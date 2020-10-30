РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4847 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 253 18
горсовет (659) СБУ (18685) Хмельницкий (452)

Группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый

В Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии, участники группы, в состав которой входили более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина" Хмельницкий городской совет". Они выбрали "главу" и "депутатов" провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы которые подтверждают противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
чует мое сердце, что все сейчас у нас происходящее, это звенья одной цепи, которая ведет в штаб-квартиру ГРУ РФ..
показать весь комментарий
30.10.2020 10:33
+15
Какие граждане. Обычные исполнители заказов из-за поребрика. Чего только стоит вот это "..Республики Украина". Совсем не палятся.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:38
+14
Кацапня атакует по всем направлениям. Денег,падлу не жалеют. А местным отбросам только дай.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тоесть это не земрази расшатывают и судьи кс это оказывается граждане расшатывают, блин где же я слышал про шатание напомните или Борис Джонсон или Трамп призывал своих граждан нерасшатывать напомните лень гуглить
показать весь комментарий
30.10.2020 10:32 Ответить
Какие граждане. Обычные исполнители заказов из-за поребрика. Чего только стоит вот это "..Республики Украина". Совсем не палятся.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:38 Ответить
Ти правий. Це з з-запоребрикового заказу. Історія складніша, ніж так от, на перший погляд...
Короче: головний фігурант - підприємець Вікарчук (розважальний бізнес, в орендує колишній кінотеатр). Ще в 2004-06 був членом РУХу; потім вступив в конфлікт з мером-свободівцем - і переметнувся в ОПЗЖ. От дуже хоче зняти мера... Херньою займається...
показать весь комментарий
30.10.2020 11:12 Ответить
Ниточка тягнеться до Медведчкуа і Рабіновича ОПЗЖ, Вікарчук їх колега.
"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."

https://ngp-ua.info/2021/02/49403

https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
чует мое сердце, что все сейчас у нас происходящее, это звенья одной цепи, которая ведет в штаб-квартиру ГРУ РФ..
показать весь комментарий
30.10.2020 10:33 Ответить
Чекалкин , подробно о том, что сам лично видел, как в 95 квартале расширяли сознание Группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий, - СБУ - Цензор.НЕТ 8597

«Операция Буратино»: Чекалкин про то, как Коломойский реализовал проект с президентом-клоуном
https://youtube.com/watch?v=TwMwiyXRhUA
показать весь комментарий
30.10.2020 10:33 Ответить
Кацапня атакует по всем направлениям. Денег,падлу не жалеют. А местным отбросам только дай.
показать весь комментарий
30.10.2020 10:34 Ответить
Так просрали выборы,а Порох в гору идёт -пуйлу промедление смерти подобно...Вот сейчас зелень начало колбасить в реальном турборежиме
показать весь комментарий
30.10.2020 10:44 Ответить
Доправился зебоба...такого беспредела я ещё не видела
показать весь комментарий
30.10.2020 10:42 Ответить
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
показать весь комментарий
30.10.2020 10:42 Ответить
пуйлу надо срочно власть поменять,т к кум выборы практически просрал,а ПАП поднимается-отнимант у зебобы последний "козырь" перед ватанами
показать весь комментарий
30.10.2020 10:48 Ответить
А вот такого еще ни при одном президенте не было. Но чему удивляться. Президент - клоун, глава СБУ -продюсер. Правда, какая разница?
показать весь комментарий
30.10.2020 10:43 Ответить
Отделаются штрафом или признают невменяемыми
показать весь комментарий
30.10.2020 10:53 Ответить
Ну у нас и новости. Одна банда чуть не захватила Хмельницк, другая банда отменила антикорупц. законы...
показать весь комментарий
30.10.2020 10:54 Ответить
От тепер хай Зе!команда покаже чи за Україну вони.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:58 Ответить
расстрел
показать весь комментарий
30.10.2020 12:26 Ответить
Таки да, патриотизм возрождается только расстрелом инакомыслящих.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:18 Ответить
така фігня ще в 209-10 р була
показать весь комментарий
07.04.2021 17:17 Ответить
 
 