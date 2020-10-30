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Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. В городе будут повторные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила глава общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Это город с численностью избирателей до 75 000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умершее лицо, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - отметила Айвазовская.

По ее словам, избирательный процесс начнется с самого начала.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.

Также читайте: Мэр Новгорода-Северского Бондаренко, по предварительным данным вновь побеждавший на местных выборах, умер от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы

Т-а-ак. А в государственном масштабе это тоже мог бы быть выход. Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3491
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30.10.2020 10:36 Ответить
в Харькове тоже непонятно - походу жмура выбрали.
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30.10.2020 10:38 Ответить
Добкин соберёт медиумов и на спиритических сеансах будут вызывать дух Гепы во время заседания горсовета Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7268
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30.10.2020 10:50 Ответить
Тю, дурня чи що? Он Гєпу в Харкові обрали, а живий він чи ні ні кого не цікавить.
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30.10.2020 10:44 Ответить
Идите повтортоно заражаться.
Ну а шо? реально всем там невыносимо хочется избать вМэра, шо аж руки из-под рубашки выползают взад... ну, шоп "птичку" положить в наложенном бюллетене Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7291
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30.10.2020 10:54 Ответить
Вже від ковіду почали помирати міські голови. Що буде далі? Зелень буде вживати якихось заходів? Чи їм лиш декларування та кіноіндустрія в голові?
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30.10.2020 11:04 Ответить
щось підозріло мруть новообрані!
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30.10.2020 11:17 Ответить
Это ж надо... 47 лет. И не такой чтоб особо толстый...
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30.10.2020 11:25 Ответить
Конечно, даешь больше выборов?!
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30.10.2020 11:58 Ответить
 
 