Экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко подал иск против экс-главы дивизиона компании Фаворова и медиа из-за распространения о нем неправдивой информации

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск против бывшего главы интегрированного дивизиона "Газ" Группы Нафтогаз Андрея Фаворова и украинских медиа (Kosatka Media и Delo.ua) для защиты прав на достоинство и деловую репутацию.

Он опубликовал развёрнутую позицию по иску на собственном ресурсе – "Библиотека Юрия Витренко", передает Цензор.НЕТ.

В части исковых требований к украинским медиа Юрий Витренко требует проверки и опровержения материалов, содержащих ложь, что наносит ущерб его деловой репутации, а также опубликовать на своих сайтах и ​​на тех же платформах, где было опубликовано интервью с Андреем Фаворовым, новость о том, что они проверили и опровергли соответствующую ложную информацию, а также изложить в новости правдивую информацию, что касается тем, о которых шла речь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко ушел из "Нафтогаза"

"Самое печальное во всей этой истории - участие медиа, которые, кто сознательно, а кто-то нет, стали просто платформой для распространения лживой информации. Мне очень жаль, что независимые медиа, которые поддерживают и читают сотни тысяч украинцев, попадают в такие ситуации. Потому что это о доверии и репутации, о дискредитации реформ, о том, как даже честных журналистов используют как подставки для микрофона", - отметил Юрий Витренко.