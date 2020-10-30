РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7868 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
19 209 12
карантин (16730) COVID-19 (18599) Немчинов Олег (169) коронавирус (17041)

С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов

"С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 01 в красную зону будут отнесены:

- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иванычивский, Киверцивский и Турийский районы Волынской области;

- Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малын и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романивский, Черняхивский и Чуднивский районы Житомирской области;

- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Пологивский район Запорожской области;

- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

- Марковский и Троицкий районы Луганской области;

- Пустомытивский и Сокальский районы Львовской области;

- город Николаев Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

- город Полтава Полтавской области;

- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопильский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;

- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

- города Бережаны, Кременец и Черткив, Гусятинский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области", - сообщил Немчинов.

С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 02

С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 03

С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 04
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 05
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 06
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 07
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 08
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 09
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 10
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 11
С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров, - Немчинов 12

 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Вы как ни крутитесь, зелёные заморыши, а к вашему режиму подбирается пушной зверёк.
Ковидная афёра похоронит вас окончательно.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о, норм. лишь бы коммунизма не было... (бережно прикладывается прикладом к "лику" тов. Мао)

дебилы тупо обосрались, вместо попросить Японию сказать как надо делать...., хотя... там даже Якудза сделаа по канону, по закону. А тут - пьяное быдло, буду, ой, будет мусоров, ой, полицию напрягать шо те и эти без намордников...
показать весь комментарий
30.10.2020 11:08 Ответить
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
показать весь комментарий
30.10.2020 11:26 Ответить
Вы как ни крутитесь, зелёные заморыши, а к вашему режиму подбирается пушной зверёк.
Ковидная афёра похоронит вас окончательно.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:01 Ответить
Все в Хер-сон , спать конечно судя по названию не придется, но за то это единственное место на карте Украины где желтая и зеленая зоны.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:28 Ответить
стесняюсь спросить: а, В.Ляшко в Херсон приезжал?! ибо, после его приезда в Николаеве и пошла жара
показать весь комментарий
30.10.2020 12:49 Ответить
Херсону повезло... наверное боялись после Николаева попасть под критику"какого Хер(сон) а вы сюда приперлись"
показать весь комментарий
30.10.2020 12:58 Ответить
да-а-а. Украина в огне
показать весь комментарий
30.10.2020 12:46 Ответить
Як вони встановлюють епідемічні рівні на 14 днів, якщо щотижня оновлюють дані?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:50 Ответить
от балды уставливают
показать весь комментарий
30.10.2020 15:56 Ответить
 
 