Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.
Об этом говорится в заявлении КС, размещенном на сайте Суда, передает Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд Украины выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране.
По мнению Конституционного Суда Украины, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.
Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона.
Из приведенных позиций Конституционного Суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность", - говорится в заявлении КС.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Бо якщо б відкривали, то знали б що в Законі є поняття «близькі особи»,яке використовується для визначення кола осіб, від яких посадовець може отримувати подарунки та з якими він не може перебувати у відносинах прямого підпорядкування. У Законі до переліку близьких осіб додали двоюрідних брата і сестру, рідного брата і сестру дружини/чоловіка, племінника і племінницю, рідного дядька і тітку, батьків дружини/чоловіка сина або дочки (свати).
Почитайте самостійно а потім вже можете мітингувати. Якщо будуть підстави.
K0५EGAR
@Rage4oK
Такое чувство, что Кремль закрывает проект Зеленского, как до этого слил Порошенка, чтоб на фоне перемоги Медвечука на местных выборах по-быстрому обнулить Евроинтеграцию и вернуть нашу дырявую лодку в фарватер РФ. Посмотрим, что будет завтра, но предчувствия тревожные.
Ви впевнені ??