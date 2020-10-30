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Новости Политика Украины
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иск (635) Нафтогаз (3099) СМИ (3785) Андрей Фаворов (3) Витренко Юрий (376)

Экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко подал иск против экс-главы дивизиона компании Фаворова и медиа из-за распространения о нем неправдивой информации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-исполнительный директор

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск против бывшего главы интегрированного дивизиона "Газ" Группы Нафтогаз Андрея Фаворова и украинских медиа (Kosatka Media и Delo.ua) для защиты прав на достоинство и деловую репутацию.

Он опубликовал развёрнутую позицию по иску на собственном ресурсе – "Библиотека Юрия Витренко", передает Цензор.НЕТ.

В части исковых требований к украинским медиа Юрий Витренко требует проверки и опровержения материалов, содержащих ложь, что наносит ущерб его деловой репутации, а также опубликовать на своих сайтах и ​​на тех же платформах, где было опубликовано интервью с Андреем Фаворовым, новость о том, что они проверили и опровергли соответствующую ложную информацию, а также изложить в новости правдивую информацию, что касается тем, о которых шла речь.

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"Самое печальное во всей этой истории - участие медиа, которые, кто сознательно, а кто-то нет, стали просто платформой для распространения лживой информации. Мне очень жаль, что независимые медиа, которые поддерживают и читают сотни тысяч украинцев, попадают в такие ситуации. Потому что это о доверии и репутации, о дискредитации реформ, о том, как даже честных журналистов используют как подставки для микрофона", - отметил Юрий Витренко.
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везде фаворовы...в вакцине, в футболе, в газе...а фамилия же ж редкая
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30.10.2020 09:51 Ответить
Выборы окончились. Лохов можно торбить по полной. Нафтогаз повысил цены на газ. Теперь потребителям он будет от 6.33 до 8.82 в зависимости от региона и без стоимости доставки. Мне выставили всего 8.82+1.49=10.31. Что там зебилы рассказывали про "бырыгу" и "грабительские тарифы"?
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30.10.2020 09:57 Ответить
Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко подав позов проти ексголови дивізіону компанії Фаворова і медіа через поширення про нього неправдивої інформації - Цензор.НЕТ 1100Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко подав позов проти ексголови дивізіону компанії Фаворова і медіа через поширення про нього неправдивої інформації - Цензор.НЕТ 9081
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31.10.2020 16:10 Ответить
 
 