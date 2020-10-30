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Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти

Антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Об этом говорится в заявлении КС, размещенном на сайте Суда, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране.

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По мнению Конституционного Суда Украины, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона.

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Из приведенных позиций Конституционного Суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность", - говорится в заявлении КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+18
Обосрали портки и что-то мычат, используя юридическую эквилибристику. Уроды.
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30.10.2020 11:54
+17
ЮрЫст Вова, разгонять плохих судей нужно строго по букве закона.
Иначе получишь иски о твоих незаконных действиях.
А нормальных судей нужно поощрять и оставлять в органах правосудия.
Как этого не понимает 42-летний типа нелох, непостижимо!
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30.10.2020 11:53
+17
Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти - Цензор.НЕТ 3260
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30.10.2020 11:55
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Страница 2 из 2
Ви 100 відсотково навіть Закон України «Про запобігання корупції» не відкривали. Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 7721
Бо якщо б відкривали, то знали б що в Законі є поняття «близькі особи»,яке використовується для визначення кола осіб, від яких посадовець може отримувати подарунки та з якими він не може перебувати у відносинах прямого підпорядкування. У Законі до переліку близьких осіб додали двоюрідних брата і сестру, рідного брата і сестру дружини/чоловіка, племінника і племінницю, рідного дядька і тітку, батьків дружини/чоловіка сина або дочки (свати).
Почитайте самостійно а потім вже можете мітингувати. Якщо будуть підстави. Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 7721
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30.10.2020 13:09 Ответить
Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 6141
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30.10.2020 12:24 Ответить








K0५EGAR

@Rage4oK
Такое чувство, что Кремль закрывает проект Зеленского, как до этого слил Порошенка, чтоб на фоне перемоги Медвечука на местных выборах по-быстрому обнулить Евроинтеграцию и вернуть нашу дырявую лодку в фарватер РФ. Посмотрим, что будет завтра, но предчувствия тревожные.
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30.10.2020 12:34 Ответить
Перемога Медведчука на місцевих виборах ???
Ви впевнені ??
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30.10.2020 13:02 Ответить
угу, сделали судьи такой себе междуусобчик и теперь прикрываются принципом независимости судебной власти
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30.10.2020 12:42 Ответить
Боротьба з корупцією не дай Бог не повинна стосуватись головних корупціонерів і особливо топ корупціонерів до яких відносяться самі судді!!!
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30.10.2020 12:42 Ответить
Словоблудие от КС и не больше!
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30.10.2020 12:43 Ответить
Походй судьи КС путают независимость с безнаказанностью.
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30.10.2020 12:44 Ответить
А если она зависимая? Не забываем вовочка ,что есть другая точка зрения,а фактов как твоих обещаний море!
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30.10.2020 13:03 Ответить
ага - судьям можно все - остальным - закон..., как-то невесело жить в такой стране...
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30.10.2020 13:07 Ответить
Вечный вопрос - "А судьи кто?" Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 2233
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30.10.2020 13:15 Ответить
Когда так серьезно начало подгорать, то сразу и задний ход включили. Ворье. Еще люди говорят ваша честь, какая там честь, все продается и честь в том числе. Мантия все прикроет.
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30.10.2020 13:31 Ответить
Какой-то набор слов, видимо не то что рыльце в пушку, а рыло в шерсти!
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30.10.2020 13:47 Ответить
сначала всю эту свору в мусорный контейнер потом голых к росейскому фюреру он таких лббит
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30.10.2020 14:40 Ответить
Які вони "незалежні" ? Хіба що від законів України ! Діють по "законам проросійських олігархічних кланів -хижаків , які саме через судівську гілку Влади, готують державний конституційний переворот ! Тихо, без заходу зелених чоловічків , як це було в 2014 році ! Просто всі Українські Закони скасують і введуть таке "законодавство" по якому столиця України буде місто Донецьк , а потім Москва , бо таким буде рішення "конституційного" "суду"? Вони цього не соромляться вже говорити, та й на плівках багато цікавого чутно!
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30.10.2020 14:40 Ответить
КС не знає. що Україні до статусу правової держави потрібно ще років 20 - 30, покі всіх шахраів, у тому числі і з КС не пересаджают. У Конституції про правову державу записано так як і про Євроінтеграцію і НАТО. Ми й туди й туди хочемо, але шахраї не дають рухатися в тих напрямках. Як і зараз з "незалежністю судової влади"! Це мова про шахраїв.
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30.10.2020 14:49 Ответить
..оце і тут ДОРЕЧНО ...---.ШАНОВНІ .. перестаньте ГОРЛОПАНИТИ .. іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ КСУ ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України .. Вас грає УБЛЮДОЧНА сіоністська БАНДА злодійського племені .. ВИПРАВИТИ НЕконституційні статті Закону про Е-декларацію .. і нема проблеми ... бо ж ця олігархічна БАНДА світових і доморощених ЗЛОДІЇВ залишить Вашим Дітям і Онукам - робочі місця ТІЛЬКИ санітарних мийщиків задниць і дешеві рабські вакансії ..новітніх рабів... в тій самій Європі ...
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30.10.2020 14:54 Ответить
Судью(КС) на "мыло"! Судьи-корупционеры вдруг озаботились независимостью судей.Независимостью от совести,чести,порядочности? Вот такая "независимость" позволяет получать взятки,тогда о каком правосудии может идти речь.А еще судьи КС озаботились проблемами семьи коррупционеров.Какая трогательная фарисейская "забота"! Хотелось бы ,чтобы те судьи ,которые проголосовали против борьбы с коррупцией были повешены на ближайших к КС деревьях,но никто не будет пачкать руки об этих гнид..
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30.10.2020 14:56 Ответить
давайте их ПОЙМЁМ, Простим и отпустим
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30.10.2020 16:02 Ответить
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