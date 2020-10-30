Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО

В Бабьем Яре в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.

Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Бабьем Яре совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, которых немцы расстрелы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати, размещена возле Памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - написал он.

Председатель ОУН подчеркнул, что памятная плита с именами будет восстановлена.

"Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем", - написал он.