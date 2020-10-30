РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8030 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
11 533 96
местные выборы (2145) облсовет (535) Харьковщина (4129)

Выборы в Харьковский облсовет: ТИК обработала 80,5% голосов - проходной барьер пока преодолевают четыре партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Харьковский облсовет: ТИК обработала 80,5% голосов - проходной барьер пока преодолевают четыре партии

Харьковская областная территориальная избирательная комиссия обработала 80,51% голосов на выборах депутатов Харьковского облсовета: в облсовет уверенно проходят четыре партии.

Об этом Укринформу сообщили в областной избирательный комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 30 октября областная территориальная комиссия обработала данные 50 из 56 ТИК", - сообщили в комиссии.

Промежуточные результаты свидетельствуют, добавили в комиссии, что лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, следом идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% , "Слуга народа" - 16,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду будут в конце марта в нескольких округах, - "слуга народа" Корниенко

"Европейская солидарность" набрала 4,8%, "Партия Шария" - 2,6%, "За будущее" - 2,5%, "Батькивщина" - 2,3% ". Остальные партии не набрали и 1% голосов: "Наш край" - 0,9%, "Победа Пальчевского" - 0,8%, "Акцент"- 0,4%.

Результаты голосования в областную ТИК, сказали в комиссии, еще доложна передать Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Харьков, поздравляю с победой, победой рюзьге мира у вас! Вы подтвердили свой статус редкостных д...лбов. Ждиде, скоро казлорылые будут у вас на танках возле школ и детских садов разворачиваться. Готовьтесь сидеть на чеченских бутылках. И да, комендантский час... Также приготовьтесь хапать п....здюлей на подвалах. Бараны...
показать весь комментарий
30.10.2020 11:47
+16
Харків пробив чергове ДНО...нажаль!
показать весь комментарий
30.10.2020 11:54
+15
Да... это будет весело) Но суть не в этом. Харьковским дегенератам подсунут кернеса 2 и они с радостью сглотнут и второй раз на избирательных участках. Реальный прикол будет, если кернесу забабахают мовзолей на против горсовета)))
показать весь комментарий
30.10.2020 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Свобода", за которую я голосовал и готов был голосовать, по некоторым бюллетеням даже не выставляла кандидатов в быдлохарькове...
показать весь комментарий
30.10.2020 11:44 Ответить
Ну то значить, по факту, ти проголосував за Кернеса.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:47 Ответить
Отнюдь. кернес, допа, дохлый кушнарев никогда не получали мой голос.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:53 Ответить
Замість того, щоб проголосувати проти них, за реально рейтингову опозиційну проукраїнську політсилу, наприклад ЄС, або раз ти так вже ненавидиш Порошенка, то за Світличну, ти його безглуздо стратив.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:15 Ответить
Я не раздаю врагам Украины свой голос. А рейтинг среди быдла меня не интересует.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:51 Ответить
Поэтому твой голос приобрел "патрио кернес"
показать весь комментарий
30.10.2020 14:29 Ответить
Нет, не приобрел.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:02 Ответить
"Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, следом идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% , "Слуга народа" - 16,1%."

Приблизно так Ви розподілили свій голос. Так само, як і ті, хто не прийшов або проголосував за непрохідні партії
показать весь комментарий
30.10.2020 17:40 Ответить
Все, без исключения, перечисленные партии - враги, и голос мой они не получат даже по приговору народного суда. А шанс пройти нормальным я повысил.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:23 Ответить
Цілий глос - не отримали, але приблизно у такій пропорції ВИ його розподілили саме між ними.
На пальцях: Є 10 голосів і прохідний поріг у два голоси.
Варіант 1: З 10 за А проголосували четверо, за Б і В - по троє. Маємо у "раді" А-40%, Б і В - по 30%.
Варіант 2: З 10 за А проголосувало четверо, за Б і В по двоє, за Г і Д - по одному. Маємо в "раді" А 50%, Б і В - по 25 %. Тобто, по факту ті, хто голосував за Г і Д віддали по півголоса за А і по чверті голоса за Б і В.
Варіант 3 (для зовсім упоротих): За А проголосувало двоє, за Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З - по одному. Маємо в "раді" А - 100%. Тобто, у такому варіанті, по факту, за А проголосували ВСІ!!!
показать весь комментарий
30.10.2020 18:56 Ответить
Спору нет, математика эта верна. Но вам следует учесть, что и А, и Б - враги(Для совсем упоротых, без разницы 100% одного сорта или 50%+50% двух сортов дерьма ), и признать, что нет разницы, кто больше из них наберет, соответственно, нет возможности при таком количестве быдла что-либо поменять при любых действиях избирателя.
показать весь комментарий
30.10.2020 19:25 Ответить
І це також невірне твердження, бо якщо у варіанті 2, скажімо, ті, хто голосував за Г і Д, проголосували б за В, то В мав би такі самі 40%, як і А. А у варіанті 3, взагалі достатньо було б проголосувати В, Г, Д за, скажімо Е, щоб Е мав дві третини голосів проти третини в А.
Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками.
показать весь комментарий
30.10.2020 20:36 Ответить
достатньо було б проголосувати В, Г, Д за, скажімо Е

А что же сможет заставить "В,Г,Д," проголосовать за "Е"?
Голоса за ВГД - голоса быдла, т.к А=Б=В=Г=Д=враги, и не важно, в какой пропорции между собой они встретят с цветами условного гиркина, а Е - "непроходной"?
показать весь комментарий
30.10.2020 21:40 Ответить
"Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками." (c)
показать весь комментарий
30.10.2020 22:15 Ответить
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 3993 Said_
По теме ответить нечего, решил использовать свой же второй аккаунт?
показать весь комментарий
30.10.2020 22:24 Ответить
А ти можеш пояснити, як ти дійшов такого висновку?
показать весь комментарий
30.10.2020 23:07 Ответить
Може Вам до лікаря? З такою параноєю і відчуттям власної величі???
показать весь комментарий
31.10.2020 09:32 Ответить
"Усі навкруг ХХХХХХХХ, лиш ви д'Артаньян"? То висувайтесь самі.
Для початку хоча б у "квартальний комітет" (сільраду, район тощо). Якщо ви такий "суперовий" - сусіди підтримають і будете супер-депутатом. Зарекомендуєте себе - підете вище.
показать весь комментарий
31.10.2020 09:37 Ответить
Зная как работает система в Харькове поверь приобрел.
показать весь комментарий
30.10.2020 17:41 Ответить
Доводилось в быдлохарькове работать в комиссиях. Председателем в том числе. Так что, немного знаком, мягко говоря. Все дело в быдле, которым это проклятое место перенасыщено.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:26 Ответить
У будь-якому випадку частину голоса отримала партія Кернеса. Пропорційно голосуванню інших. А якщо розглядати вибори мера, то увесь голос.
показать весь комментарий
31.10.2020 09:39 Ответить
Как в старые добрые времена. Вместо РККА муравьева - кернес и зажопники.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:45 Ответить
чего обижаться---ВАТА есть ВАТА ! хоть гавно на голову лей ! что-то прояснится лет через 20-25 ,когда старое ватно-кацапское население переместится в тихий городок под Харьковым,а сейчас пацаки рулят !!!!!!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:54 Ответить
Необходим прибалтийский вариант - ограничивать ватные парти во всем и исключить возможность коалиции с любой партией . И желательно паспорта негражданина .
показать весь комментарий
30.10.2020 15:36 Ответить
А що воно змінить? Чи можна довбойоба вилікувати? Ні, звичайно. Так і тут. Більшість довбойобів. Вони були, є і будуть.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:40 Ответить
Жалко, что такой важный город, насквозь ватный.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:46 Ответить
Хорошо знаю Харков и абсолютно не верю в эти цифры. У Кереса и позажопного блока там мафия такая, что на местах в комиссиях всё посчитают так, как скажут, независимо от мнения горожан. Я абсолютно убеждён в подтасовках.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:59 Ответить
Чим довше рахують, тим більше фальсифікацій.
Пройдуть виключно всі свої, зелено-кремлівські.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:46 Ответить
А ты хотела, чтобы олигархо-шоколадные?
показать весь комментарий
30.10.2020 11:52 Ответить
Не не коломойско медведчуковские кристально чистые не ворующие не разрушающие страну светлые люди. Правильно ?
показать весь комментарий
30.10.2020 11:56 Ответить
Харьков, поздравляю с победой, победой рюзьге мира у вас! Вы подтвердили свой статус редкостных д...лбов. Ждиде, скоро казлорылые будут у вас на танках возле школ и детских садов разворачиваться. Готовьтесь сидеть на чеченских бутылках. И да, комендантский час... Также приготовьтесь хапать п....здюлей на подвалах. Бараны...
показать весь комментарий
30.10.2020 11:47 Ответить
То все труха, ось ще виявиться, що Хєрнос в Шаріте здох ще до початку виборів, ото буде кіно. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 1609
показать весь комментарий
30.10.2020 11:51 Ответить
Да... это будет весело) Но суть не в этом. Харьковским дегенератам подсунут кернеса 2 и они с радостью сглотнут и второй раз на избирательных участках. Реальный прикол будет, если кернесу забабахают мовзолей на против горсовета)))
показать весь комментарий
30.10.2020 11:55 Ответить
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 4263
показать весь комментарий
30.10.2020 11:57 Ответить
Навіть і не сумнівайся. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 664
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
30.10.2020 12:20 Ответить
гепа, помнится, порывался такое построить дохлому кушнареву...
Ну, в смысле, чтоб не он строил и из бюджета...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:56 Ответить
Данные из сумеречной зоны. Такое впечатление,что если кацапня сбросит на местных ватников атомную бомбу-они всё равно будут вопить "расея!расея!".
показать весь комментарий
30.10.2020 11:50 Ответить
Пора менять название на Хорьков, Сепарьков, Ватанск, Гепоград, Рабскоград, Опазжопск... Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 3182
И строить мавзолей Адольфычу.
показать весь комментарий
30.10.2020 11:53 Ответить
Шабесгои руськаезычники и не на такое способны. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 8960
показать весь комментарий
30.10.2020 12:00 Ответить
Харків пробив чергове ДНО...нажаль!
показать весь комментарий
30.10.2020 11:54 Ответить
Вылези из под нашего дна и посмотри, в каком дерьме ты живешь
показать весь комментарий
30.10.2020 12:08 Ответить
Бу-га-га-га-га))))))))))),ЗЕбіло))))))))))))))))
показать весь комментарий
30.10.2020 14:09 Ответить
Харьковчане такие же как донецкие, они счетают себя выше остальной страны,отсюда такой снобизм и пафос. Слава мы все живем в одной стране, многие из нас были в Харькове так, что не х.р расказывать о своем чудо городе и о наших мухосранстве. Ваше быдло уступает только донецкому и уж поверь хреново харьков смотриця как для миллионика. Да и по всем правилам он мог бы стать вторым городом страны но хрен.
показать весь комментарий
30.10.2020 17:47 Ответить
Харьков ватный город. И к сожалению не один в стране. Нравится это кому-то или нет.
Но соотношение 60% на 40% не критично. 40% проукраинских горожан и адекватной центральной власти вполне достаточно для удержания ватного большинства от радикального экстремизма.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:04 Ответить
Кацарасе, дуй на родіну, лапті, кокошніки і балалайка, скучают по тєбє.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:15 Ответить
Ніт.
Це, Луганська і Донецька.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:11 Ответить
Да,ватарей война ничему не научила...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:10 Ответить
А у ватников и нет никакой войны.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:14 Ответить
Ось що таке довго уточнювати протоколи і довго рахувати. Кернес вирішив за рахунок голосів ЕС підтягнути "слуг". Ось так "сметуни", у 2019 році були єдині чесні вибори, а далі дудки!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:14 Ответить
На дільниці де я вже не один раз на виборах ЄС проходив, а от у СЛУГ було суттєво менше. Ясно що своїм допомогли.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:09 Ответить
Убогие людишки. Сколько раненых с войны и убитых прошло через харьковский госпиталь, а они все равно путину в рот смотрят. Рабы... Сколько можно за эту жабу голосовать полудохлую??? Менталитет жителей Харькова - любовь к допкиным и кернесам -быдломассонам. А когда-то была столица...Что ж вы в кацапстан так заглядываете. Москва и Питер это не россия, настоящая росссия в 100 км от москвы и питера, без приодного газа в домах и туалетом в виде дырки в деревянном домике на улице да спитых мужиков в хлам уже к тридцати годам да детей, что матерятся раньше , чем научатся говорить. Страна стекломоя и боярышника. Смешно то , что большинство мечтающих о российском покровителстве были в лучшем случае в москве или питере, а что из себя есть какой - нибудь городок в Омской губернии даже не представляют.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:16 Ответить
Наведите порядок в ваших мухосрансках, а за тем учите других. Всем хорошего дня. Привет из Харькова.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:17 Ответить
Харьков просто большой м наличие метрополитена и парка Горького не делает из него не Мухосранк! Просто он большой Мухосранск с метрополитеном! Привет из Харькова!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:21 Ответить
Одна надежда на опозиционую коалицию Светличная + ЕС!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:22 Ответить
Подивіться з ким вона співпрацювала і хто її раніше продвинув на посаду голови ОДА. У вас спадуть рожеві окуляри.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:34 Ответить
И кто её продвигал и с кем она работала?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:35 Ответить
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
30.10.2020 12:41 Ответить
Вас , ригобидло зельоноє , вже пізно вчити , вас вже треба ....... Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 5498 .!! Не хочу казати це вслух , бо забанять .
показать весь комментарий
30.10.2020 12:30 Ответить
Харківська палаюча бавовна сама смердюча. Ви обрали своїм мером привид на візочку, якого навіть у країні немає, та ще не факт, що його повернення відбудеться.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:35 Ответить
Хорек,кушай фекалии,козломордый
показать весь комментарий
30.10.2020 13:57 Ответить
Всем адекватам, не пишите в ответ. Коменты удаляют
показать весь комментарий
30.10.2020 12:20 Ответить
Адекваты это кто? Те кто имаея под боком Луганск и донецк продолжают тянуть себе на холку русский мир? Те которые верят, что им сделают социалистический рай люди типа рабиновича который при союзе под растрельной статьей ходил за хещения,или бойко который даже на гос.вышках намутил, это те люди которые сейчасс пытаются с пеной у рта запретить разглошения по их доходам. Может вы думаете, что вашим предприятиям кацапье при, при создании хнр вдохнет новую жизнь? Ага луганский патроный вам привет передает.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:04 Ответить
Я так понял харьковчане мечтают пожить в Ханаре
показать весь комментарий
30.10.2020 12:35 Ответить
а Пэдро брехав что эс проходит во все обл советы))), впрочем брехать, не выполнив ни одного предвыборного обещания, он умеет
показать весь комментарий
30.10.2020 12:46 Ответить
ЕС и проходил, по это так и затянули с подсчети, что бы вывести из обл рады. А вы дальше радуйтесь дальнейшему скатываанию в бело-рашу.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:07 Ответить
голосуй за "порошенко бо путен нападе"?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:17 Ответить
Коттоне, проснісь, ти сєрєш з 20.02.2014.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:22 Ответить
То есть у тебя дятла живущем 6 лет при войне и тысечах погибших войны с путиным нет? Это все мирные шахтеры? Перемирие блин? Раскажи это,буратино,родным убитых вчера бойцов.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:44 Ответить
при петре погибало больше, нужно со своими проблемами разобраться, чего порошенко не сделал, а не пинать на путина и клянчить очередной транш, изображая патриота
показать весь комментарий
30.10.2020 14:14 Ответить
Гибло больше при активной фазе войны. Наши давали достойную ответку,при каждом высовывании ватной головы из окопа. Наступление остановилось когда потери ватостана стали критичными,а фронт начал растягиваться,да и нужно было двигаться в глубь Украины все в более не ватные районы. Если бы при наполеончике началось наступление как в 15 и уровень нашей армии был бы как в 15, то раки бы уже бы обстреливали Киев а нынешнея власть бы сидела в Хайфе. Но да диваному иксперту это трудно понять. Задолбали мамкины Эйзенхауры и Черчили. Так как клянчит вова еще ни кто ни клянчил. Да и как вата вскрылась при одной фразе "нечего на путина пинять". Вот он избиратель найвеличнейшего для них путин не враг.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:44 Ответить
Какие обещания выполнил ваш зеленый суслик?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:08 Ответить
в 2024 увидим,а по факту потрошенко только увиливал свое личное состояние
показать весь комментарий
30.10.2020 13:23 Ответить
Ага немного нужно подождать,еще чють чють,еще 100 дней. Да деорлигархация и борьба с корупцией цветет бурным цветом ОАСК и КСУ не дадут соврать.ждите дальше вам еще к 2024 найвеличнийший ракетоноситель построит.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:47 Ответить
По личному состоянию можно по подробней?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:48 Ответить

В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО". Потеряв половину экономики страны, потрошенко намного обагатился, за счет Ленинской Кузни, скупки за бесценок заводов, земли... вот посмотри, может развеятся твои иллюзии насчет "гетьмана"
показать весь комментарий
30.10.2020 14:06 Ответить
фильм
показать весь комментарий
30.10.2020 14:08 Ответить
відосік.
Ага.
показать весь комментарий
30.10.2020 19:16 Ответить
Доход вырос почти в 100 раз!!! Когда в школе матиматику проходили ты за углом пиво пил? Кто такие эти честно? Ты еще сюда Наема и лещенко притяни.Очередные икспэрты? Потеря половины экономики страны в, чем заключалась? В увеличении бюджета мин обороны? В прибыльности нафтогаза и укрзализныци? Может выиграшь нафтогаза орбитража у газ према это было обогащение Порошенко. Чего же они сейчас при найвеличнейшем эти компании ушли в минус?
показать весь комментарий
30.10.2020 14:53 Ответить
Перечитай список опежоп там милиардер на миллионере но правда рускочелюстние,и сим им сие индульгируется хохладятлами.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:22 Ответить
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 95
показать весь комментарий
30.10.2020 12:50 Ответить
Вже скоро, але як і у випадку прозріння з зеленими буде пізно...
Вони, харків'яни, самі вибрали комендантську годину, "ізоляцію"... А, головне проєкт "Єрмак 2.0" який готували для жителів західної України при януодлі на момент вступу в тайожний союз.
Правобережна частина буде против, то поїдуть "асваивать Васточную Сибирь" подданьіе его величества Гепьі !!
С помощью украинского населения Россия хочет оградить себя от китайцев.
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9609
показать весь комментарий
30.10.2020 12:55 Ответить
я как харьковчанин могу сказать, что ваты у нас дочерта. Но результаты я ожидал гораздо хуже, так как видел протоколы с первого тура Президентских выборов, там за Бойко до 60% доходило. А так по факту еще и не дали ОПЗЖ создать большинство. Кернеса врядли ватником можно назвать, он деньги любит, а не Россию. А вату использует ситуативно. Ну и учитывая вражду между Кернесом и Фельдманом, врядли он станет сотрудничать с ОПЗЖ.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:58 Ответить
Харківська область - дрімучий ліс. Раніше там партія регіонів набирала більше 60%, а зараз екс риги розділились на три: "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Слуга народа" - 16,1%.

Єдиний проукраїнський "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% в якому лікарі, вчені, підприємці, промисловці і аграрії, військові та волонтери .
показать весь комментарий
30.10.2020 13:01 Ответить
Как не печально ,но в Харькове очень мало харьковцев. Начиная с голодомора,когда их сильно уморили ,а взамен привезли москалей ,затем в 60е ,когда на растущие заводы массово завозили северную лимиту и нынешнее нашествие даунбаских переселенцев..... Эти ,с позволения сказать,харьковчане кровно связаны с населением мацковии и отсюда их предпочтения. Впереди трудная работа по воспитанию этих манкуртов .
показать весь комментарий
30.10.2020 13:31 Ответить
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9845
показать весь комментарий
30.10.2020 14:03 Ответить
З таким розкладом Блок Кернеса може блокуватися по черзі то з блоком 'За Жиддя' то з опозиційними аутсайдерами.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:34 Ответить
 
 