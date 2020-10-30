Командующий ОС Кравченко об обострении на Донбассе: Наемники РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей. У них нет цели достичь мира
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Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г.
Об этом, комментируя ночной обстрел оккупантов, в результате которого погибли двое украинских воинов, заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехстороннефй контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.
Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С прискорбием сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира.
На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины", - заявил генерал-лейтенант Кравченко.
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Я пока не могу понять - кто вы парни????? Кто вы на самом деле????
Все это обязан слово в слово повторить "земандующий", чтобы хоть на каплю стать главнокомандующим. А если опять голова в песок, то тогда к Шапкотыру в Ростов на страусинную ферму.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет.
2 ч. ·
Перемир'я Зеленського схоже повністю закінчилось: двоє Захисників загинуло.
Від обстрілів російсько-окупаційних сил загинули двоє українських військових. Опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.
Коли два місяці Зеленський катався по Україні і розповідав про «всеосяжне» перемир'я, всі ми знали що на схожі всеодно стріляють. Всеодно там бійня. Всеодно окупант порушує домовленості. Але нам розповідали інше. Навіть коли окупанти влаштовувати масштабні пожежі, це також був «мир». Так, що, далі зелена влада буде розповідати про «досягнення» і «тишу»?
Вічна пам'ять полеглим Захисникам...
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Андрій Смолій
Ответ очевиден ... масковии верить нельзя. Мы защищаем свою землю и свой народ.
Все остальные реплики в стороно "высокой политики" оставте на потом.
Отто фон Бисмарк
tZE inform
@tZEinform
·50 мин
Огонь надо открывать чтобы уничтожать противника, а не возвращать к режиму тишины. Сборище дебилов во главе государства играются в тишину, подвергая жизни солдат риску быть или убитыми или покалечеными. Этих сук надо самих на передок так на недельку и они быстро забудут о режиме тишины.
Джерело: https://censor.net/ua/n3228084