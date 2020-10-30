Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО
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В Бабьем Яре в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.
Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В Бабьем Яре совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, которых немцы расстрелы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати, размещена возле Памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - написал он.
Председатель ОУН подчеркнул, что памятная плита с именами будет восстановлена.
"Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем", - написал он.
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Поводов более чем достаточно
Словить, в полицию не сдавать, сломать руки и ноги и выкинуть возле больнице.
Да жестоко, но может кто и призадумается перед тем что б даже подойти с дурной мыслей к свящённому месту , а не то что б что то сделать
Это Кивы поклонники !!! Ну ничего разберемся!!!
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.
Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.
Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.
Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!
Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.
Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!
А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.
***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!
Куйлу конче потрібна легітимізацію в Україні вигідної для нього ситуації, решту зробити для нього як два пальці в двері. Для нього головне щоб світ визнав що в Україні пізд..ц, а раха біла і пушиста.
2. Рішення Суду на користь Медведчука у справі Стуса.
3. Покалічення Балуха.
4. Переслідування волонтера Стерненко
Ці події не випадковість, а зв'язані одним ланцюгом - залякати активістів, які протистоять реваншистам Януковича і прихильникам "русского мира". Для цього Клоуну і знадобилась стара гвардія типу Шкарлета і інш., які "не розстрілювали майдан"! Але готові "тихою сапою"
знищити тих, хто бореться за Гідність і Незалежність України.