
Ответ очевиден ... масковии верить нельзя. Мы защищаем свою землю и свой народ.
Все остальные реплики в стороно "высокой политики" оставте на потом.
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30.10.2020 11:54 Ответить
«Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны».

Отто фон Бисмарк
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30.10.2020 11:58 Ответить
Цілеспрямований зрив мирних домовленостей зі сторони РФ. ЗС України в не політики.
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30.10.2020 11:59 Ответить
Путинские собаки в очередной раз нарушили все договоренности, с этими тварями вообще не должно быть разговоров, нужно наваливать им и побольше, жаль только что в этой войне очень много политики. Но есть адекватный ответ с нашей стороны и это ещё раз показывает что мы не собираемся отдавать ни сантиметра нашей страны врагу.
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30.10.2020 12:05 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·50 мин

Командувач ОС Кравченко про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру - Цензор.НЕТ 8361
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30.10.2020 12:21 Ответить
Та ні, це 73% не дали стріляти, а дали наказ відступити. Вони дуже втомилися ховатися від війни, особливо від повісток.
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30.10.2020 12:41 Ответить
Как же так? Все думали что ху..лостанцы мира хотят
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30.10.2020 12:43 Ответить
Это хорошая новость. У нас аналогичные цели - бить дамбасов пока не закукарекают в голос.
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30.10.2020 12:46 Ответить
"На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші", - заявив Кравченко."
Огонь надо открывать чтобы уничтожать противника, а не возвращать к режиму тишины. Сборище дебилов во главе государства играются в тишину, подвергая жизни солдат риску быть или убитыми или покалечеными. Этих сук надо самих на передок так на недельку и они быстро забудут о режиме тишины.
Джерело: https://censor.net/ua/n3228084
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30.10.2020 16:30 Ответить
 
 