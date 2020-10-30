"Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму.
Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Все правильно указано", - прокомментировал Тупицкий информацию, обнародованную в СМИ.
По его словам, этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма. Однако кадастры, составленные оккупантами, не отвечали кадастрам, составленным Украиной, соответсвенно участок его соседа "наложился" на 1,2 сотки участка Тупицкого.
"Полученный участок был приватизирован еще до аннексии Крыма. Когда произошла аннексия были одни украинские кадастры. Российские кадастры наложились. Произошло смешивание границ", - объяснил Тупицкий.
Эту ситуацию он разрешил путем оформления договора купли-прождажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение.
"Занимались этим юристы. Наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопрос разграничения путем создания договора купли-продажи", - пояснил глава КС.
Тупицкий отрицает, что у него был умысел скрыть данный факт. Однако признает, что должен был обратится в НАПК за разъяснением, как ему поступить в данной ситуцации.
"Почему я не внес его (участок. - Ред.) в реестр. Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельство сложились так в независимости от меня. Вносить в декларацию то, что ты не признаешь, тоже будут разные мнения. Не было никакого договора ни купли-продажи, ни дарственной, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам Российской Федерации при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он расположен на чужой территории. Тем более, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК за разъяснением, как мне это сделать. Но, я считаю как юрист, что вряд ли они мне правильно могут это объяснить", - акцентировал глава КС.
"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность. Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинская. Говорить об умысле скрыть это сомнительно. Это же мой земельный участок. Нет говорить смысла о том, что это преступление", - добавил Тупицкий.
Глава КС также напомнил, что является невъездным в оккупированный Крым и против него Россия ввела экономические санкции. Тупицкий акцентировал, что не признает Крым российским.
Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого.
Пожалуйста, подождите...
Для этого и хочет убить антикоррупционные органы!
По морде сразу видно, что этот жлоб Тупицкий из потомков совково-партийной номенклатуры времён СССРани...
Незнание Законов не освобождает от ответственности. И эти люди трактуют обществу положения Конституции. Пзц. просто
брешеш, гнидо. хотiло сховати майно.
Детский лепет. Кто Вам поверит после таких решений в свою пользу. А давайте в военное время трибунал введем, расссссстрелять.
Все остальное - дополнительные нарушения, потому что как судья КСУ он должен был ингнорировать незаконные решения оккупационной власти, и в случае незаконного изъятия у него собственности обращаться в суд за компенсацией.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления РСХА "Гестапо"
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Какого-то ничего не решающего и никому неизвестного малолетка Павлика Гриба ФСБ подцепило на бабу, вытянуло через Беларусь, сделало подстрекателем к теракту и вкатало «шестёрочку». А тут сам председатель Конституционного Суда Украины нагло лезет в лапы, к тому же, ещё и с претензией на имущественный интерес! Да если б этот Тупицкий не отсосал у ФСБ с железобетонными гарантиями в вечной готовности раздвигать булки по первому требованию - за такую б наглость очухался бы с кайлом в руках в обнимку с сосной на лесосеке сиблага в районе какого-нибудь Лабытнанги организатором диверсионной школы на пресловутом крымском участке.
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нехай надасть копію цієї довіренності, 100% там письмове позначення адреси земельної ділянки як об,єкта в кацапському Криму, а не як в українській АРК. Бо кацапи не допустили б переоформлення ділянки за "непрвильним" для них позначенням Криму. Ото і буде перевірка, визнає він чи ні Крим українським.
Та і хто йому новачок в чай підкине, коли в нас одні зесранці і зесранців прикривають!
Одні продажні падли, які працюють на паРашу!
Цє рішення КСУ,про відміну антикорупційних законів,продиктовано з кремля,сумнівів нема.
Разоблачение. Мастер и Мргарита.
И где партизаны, народные мстители Власти в стране нет. Есть только службы охраны самой власти.
И это юридическое недоразумение председательствует в КС?!
Нажаль, як на мене, то до цієї істоти у мене виникло ще більше запитань, які пов"язані зі статками цього, вибачте за вираз, судді КС. Замість повної довіри до "найчеснішого" судді у мене виникла недовіра до елементарного шахрая і афериста.
І що мені тепер з цим робити? Переді мною - елементарний злочинець, який ховає свою злочинність за недоторканністю судді КС. Це очевидний ФАКТ. Як нам з ним виходити з такої "колізії"? Доречі, я знаю досить суттєву і справедливу відповідь на це запитання. А ви її знаєте, мої любі, українці?
Гарне прізвище
А ви його знаєте?
Нічого просто так у цьому світі не відбувається. Дива на світі не буває. У кожного наслідка є свої причини. Причиною призначення нині діючого голови КСУ була і залишається ЦІЛЬ - повернення України в русло повного впливу на неї політики Кремля. Це повернення почалося з рішення КСУ поступового згортання антикорупційної діяльності Держави. В цьому рішенні КСУ є всі ознаки антидержавного перевороту.
І як нам з цим жити вже завтра, біля будівлі КСУ, що перетворилася в портал російського вторгнення в питання Конституції України?
«Йдіть всі у сраку». (с) напівшостий преЗЕдент України ******** Зеленский.
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НО ! .НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!..