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Бабий Яр (185) ОУН (153) вандализм (574)

Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Бабьем Яре в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.

Об этом сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В Бабьем Яре совершен акт вандализма. Так называемые "неизвестные лица" разбили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, которых немцы расстрелы в 1941-1942 годах. Памятная плита, кстати,  размещена возле Памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев - жертв Бабьего Яра", - написал он.

Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре 01

 Председатель ОУН подчеркнул, что памятная плита с именами будет восстановлена.

"Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем", - написал он.
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Топ комментарии
+27
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 3976
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30.10.2020 10:05
+19
кивадроченцы, даже знак свой оставили в виде красного серпа с молотком.
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30.10.2020 10:00
+19
Окей, не хочу быть одним из, ну вы поняли, но вынужден отметить что памятники евреям остались нетронутыми. Мрази нашли чуть ли не единственный памятник погибшим украинцам и надругались над ним.
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30.10.2020 10:09
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а что доблестная патрульная мусорня? или там, где опасно, они не ходят и не ездят...
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30.10.2020 09:58 Ответить
кивадроченцы, даже знак свой оставили в виде красного серпа с молотком.
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30.10.2020 10:00 Ответить
Сегодня они осквернили память ОУН, а завтра они же нарисуют свастики на других плитах в Бабьем Яру. За всем этим видна рука кацапов, по указке Кремля сеющих рознь.
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30.10.2020 10:57 Ответить
Мабуть тітушня Ківи лисого працює
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30.10.2020 10:01 Ответить
Еще одна победа ватноголовых дурачков. Надо распространить в их среде информацию, что если с разгона лбом удариться о памятник Ильича-наступит комунизм
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30.10.2020 10:01 Ответить
Непогана ідея в маси совків і вірус не такими темпами буде поширюватися.
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30.10.2020 11:24 Ответить
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413 Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413 Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413
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30.10.2020 10:01 Ответить
Поячему никто не пристрелит этого тупого лысого тридвараса?
Поводов более чем достаточно
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30.10.2020 10:03 Ответить
Потому что воя очередь.
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30.10.2020 10:07 Ответить
Кацапотварь, подохни. Вместе со всеми своими выплодками до 12 колена
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30.10.2020 10:12 Ответить
К тебе же это и вернётся! Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 3500
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30.10.2020 10:16 Ответить
Тля,ты еще перебираеш конечностями? Ты уже должна вонять
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30.10.2020 10:18 Ответить
Молоток хороший, может быть даже новый.
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30.10.2020 10:05 Ответить
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 3976
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30.10.2020 10:05 Ответить
з кацапами все й так зрозуміло... чому серед цієї нечесті так багато семітів?
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30.10.2020 10:19 Ответить
Потому шо антісемітьі ньінчє нє тє🐴🐴🐴🐴
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30.10.2020 11:18 Ответить
Такий процес, антифашисти стають фашистами, а антисеміти - семітами.
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30.10.2020 11:26 Ответить
К сожалению пару сотен фото можно добавить, как минимум.
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30.10.2020 10:52 Ответить
Окей, не хочу быть одним из, ну вы поняли, но вынужден отметить что памятники евреям остались нетронутыми. Мрази нашли чуть ли не единственный памятник погибшим украинцам и надругались над ним.
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30.10.2020 10:09 Ответить
А G2 здесь причём?
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30.10.2020 10:11 Ответить
А кодло *габіновічей * де стоїть той *дрочер * хто ?
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30.10.2020 10:16 Ответить
Она, как всегда, не причем, т.к. все делает чужими руками Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 8323
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30.10.2020 13:55 Ответить
краснопуза, пркацапська, людиноненависна мразь і нечисть сидить в підпіллі... для знищення цієї зарази любі методи можна оправдати.
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30.10.2020 10:17 Ответить
Может какие засады делать, я не знаю ....
Словить, в полицию не сдавать, сломать руки и ноги и выкинуть возле больнице.
Да жестоко, но может кто и призадумается перед тем что б даже подойти с дурной мыслей к свящённому месту , а не то что б что то сделать
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30.10.2020 10:21 Ответить
Не чіпали б ви могили, довбні. В Бога ви не вірите, тому скажу так: "Бумеранг летить до вас"
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30.10.2020 10:21 Ответить
найти и кувалдой по мезинцу!!!!! И он больше никогдатак делать не будет!!!!
Это Кивы поклонники !!! Ну ничего разберемся!!!
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30.10.2020 10:23 Ответить
а лучше два кирпича и по яйцам
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30.10.2020 11:32 Ответить
Донбас, це давня ракова пухлина
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.

Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.

Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.

Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!

Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.

Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!

А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.

***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!

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30.10.2020 10:24 Ответить
Під кожним словом підписуюсь
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30.10.2020 10:26 Ответить
Не тре робити такі речі з мармору чи взагалі з каміння , з металу виходять дуже гарні пам,ятні плити і ці паскуди не розібьють метал
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30.10.2020 10:25 Ответить
Це зробили нащадки спільників нацистів- онуки енкаведистів)))
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30.10.2020 10:28 Ответить
Все йде як хоче +уйло: 1. позбавити Україну світової підтримки (розвал судової системи та антикорупційних інституцій). 2. легімитизація руками проросійських тупицьких, печерних та вовчих судів всякого антиукраїнського мотлоху, розвалу державних інституцій, державного управління, економіки. 3. безкарність антиукраїнського і антидержавного елементу (полушарії, штьопи, ківи, мертведчуки, рабіновічі) 4. репресії патріотів та всього українського 5. засилля в органах влади російських агентів (починаючи з ЗЄлі закінчуючи останньою ватною учілкою.
Куйлу конче потрібна легітимізацію в Україні вигідної для нього ситуації, решту зробити для нього як два пальці в двері. Для нього головне щоб світ визнав що в Україні пізд..ц, а раха біла і пушиста.
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30.10.2020 10:32 Ответить
падумаєш...от якби то було здійсненно щодо жертв голокосту...то визгу і крику було б на весь світ...тому ловіть цих під...сів и лупаште!
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30.10.2020 10:32 Ответить
Шарий и кива со своими уродами кацапоидными действуют уже почти открыто! **** - во властных структурах Украины украинцев осталось меньше, чем в ... Кацапии!
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30.10.2020 10:32 Ответить
А СБУ в это время были заняты шмонов комерсов на 7-м км. в Одессе. Это все что нужно знать про безопасность Украины.
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30.10.2020 10:33 Ответить
Олена Теліга поетеса, діячка ОУН, розстріляли гестапівці у Бабиному Яру 22 листопада 1942 року. Не гестапівці вчинили акт вандалізму, це справа рук нащадків тих НКВДистів, які закатували і знищили мільйони українців.

Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 184
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30.10.2020 10:41 Ответить
Дамбасяне никак угомониться не могут, но в любимий кацапстан не едут.
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30.10.2020 10:42 Ответить
1.Осквернення алеї Слави Небесної Сотні.
2. Рішення Суду на користь Медведчука у справі Стуса.
3. Покалічення Балуха.
4. Переслідування волонтера Стерненко
Ці події не випадковість, а зв'язані одним ланцюгом - залякати активістів, які протистоять реваншистам Януковича і прихильникам "русского мира". Для цього Клоуну і знадобилась стара гвардія типу Шкарлета і інш., які "не розстрілювали майдан"! Але готові "тихою сапою"
знищити тих, хто бореться за Гідність і Незалежність України.
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30.10.2020 10:44 Ответить
Тих, хто стояв на Майдані, побував в Іловайську, ДАПі і т.п. вже нічим не залякаєш, марні потуги. Можуть тільки стати каталізатором як побиття студентів 30.ХІ.2013 року.
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30.10.2020 11:30 Ответить
Нужно ужесточать наказание за преступления против памяти выдатных украинцев.Тюрьма не обязательно,а штраф от 300 000 гр и до бесконечности с арестом имущества и его родаков тоже..Вплоть до выселения в барак или тюрьму.А то у нас тюрьмы надумали сокращать.
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30.10.2020 10:53 Ответить
Бабий Яр как место и как символ хочет приватизировать определенная группа людей (национальность указывать не буду чтоб не нагнетать).
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30.10.2020 10:55 Ответить
шо там не нагнетать- евреи
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30.10.2020 11:11 Ответить
Це вже не схоже на п*яного студента-сцикуна. Той з пляшкою прийшов би, а не з кувалдою.
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30.10.2020 11:32 Ответить
Треба відновлювати такі пам'ятки але робити їх ще більшим.
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30.10.2020 11:50 Ответить
Надо называть правильно, то не вандалы, а москали - последыши нквдистов, уничтоживших миллионы украинцев. Это неизлечимо.
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30.10.2020 12:55 Ответить
І тихо. О якби розбили мінору, такий би гвалт зчинили - євреїв не чіпати, українців - будь ласка.
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30.10.2020 18:19 Ответить
 
 