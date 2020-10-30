С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
" в красную зону будут отнесены:
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иванычивский, Киверцивский и Турийский районы Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малын и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романивский, Черняхивский и Чуднивский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологивский район Запорожской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытивский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопильский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Черткив, Гусятинский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области", - сообщил Немчинов.
Пожалуйста, подождите...
дебилы тупо обосрались, вместо попросить Японию сказать как надо делать...., хотя... там даже Якудза сделаа по канону, по закону. А тут - пьяное быдло, буду, ой, будет мусоров, ой, полицию напрягать шо те и эти без намордников...
Ковидная афёра похоронит вас окончательно.