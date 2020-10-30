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В Украине начала работу предварительная оценочная миссия ЕС по "промышленному безвизу", - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Украине начала работу предварительная оценочная миссия ЕС по

Достигнута договоренность с Европейской стороной о начале работы предварительной оценочной миссии ЕС по готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (соглашение АСАА, "промышленный безвиз").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С целью поддержки и развития экспорта украинской продукции Минэкономики принимаются меры по заключению Соглашения АСАА, которое является одним из приоритетов президента Украины и правительства в отношениях с ЕС, что предполагает открытие доступа промышленной продукции на рынки Украины и стран ЕС на основе взаимного признания результатов работ по оценке соответствия на промышленную продукцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение соглашения АСАА открывает новые возможности для украинского бизнеса и привлечения новых инвестиций в развитие экономики Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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какой промышленный безвиз, тут скоро обычного безвиза лишат
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30.10.2020 09:48 Ответить
Прайс у Ермака.
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30.10.2020 09:48 Ответить
Безвіз для людей заміняють безвізом для товарів. Кому це супервигідно? Олігархам. Лешеваробоча сила, яка не зможе виїхати на роботу за кордон і безмитне переміщення товарів. Здобули?
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30.10.2020 10:14 Ответить
Хотите трассу с односторонним движением? Если не будет безвиза для товаров из Европы, например ввоз автомобилей по европейским правилам, то хер вы получите этот бнзвиз и потеряете, какой вам дали поверив брехунам.
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30.10.2020 11:47 Ответить
 
 