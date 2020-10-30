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Новости Политика Украины
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НКРЭКУ должна следить за конкуренцией на энергорынке, а не бесконечно повышать тарифы, – "слуга народа" Буймистер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НКРЭКУ должна следить за конкуренцией на энергорынке, а не бесконечно повышать тарифы, –

Депутаты готовят законопроект, который обяжет Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, следить за конкуренцией на энергорынке, а не заниматься регулярным повышением тарифов на передачу электроэнергии.

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в интервью "Сегодня".

"У регулятора сегодня нет конституционного обязательства следить за тем, чтобы энергетические рынки были конкурентными. Последствия мы очень хорошо видим: не ведется ни одного расследования неправомерного поведения трейдеров на рынках, ни один недобросовестный трейдер не лишился лицензии. Долги растут, рыночный мониторинг не введен, а "вишенка на торте" – каждые полгода пересмотр и увеличение тарифа на передачу", - рассказала Буймистер. По ее мнению, постоянно увеличивая тариф на передачу электроэнергии, регулятор усиливает давление на бизнес, который и без того серьезно пострадал из-за коронакризиса. "Бесконечно увеличивать тариф "Укрэнерго" нельзя! Это создает еще больше давления на коммерческого потребителя, у которого и так из-за пандемии и экономического кризиса дела обстоят, мягко говоря, не очень. Регулятор, видимо, забыл простое правило: чем меньше потребителей – тем больше проблем в энергосистеме Украины", - сказала Буймистер.

Она сообщила, что работает над подготовкой законопроекта о рыночном мониторинге REMIT, который обяжет участников энергорынка предоставлять всю соответствующую информацию, а НКРЭКУ – проверять и контролировать сделки с заинтересованностью и сговоры на торгах. Поскольку самостоятельно регулятор не внедряет механизмы контроля на уровне своей нормативно-правовой базы.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. 
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Топ комментарии
+3
_Но они работают на олигархов. А олигархи говорят что НКРЭКУ существует чтобы бесконечно повышать тарифы. Или пока у народа шкура уже не лопнет и он поубивает и первых, и вторых.
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30.10.2020 11:28
+2
НКРЄКП повинна слідкувати не тільки за ціною на газ, а і за абонплатою мобільних мереж Київстар і інших.
Хоча абонплата це плата за місячний термін, ці мережі-глитаї деруть плату за 27-28 днів...
І виходить, що у них в рокові тринадцять місяців!
Кругом одні падлюки ніяк не нажеруться, щоб купувать собі вілли в Італії і їздить на мільйонних машинах, і жерти по ресторанах!
Тварі!!!!!
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30.10.2020 11:34
+2
Ничего она не должна, должны мы. За то, что идиоты. Идиоты всегда должны умным. Печальная реальность.
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30.10.2020 11:35
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Не для того сивочолий гетьман на пару з Ахметкою створювали те саме НКРЕКУ, щоб щось "регулювати". НКРЭКУ должна следить за конкуренцией на энергорынке, а не бесконечно повышать тарифы, – "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 1254
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30.10.2020 11:28 Ответить
Мінфін скасовує програму доступні ліки . НКРЕКП повинна стежити за конкуренцією на енергоринку, а не нескінченно підвищувати тарифи, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 389
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30.10.2020 11:33 Ответить
Пороха уже 1,5 года нет,а а лаптеногие и зебильные мрази от него срутся жидким в унисон.Значит точно Гетьман.(
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30.10.2020 11:39 Ответить
_Но они работают на олигархов. А олигархи говорят что НКРЭКУ существует чтобы бесконечно повышать тарифы. Или пока у народа шкура уже не лопнет и он поубивает и первых, и вторых.
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30.10.2020 11:28 Ответить
НКРЄКП повинна слідкувати не тільки за ціною на газ, а і за абонплатою мобільних мереж Київстар і інших.
Хоча абонплата це плата за місячний термін, ці мережі-глитаї деруть плату за 27-28 днів...
І виходить, що у них в рокові тринадцять місяців!
Кругом одні падлюки ніяк не нажеруться, щоб купувать собі вілли в Італії і їздить на мільйонних машинах, і жерти по ресторанах!
Тварі!!!!!
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30.10.2020 11:34 Ответить
Ничего она не должна, должны мы. За то, что идиоты. Идиоты всегда должны умным. Печальная реальность.
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30.10.2020 11:35 Ответить
...Сказать, что решение Конституционного суда, которое де-факто разрушило антикоррупционную реформу, спровоцировало политический кризис - все равно, что назвать лавину мороженным эскимо. Политический кризис - состояние для Украины привычное и перманентное. Особенно для времён Владимира Зеленского, при котором вялотекущий политический кризис стал самой сутью процесса государственного управления. И, я бы сказал, его основным инструментом.
Нет, последнее решение КСУ будет иметь эффект лавины, которая вполне способна перемолоть в своих жерновах президента, парламент и само государство....
Сергей Висоцкий
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30.10.2020 11:36 Ответить
Наївна, чи просто піариться? 🤔
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30.10.2020 11:44 Ответить
НКЕКУКАРЕКУ пусть с каждой своей зарплаты па пол ляма кинут в общак зелени и будет им счастье.
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30.10.2020 11:46 Ответить
Так, пані, мала стежити. Але "зелені" зламали все і за всим в країні стежить Беня через своїх слуг.
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30.10.2020 12:38 Ответить
а в это время

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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30.10.2020 13:06 Ответить
 
 