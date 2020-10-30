Командующий ОС Кравченко об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г.

Об этом, комментируя ночной обстрел оккупантов, в результате которого погибли двое украинских воинов, заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехстороннефй контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.

Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С прискорбием сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ

Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины", - заявил генерал-лейтенант Кравченко.