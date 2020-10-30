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Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа, - Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа, - Рахманин

Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"1. Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива-тоже. 2. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением Жэка. 3. Восстановить полноценное действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов. 4. Права и полномочия Конституционного суда, а также принципы его формирования следует уточнить. Но для этого нужны консенсус и соблюдение процедур", - подчеркнул нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта

"5. Для того, чтобы мир не удивлялся решению наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано. 6. Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания. Силовых органов как навоза, реальных расследований и оправдательных приговоров - нет. 7. Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы. 8. Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием", - резюмировал Рахманин.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+25
А вже і цьому Порох в штани насрав - партія Пінчука Зойк така "не передбачувана" як ото перебування обожеслава в ВР ...
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30.10.2020 09:32
+24
Распускать нужно конституционным большинством. Только зебилы пересрались со всеми проукраинскими партиями. Вот теперь пожинают плоды сотрудничества с опзж.
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30.10.2020 09:34
+23
Зажравшиеся морды
- пожизненное сидение в кресле судей, Закрытые декларации , зарплаты от 10 000 евро в месяц . А ЖТИМ ВАМПИРАМ ВСЕ МАЛО
Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа, - Рахманин - Цензор.НЕТ 6926
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30.10.2020 09:41
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Перейняти досвід Ердогана по "нових процедурах" по відношенню до суддів всіх рівнів.
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30.10.2020 10:52 Ответить
Нужно созвать внеочередное заседание Верховной Рады, пригласить на заседание всех судей Конституционного суда и не выпускать их покамест они не подпишут добровольно заявления об увольнении, дальше следствие, суд и вынесение приговора с конфискацией.
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30.10.2020 10:48 Ответить
Андрій Смолій

52 мин. ·

Зеленський готує справжній антиконституційний переворот: чому «законопроект» про розпуск КС - це правова катастрофа для України.

1. Судді КС приняли абсолютно антидержавне рішення щодо скасування декларування та відповідальності за брехню в декладараціях. По суті - кради скільки хочеш. Проте, основними бенефіціаріями цього дійства є Коломойський та Медведчук, депутати яких і були ініцваторами подання. Запам'ятайте це.

2. Зеленський вночі подав свій «законопроект» про «відновлення довіри до конституційного судочинства», яким передбачає «визнати рішення КС «нікчемним» та фактично розпустити КС.

От тільки таких повноважень Рада НЕ МАЄ!
Рада не може скасовувати рішення КС і не може нікого розпускати. Таке рішення буде суперечити Конституції та взагалі розумінні правової держави.

3. Тобто таким чином Зеленський замість того щоб зайнятися прямими замовниками розвалу держави - Коломойським та Медведчуком - фактично намагається зламати конституційний лад та створити повністю новий - РУЧНИЙ Конституційний Суд. Ви ж розумієте, що будуть звільнені всі судді, і навіть ті хто не голосував за це антизаконне рішення. Тобто «новий» суд буже повністю набраний з представників Зеленського та «слуг народу». Хочете такого? А так буде. Зате ЖОДНОГО депутата ОПЗЖ чи «За майбутнє», не викликали на допит.

4. Вся ці ситуація насправді дуже погано смердить. Враження - ніби все це було давно продуманим планом з перетворення країни в повний хаос та безвладдя, адже виграють від цього виключно олігархи та кремлівські сими:

- Україна остаточно стає антиправовою
державою;
- КС повністю контролюється Зеленським та групами впливу (а це відомо хто);
- Відбувається остаточна узурпація влади в країні.

Хто сьогодні біжить пікетувати Конституційний Суд? Люди Коломойського - Парасюк, Семенченко та інші, які півтора роки зникли і сиділи як миші. Отже, депутати Коломойського-Медведчука протиснули антидержавне рішення, а тепер люди Коломойського пікетують КС та вимагають його розпустити. Вам теж здається що тут щось не сходиться?

Україна впевнено рухається до fail state. І локомотивом цього руху є Зеленський, його команда, Коломойський та Медведчук.

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Андрій Смолій
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30.10.2020 10:49 Ответить
Зеленський замість того щоб зайнятися прямими замовниками розвалу держави - Коломойським та Медведчуком - фактично намагається зламати конституційний лад та створити повністю новий - РУЧНИЙ Конституційний Суд.))
Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9531 ... Бінго !!
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30.10.2020 10:54 Ответить
Что за трындеж Рахманин? КС взял на себя полномочия ВР и КМ, а может главе КС еще сразу себя и султаном объявить? Да, это кризис властей, но КС первый перешел грань, государство должно выйти с него с него с минимальными потерями, но этот состав КС не может дальше судить, он уничтожает по большому счету государственность Украины, разрушает государственные институты.
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30.10.2020 10:59 Ответить
КС не может судить а Вовка не может их наказать - нафига ж его на трон и садили , Вы еще этого не поняли? Все за дурачка принимали - да да дурачок но использован с умыслом и он это знал!
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30.10.2020 11:09 Ответить
Ваши размышления, это догадки о том как будет действовать квартальщик. Не знаю, насколько Зеленский управляем, то что им манипулируют, нажимая на какие-то струны его эго, в этом я полностью уверен, не знаю насколько он сознательно преследует патриотические силы, и взращивает влияние Жопоблока и прочих путинских проектов, но он это делает. Если он сейчас по каким-то причинам притворяется, что он хочет перезапустить КС, наши интересы сейчас тоже таковы, нужно не только подыграть, чтобы этот состав КС был перезагружен, а причастные к его неправосудным решениям были наказаны, нужно создать ситуацию, чтобы Зеленский не смог отступит от этого решения. Если же просто считать, что его интерес в разрушении Украинского государства, тогда, конечно, законопроект о перезагрузке КС превратится в шоу с проваленным законом.
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30.10.2020 11:48 Ответить
собственно и об этом предупреждали 25% - хаос будет всё разрушать а власть будут захваты
вать реваншисты
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30.10.2020 11:07 Ответить
Господин Рахманин - ЗЕвовка не то что не юрист - констуционалист , он не писатель законов, ОН ТУПОЙ ЧИТАТЕЛЬ написаных гореюморитсами ему текстов . Читатель слабый , потерявший актерский интерес к политическим текстам и заявам , поэтому читает их по -быстрому с причмокиванием излишка слюней и под маской - чтобы не видели люди его мины рыгательного отвращения к тексту , который он читает. КСУ ему сделали подарок, обнуливши его нарушение закона о незаделкрированных 5000 милн грн , до этого КСУ ему подарило руины прошлой ВР - а теперь ему надо не попацаноНЕлошистым понятием их разгонять?!!! Вы че! Рахманин! Конечно ему написали как это сделать не сделав !
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30.10.2020 11:07 Ответить
Конституційний суд вчинив правильно.
Насправді, є маса прикладів, сумлінний чиновник отримавши зарплату і відпускні не задекларував вчасно їх (Зміни в майновий стані) - далі НАБУ ініціює суд людина визнається винною у порушенні закону про корупцію, накладається адмін штраф, людину звільняють, в трудову книжку вносять запис - корупціонер. Причому суди, розглядаючи аналогічні справи одних визнає винним інших ні. А що ви хочете в свій час коли Порошенко не задекларував вилу в Іспанії, що йому було, а ні чого. Є взагалі анекдтичні випадки. Чиновнику пропонують хабар, він попереджає, що зараз викличе охорону і наряд поліції для затримання хабародавця. На що хабародавець каже я тебе звільню і ти взагалі ніколи не будеш працювати і виходить з погрозами чиновнику. Через де який час НАБУ складає протокол про адмін Порушення за невчасне декларування зарплати чиновником. Далі адмін суд- штраф звільнення - запис в трудовій книжці. Звільнити можуть навіть за те що в декларації людина не вказала, що у нього збільшився склад сім'ї -народився дитина. Або чиновник мав машину оціночна стоімсть 100 тис, продав за 100 тис не задекларував вовремя- корупціонер- звільнений. Вибачте яка ж це зміна майнового стану 100 тис було в железякі, залізяки немає, замість неї 100тис грошима. Фактично зводилися рахунки с сумлінними і принциповими чиновниками, з метою змусити їх щось робити не те або звільнити місце для своїх протеже. Ось КС і прибрав право НАБУ вирішувати долю людей як свого часу це вирішувала трійка НКВС.
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30.10.2020 11:09 Ответить
Если этот анализ самостоятелен.то он не чем не отличается от 90+ процентов нашего народа,а если по заказу,то это убеждать граждан к ползучей оккупации.
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30.10.2020 11:42 Ответить
ГДЕ **** АВАКОВ ВО ВСЕМ ЭТОМ ДЕРЬМЕ?
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30.10.2020 11:11 Ответить
Авіків бабло рахує , йому не до дурниць .
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30.10.2020 11:56 Ответить
Велика кількість країн взагалі такого суду не має і нормально живе.
Це п'ята нога зайцю!!! Просто ліквідуйте його і ніхто, навіть не замітить...
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30.10.2020 11:17 Ответить
Стидно за "голос"((( такий брєд...
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30.10.2020 11:18 Ответить
Чому бред? Є в Конституції записано про ліквідацію Конституційного суду? Є щакон про його ліквідацію? В іншому разі це беззаконня. Мені здається тут законний вихід може бути тільки один: якщо хтось фізично ліквідує суддів Конституційного суду і тоді наберуть інших . Ну хоча б значну частину ліквідувати потрібно, щоб інша просто всралась і голосувала так як потрібно для країни.
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30.10.2020 15:33 Ответить
Рахманин! Пошел ты в жопу! Ума у тебя дохрена, а сделать что-то импотенция полная. Только в телевизоре потеть...
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30.10.2020 11:20 Ответить
Щось мені підсказує що, навіть у випадку арешту і відкриття кримінальної справи проти членів КСУ, які анулювали антикорупційні органи, ЄС, США, Великобританія та Канада схвалять таке рішення, а на решту країн можна не зважати.
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30.10.2020 11:31 Ответить
Той, хто вміє щось гарно робити краще того, хто вміє гарно балакати.
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30.10.2020 11:33 Ответить
ЗІ: цитата з Бенджаміна Франкліна
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30.10.2020 11:33 Ответить
То,что происходит сегодня в Украине:1)опрос президента в день выборов2)изменение в выборном процессе и его организация3)решение КС,причём сразу пеосле выборов 4)разрушение государственных институтов-это не что иное, как ползучая оккупация. Даже саша стоматолог не такое зло,как это. Сегодняшняя власть в результате своих действий похоже,что продалась*большевикам*. Хотел отметить:обратите как изменился Бойко после выборов.Это крыло промышленников А крыло меведчука,шарии,пальчевские,прочая мразь- явно враги Украины.Объяснение этому есть.Если произойдёт оккупация,то мало никому не покажется и в первую очередь промышленникам.Зелёные с одинаковыми лицами себя не ощущают хамами и невежами. Президент ими играл в напёрстки и они и до сих пор ведутся. Зеленский приходил к власти,аналогично как действовал и действует беня.Научился в 1+1,объяснили и помогли такие как богдан, и в дальнейшем рассказали,что к чему.Его резкое и очевидно другое поведение стало после Омана. Только у Коломойского всегда оно стабильно для своего бабла,а вот для зе больше для интересов рашки.И в дальнейшем всё больше людей это будут понимать.Но революционное движение в Украине не остановить!!!,какой бы *сильной* не была российская империя и сегодняшняя убогая власть на крючке кремля.
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30.10.2020 11:35 Ответить
Господа! Из двух зол принято выбирать меньшее! Да-с,намерение пересидента противоречит закону и это плохо. Но, налицо ползучий переворот, устроенный олигархами, и это ОЧЕНЬ ПЛОХО! Подскажите Вовчику приличный выход ,иначе будет новый майдан.
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30.10.2020 11:38 Ответить
Ползучий переворот справоцирован самим зеленским и его беспринципной идеологией 'какая разница', олигархи лишь пользуются моментом
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30.10.2020 14:15 Ответить
Очень правильно сказал . . .
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30.10.2020 11:45 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/107698
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30.10.2020 11:56 Ответить
Еще один тупицкий
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30.10.2020 11:59 Ответить
Многие коррупционеры и им подобные в один голос волают, что нет Законных прав распускать Конституционный суд - а то, что принятое решение Конституционного суда не обосновано и это решение становится угрозой национальной безопасности Украины - РАЗВЕ ЭТО НЕ ОСНОВАНИЕ!?.
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30.10.2020 12:15 Ответить
А разве нельзя распустить КСУ не нарушая конституции. Ок, это не возможно без согласия своего суда, но с помощью всенародного референдума это было бы же законно или нет?
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30.10.2020 12:28 Ответить
Коротко: жери, рахманине, своє лайно. За дві щоки. Ти саме цього хотів.
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30.10.2020 12:39 Ответить
Минуточку, если можно в мантии отсидется с кассой на пуховике КС, то это не значит, что пуховик ЖЭКа тоже настолько мягкий.....
И Конституция не имеет отношения к е-декларированию. Тогда любой работник ЖЭКа может смело работать в КС. Правда?
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30.10.2020 12:46 Ответить
Благодоря брехне и демагогии вот таких личностей была свергнута прошлая патриатическая власть. Уже давно пора действовать жостко а не сюсюкать.
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30.10.2020 13:06 Ответить
ХОЧУ ВСЕМ НАПОМНИТЬ, ЧТО НЫНЕШНИЙ КС, ЭТО ТОТ КС, КОТОРЫЙ ПО ХОТЕНИЮ ЗЮЗИ НЕЗАКОННО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О РОСПУСКЕ РАДЫ.
И поэтому борьба Зюзика с КС - это игра под названием "борьба нанайских мальчиков" для повышения никчемного рейтинга шлюх народа.
Типа народный былинный герой Зюзечка героически побеждает змия в лице КС.
Т.е. сами создадим проблему, чтобы потом ее победить и нарид рукоплещет
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30.10.2020 14:01 Ответить
Ну а Голос и прочие зрадонемощи может и говорят правильно, но действуют вяло и считают себя великими цяцями отдельностоящими.
А посему толку от них мало. Они такие себе чистоплюи.
Пусть весь мир подождет пока они будут красоваться собой любимыми.

Вот так вот нелох развалил все к чему прикоснулся и завел страну в тупик.
Что не делает дурак все он делает не так.
Сносить надо этот суд, но только вместе с Зюзей. Они друг друга стоят!
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30.10.2020 14:06 Ответить
Не для того Нелоха в масква готували, щоб він просто відосики робив.
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30.10.2020 15:51 Ответить
Розпуск ? Так причина конституційний переворот , який готувала , судячи з плівок і зараз робить судівська гілка влади ! І поки ми будемо вирішувати що і як по"закону", які в нас 30 років НЕ працюють , то у всіх на очах без шуму і пилу цей переворот завершиться завдяки старанням Медведчука і низки олігархічних кланів-хижаків чиї економічні інтереси знаходяться в Московії ! А ми будемо один на одного потім очима кліпати , як це вже відбулось в 2014 році при окупації наших територій! Гнати в шию за Державну Зраду України , от і весь ЗАКОН!
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30.10.2020 14:26 Ответить
Сносить надо всех! Всю власть!
Разгоном КС пытаются всего лишь выпустить пар, обосравшиеся зюзики, которые и привели к тому, что сейчас происходит
Иначе опять страна буксовать
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30.10.2020 14:31 Ответить
То что сейчас происходит,это результат "работы" барыг у власти на протяжении 30 лет и желание продолжать этот управляемый хаос,деньги,деньги,деньги.
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30.10.2020 21:06 Ответить
Заа чем ЖЕ е е К?!! У нас судья Вовк есть! Он любой закон отменит и любое решение Парламента и даже КС!

Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4250
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30.10.2020 15:49 Ответить
Петро Порошенко оголосив шляхи виходу з конституційної кризи - (відео)
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
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30.10.2020 17:38 Ответить
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