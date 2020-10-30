За сутки в ВСУ выявили 189 случаев COVID-19, всего болеют 1 558 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 30 октября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 1 558 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 189 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 32 человека: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь - по 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного, Северного регионов, 59 военный мобильный госпиталь и Деснянский военный госпиталь - по 3 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного региона и Хмельницкий, Мариупольский, Черновицкий военные госпитали - по 1 военнослужащему, Полтавский военный госпиталь и Запорожская ОКБ - по 1 работнику ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 156 человек: Киевская область - 41 военнослужащий и 9 работников ВС Украины, Житомирская область - 20 военнослужащих и 5 работник ВС Украины, Львовская область - 16 военнослужащих, Одесская область - 11 военнослужащих,

Днепропетровская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 4 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Винницкая и Хмельницкая области - по 5 военнослужащих, Черкасская, Тернопольская и Черновицкая области - по 4 военнослужащих, Ривненская и Николаевская области - по 3 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 2 военнослужащих, Запорожская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Донецк, Полтавская и Волынская области - по 1 военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 3 947 человек, летальных случаев - 15.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 331 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 43 человека.

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