Выборы в Харьковский облсовет: ТИК обработала 80,5% голосов - проходной барьер пока преодолевают четыре партии
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Харьковская областная территориальная избирательная комиссия обработала 80,51% голосов на выборах депутатов Харьковского облсовета: в облсовет уверенно проходят четыре партии.
Об этом Укринформу сообщили в областной избирательный комиссии, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 30 октября областная территориальная комиссия обработала данные 50 из 56 ТИК", - сообщили в комиссии.
Промежуточные результаты свидетельствуют, добавили в комиссии, что лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, следом идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% , "Слуга народа" - 16,1%.
"Европейская солидарность" набрала 4,8%, "Партия Шария" - 2,6%, "За будущее" - 2,5%, "Батькивщина" - 2,3% ". Остальные партии не набрали и 1% голосов: "Наш край" - 0,9%, "Победа Пальчевского" - 0,8%, "Акцент"- 0,4%.
Результаты голосования в областную ТИК, сказали в комиссии, еще доложна передать Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.
Пожалуйста, подождите...
Приблизно так Ви розподілили свій голос. Так само, як і ті, хто не прийшов або проголосував за непрохідні партії
На пальцях: Є 10 голосів і прохідний поріг у два голоси.
Варіант 1: З 10 за А проголосували четверо, за Б і В - по троє. Маємо у "раді" А-40%, Б і В - по 30%.
Варіант 2: З 10 за А проголосувало четверо, за Б і В по двоє, за Г і Д - по одному. Маємо в "раді" А 50%, Б і В - по 25 %. Тобто, по факту ті, хто голосував за Г і Д віддали по півголоса за А і по чверті голоса за Б і В.
Варіант 3 (для зовсім упоротих): За А проголосувало двоє, за Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З - по одному. Маємо в "раді" А - 100%. Тобто, у такому варіанті, по факту, за А проголосували ВСІ!!!
Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками.
А что же сможет заставить "В,Г,Д," проголосовать за "Е"?
Голоса за ВГД - голоса быдла, т.к А=Б=В=Г=Д=враги, и не важно, в какой пропорции между собой они встретят с цветами условного гиркина, а Е - "непроходной"?
По теме ответить нечего, решил использовать свой же второй аккаунт?
Для початку хоча б у "квартальний комітет" (сільраду, район тощо). Якщо ви такий "суперовий" - сусіди підтримають і будете супер-депутатом. Зарекомендуєте себе - підете вище.
Пройдуть виключно всі свої, зелено-кремлівські.
Ну, в смысле, чтоб не он строил и из бюджета...
И строить мавзолей Адольфычу.
Но соотношение 60% на 40% не критично. 40% проукраинских горожан и адекватной центральной власти вполне достаточно для удержания ватного большинства от радикального экстремизма.
Це, Луганська і Донецька.
В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО". Потеряв половину экономики страны, потрошенко намного обагатился, за счет Ленинской Кузни, скупки за бесценок заводов, земли... вот посмотри, может развеятся твои иллюзии насчет "гетьмана"
Ага.
Вони, харків'яни, самі вибрали комендантську годину, "ізоляцію"... А, головне проєкт "Єрмак 2.0" який готували для жителів західної України при януодлі на момент вступу в тайожний союз.
Правобережна частина буде против, то поїдуть "асваивать Васточную Сибирь" подданьіе его величества Гепьі !!
С помощью украинского населения Россия хочет оградить себя от китайцев.
Єдиний проукраїнський "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% в якому лікарі, вчені, підприємці, промисловці і аграрії, військові та волонтери .