За сутки от коронавируса в Киеве умерли 17 человек, выздоровели - 234, выявлен рекордный 741 случай

На сегодня в столице уже 36768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщила мэр спикер мэра Киева Оксана Зиновьева, передает Цензор.НЕТ.

"Вирус в столице не отступает. Как в целом по Украине, так и во многих других странах. За прошедшие сутки в Киеве - впечатляющее количество больных. Впервые столько выявленных случаев коронавируса - 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. На сегодня в столице уже 36768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказала пресс-секретарь.

Среди заболевших 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и 26 девочек от пяти месяцев до 16 лет. А также 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 16 мальчиков от одного до 15 лет. Заболели в том числе и 37 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 83 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 234 человека. Всего коронавирус побороли 12 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.

Также читайте: Киеву для развертывания мобильного госпиталя необходимо 245 млн грн, - Степанов