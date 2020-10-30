НКРЭКУ должна следить за конкуренцией на энергорынке, а не бесконечно повышать тарифы, – "слуга народа" Буймистер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутаты готовят законопроект, который обяжет Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, следить за конкуренцией на энергорынке, а не заниматься регулярным повышением тарифов на передачу электроэнергии.
Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в интервью "Сегодня".
"У регулятора сегодня нет конституционного обязательства следить за тем, чтобы энергетические рынки были конкурентными. Последствия мы очень хорошо видим: не ведется ни одного расследования неправомерного поведения трейдеров на рынках, ни один недобросовестный трейдер не лишился лицензии. Долги растут, рыночный мониторинг не введен, а "вишенка на торте" – каждые полгода пересмотр и увеличение тарифа на передачу", - рассказала Буймистер. По ее мнению, постоянно увеличивая тариф на передачу электроэнергии, регулятор усиливает давление на бизнес, который и без того серьезно пострадал из-за коронакризиса. "Бесконечно увеличивать тариф "Укрэнерго" нельзя! Это создает еще больше давления на коммерческого потребителя, у которого и так из-за пандемии и экономического кризиса дела обстоят, мягко говоря, не очень. Регулятор, видимо, забыл простое правило: чем меньше потребителей – тем больше проблем в энергосистеме Украины", - сказала Буймистер.
Она сообщила, что работает над подготовкой законопроекта о рыночном мониторинге REMIT, который обяжет участников энергорынка предоставлять всю соответствующую информацию, а НКРЭКУ – проверять и контролировать сделки с заинтересованностью и сговоры на торгах. Поскольку самостоятельно регулятор не внедряет механизмы контроля на уровне своей нормативно-правовой базы.
Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.
Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Пожалуйста, подождите...
Хоча абонплата це плата за місячний термін, ці мережі-глитаї деруть плату за 27-28 днів...
І виходить, що у них в рокові тринадцять місяців!
Кругом одні падлюки ніяк не нажеруться, щоб купувать собі вілли в Італії і їздить на мільйонних машинах, і жерти по ресторанах!
Тварі!!!!!
Нет, последнее решение КСУ будет иметь эффект лавины, которая вполне способна перемолоть в своих жерновах президента, парламент и само государство....
Сергей Висоцкий
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.