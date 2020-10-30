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Крым (26017) КС (2131) Тупицкий (232)

"Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Все правильно указано", - прокомментировал Тупицкий информацию, обнародованную в СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

По его словам, этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма. Однако кадастры, составленные оккупантами, не отвечали кадастрам, составленным Украиной, соответсвенно участок его соседа "наложился" на 1,2 сотки участка Тупицкого.

"Полученный участок был приватизирован еще до аннексии Крыма. Когда произошла аннексия были одни украинские кадастры. Российские кадастры наложились. Произошло смешивание границ", - объяснил Тупицкий.

Эту ситуацию он разрешил путем оформления договора купли-прождажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение.

"Занимались этим юристы. Наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопрос разграничения путем создания договора купли-продажи", - пояснил глава КС.

Тупицкий отрицает, что у него был умысел скрыть данный факт. Однако признает, что должен был обратится в НАПК за разъяснением, как ему поступить в данной ситуцации.

"Почему я не внес его (участок. - Ред.) в реестр. Я до сих пор не знаю как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельство сложились так в независимости от меня. Вносить в декларацию то, что ты не признаешь, тоже будут разные мнения. Не было никакого договора ни купли-продажи, ни дарственной, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам Российской Федерации при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он расположен на чужой территории. Тем более, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК за разъяснением, как мне это сделать. Но, я считаю как юрист, что вряд ли они мне правильно могут это объяснить", - акцентировал глава КС.

"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность. Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинская. Говорить об умысле скрыть это сомнительно. Это же мой земельный участок. Нет говорить смысла о том, что это преступление", - добавил Тупицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР

Глава КС также напомнил, что является невъездным в оккупированный Крым и против него Россия ввела экономические санкции. Тупицкий акцентировал, что не признает Крым российским.

Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого.
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Топ комментарии
+80
держите меня семеро "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов - Цензор.НЕТ 6337
юрист не знал как поступить юридически правильно
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30.10.2020 12:29
+49
Явна сволота, запроданець та кремлівська гнида.
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30.10.2020 12:30
+45
щас заплачу ))) в смысле - обрыдаюся...
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30.10.2020 12:25
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ах ты ****! моя семья бросила в Донецке три дома и квартиру в центре и сейчас снимаем холупу, а ты п@дло не знало как дачку в Крыму оформить!? мразота! какие щёки насосало пуйла обслуживая.
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30.10.2020 13:13 Ответить
Как оформить знало! А вот как записать недвижимость в декларацию, оно "не знало"!
Для этого и хочет убить антикоррупционные органы!
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30.10.2020 13:22 Ответить
Гнать тварюку на растов !!!!
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30.10.2020 13:22 Ответить
Та да. Прафєсі Анал, ще один . А на растов -НІ. Тока на ПАЛю, чи на гілляку. Тут - на вибір.
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30.10.2020 16:58 Ответить
прогрес не стоїть на місці , перфоратор(відбійний молоток) або будівельна піна у горлянку "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 684
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30.10.2020 19:59 Ответить
Треба буде розглянути, як варіант.
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30.10.2020 20:02 Ответить
с полной конфискацией...
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30.10.2020 20:31 Ответить
Вот это уе.ище председатель КС, стыд и срам, мышление гопника, никакого самолюбия, гордости, так потеряй **** эту сотку, которую ты не заработал, а украл, вместо этого тупица навешивает на подставленные уши лапшу, и возможно некоторые проглотят.
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30.10.2020 13:25 Ответить
фамилия какая говорящая: Тупицкий...

По морде сразу видно, что этот жлоб Тупицкий из потомков совково-партийной номенклатуры времён СССРани...
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31.10.2020 01:53 Ответить
их там 99%
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31.10.2020 07:57 Ответить
Короче между строк он не знал как это задекларировать
Незнание Законов не освобождает от ответственности. И эти люди трактуют обществу положения Конституции. Пзц. просто
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30.10.2020 13:32 Ответить
Давай, зеля, до свиданья. "Тупое" существо Тупицкий - уже захватил власть в Украине. Вот это подарок - народу, который не хочет войны! Получили и войну и стыд.
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30.10.2020 13:38 Ответить
Народ есть источник власти , значит народ их может всех уволить , через люстрацию на каштане вместе с Зеленским "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 1719 Ребята они вам уже просто срут на головы , ссали в глаза они раньше "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 1719
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30.10.2020 13:44 Ответить
не знало воно...


брешеш, гнидо. хотiло сховати майно.
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30.10.2020 13:46 Ответить
И вообще кто сказал , что он судья , этот самозванец Бандит , судьей у него ничего общего нет "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9526
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30.10.2020 13:48 Ответить
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2150
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30.10.2020 13:58 Ответить
Засівальники бляха муха
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30.10.2020 14:01 Ответить
Банда підерасів, а не суд. Суддя КС України переоформив ділянку в окупованому Криму по законам окупантів. А в держзраді його чому не звинуватять?
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30.10.2020 14:02 Ответить
А когда переоформлял, на его паспорте был тризуб или двуглавая курица ?
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30.10.2020 16:32 Ответить
Ну ясен пень-курица,на тризуб не переоформили бы.Юрист, ***, не знает, как переоформлять,как он тогда мог стать судьей КС???История это умалчивает. Брешет, гадость,а впрочем там все такие судьи.
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30.10.2020 18:50 Ответить
Я не ВИНОВАТАЯ!!!!
Детский лепет. Кто Вам поверит после таких решений в свою пользу. А давайте в военное время трибунал введем, расссссстрелять.
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30.10.2020 14:04 Ответить
будем гуманньіми , растрелять части тела (порубаньіе на передодні) то не смертна кара а шото типа пожизненого "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 8859
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30.10.2020 20:03 Ответить
Вот это правильно, золотые слова!
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30.10.2020 20:44 Ответить
всего два слова - конченый *****....
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30.10.2020 14:11 Ответить
Так это - явка с повинной. Про какой Конституционный Суд в Украине во главе с этим продажным рашистским ******* можно говорить?
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30.10.2020 14:13 Ответить
Один участок наложился на другой участок - вот чем занята голова "главы конституционного суда" воюющей страны , улаживающего свои имущественные делишки на оккупированной территории с вражескими органами и инстанциями...Очень трогательно ..... А на самом деле это толстожопое продажное существо получило участок земли( возможно не один) от кремлёвской крысы за какие -то тёмные делишки в Украине, за какую - то грязную работу по уничтожению нашего государства.... Его должны допросить в СБУ, отстранить от должности и засудить на 10 лет... Или обменять на наших пленных в паРаше...
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30.10.2020 14:27 Ответить
Зачем так сложно,сразу к стенке,завизжит,как свинья, все расскажет,кто давал и за что.Вопрос в другом,как он ездил в Крым,типа переоформлять,будучи в то время главой КС???
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30.10.2020 18:54 Ответить
ради 1.2 сотки коцапам продаться готов, при его то доходах...
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30.10.2020 14:32 Ответить
Засвербило!
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30.10.2020 14:36 Ответить
Рад за эту ТВАРЬ в МАНТИИ - в Ростов бежать не надо, будет свое толстое ПУЗО на ЮБК возле моря греть.
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30.10.2020 14:36 Ответить
Плять, чего то я не переоформляю недвижимость по требованиям колаборантов. С риском для собственности. А это чмо, владеющее с десяток объектов недвижимости оформляет. Тварь, как и зеленая галабородька.
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30.10.2020 14:42 Ответить
так він донецький.три години розказував байки, це була лекція для студентів першого курсу коледжу. загальноюридичний рівень - на трійочку. "змішались коні, лані". Геть як його кореш Андрій бездипломний. Ходять слухи, що він з бригади Татькова, разом чмурили лохів в Госпсуді. І десь там справа в НАБУ по ОЗГ, де він є фігурантом. А вони в той же день, коли приймали рішення (повістку прийняли за годину до початку засідання) вже патякали про тиск на них неприкасаємих. так швидко постановляли, що забули покликати Федю Вениславського та взагалі повідомити кого не будь. А про звернення до науки взагалі можна мовчати. Вони за всіх суддів переживають. Сам голова схожий на тупого, який ще тупіший. Прикриваючись КС хотів уникнути власної відповідальності за брехню в декларації
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30.10.2020 15:22 Ответить
Этот ушлёпок закончил убогую сельскую. школу и после школы никуда не смог поступить: стал работать слесарем на заводе: призвали в армию: после армии поступил по комсомольской путёвке в Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «Правоведение». Около 20 лет проработал судьей и председателем суда в ДОНЕЦКЕ.
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31.10.2020 02:01 Ответить
Бєня теж не поняв, але це йому в Штатах не допомогло, він вже вічно наш (невиїздний).
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30.10.2020 15:22 Ответить
Не виноватая я , он сам пришел, участок этот !
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30.10.2020 15:27 Ответить
Беня і кум Путіна хорошо башляют , яку харю відїв
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30.10.2020 15:31 Ответить
На палю гниду! "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 8847
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30.10.2020 15:31 Ответить
"этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма" - этого признания достаточно для подтверждения факта умышленного невнесения информации о собственности в декларацию.
Все остальное - дополнительные нарушения, потому что как судья КСУ он должен был ингнорировать незаконные решения оккупационной власти, и в случае незаконного изъятия у него собственности обращаться в суд за компенсацией.
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30.10.2020 15:31 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления РСХА "Гестапо"
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Какого-то ничего не решающего и никому неизвестного малолетка Павлика Гриба ФСБ подцепило на бабу, вытянуло через Беларусь, сделало подстрекателем к теракту и вкатало «шестёрочку». А тут сам председатель Конституционного Суда Украины нагло лезет в лапы, к тому же, ещё и с претензией на имущественный интерес! Да если б этот Тупицкий не отсосал у ФСБ с железобетонными гарантиями в вечной готовности раздвигать булки по первому требованию - за такую б наглость очухался бы с кайлом в руках в обнимку с сосной на лесосеке сиблага в районе какого-нибудь Лабытнанги организатором диверсионной школы на пресловутом крымском участке.
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30.10.2020 15:32 Ответить
Респект куртуазному шевалье за блистательный сарказм.
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31.10.2020 02:03 Ответить
А приобретение земли по российскому законодательству - отдельный состав. Думаю это форма оплаты оккупантами его государственной измены.
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30.10.2020 15:33 Ответить
По факту він признався що на гачку у РФ.
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30.10.2020 15:36 Ответить
За таке потрібно вішати без суду і слідства. В якій країні ще таке можливо? Де, ****, Баканов з його СБУ? Де Аваков? Чому ця падла ще не висить на гіляці? Ви дійсно хочите мати свою державу?
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30.10.2020 15:51 Ответить
Нельзя. Вы же против сталинизма-коммунизма или не?
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02.11.2020 18:09 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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30.10.2020 15:53 Ответить
Ему бы интересы Украины так защищать, как свою собственность.
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30.10.2020 16:04 Ответить
Паскуда Тупая
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30.10.2020 16:07 Ответить
Скорее всего всё гораздо проще - этот красномордый фрукт заполучил этот участок в качестве форы или за какой-то уже совершенный судейский фортель и ему сказали, вот бери, скажи спасибо, а оформишь потом сам, а тут оккупация и он завис, а теперь мозги пудрит, строит из себя юриста-неуча-первокурсника. А почему эта собственность числится в российских реестрах? Да если покопаться, то у него найдется ещё подобного годиков на 20. Вся эта судейская когорта - это омут для Украины, их нужно немедленно разгонять, иначе они завтра ещё что-нибудь отмочат и мы вообще проснемся в другой стране, или в концлагерях. Они решили, что они главнее Бога и могут чудить, что угодно! И смотри они все,, начиная с Порошенко теперь не ходят к следователям и в суды. Кто им дал такое право? Приходи и доказывай, что ты прав, независимо, что ты в красной мантии или в рабочих чоботах. Небожители хреновые!!!
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30.10.2020 16:17 Ответить
Во времена енакиевского хряка получили безвозмездно (даром) или по дармовой цене тысячи рыгов, представители "славного дамбасского племени". Бумаги не дадут соврать, сколько сотрудников налоговых, банковских учреждений Донецка обзавелись недвижимостью (квартиры от Феодосии до Керчи включаю ЮБК). Косвенно это подтверждает немыслимые масштабы коррупции (=нетрудовых доходов) при "прахвессианалах".
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31.10.2020 09:32 Ответить
Какое право имеет, этот вор и кремлевский агент, толковать Конституцию Украины, послушайте речь этого гопника, на нары его со всей этой кодлой, так называемым "конституционным судом". Объявить вне закона, лишить прав и состояний не только этих "судей", но и членов их семей. Революцию Достоинства нужно довести до конца и начать нужно с называемого "конституционного суда"
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30.10.2020 16:20 Ответить
С учетом того, что оккупанты в Крыму запретили иметь землю негражданам рфии, у этого х-я есть кацапское гражданство. Шикарный расклад, кусок говна с гражданством врага руководит конституционным судом.
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30.10.2020 16:32 Ответить
У него есть уже пенсионный возраст? может у него уже маразматические симптомы?
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30.10.2020 16:34 Ответить
чего ж этот "судья" не подал в суд за оккупацию территорий\компенсации и т.п. а тупо оформил продажу? какой то хреновый судья, кто его вообще назначил? еще и "глава"...
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30.10.2020 16:44 Ответить
"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность" Сказал главный судья страны. З@***** специалист.
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30.10.2020 16:52 Ответить
очень хитрый и скользкий утырок. Выкрутится так легко как и взятки брал за свои решения.
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30.10.2020 16:54 Ответить
Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинскаяИсточник: https://censor.net/ru/n3228121

.........
нехай надасть копію цієї довіренності, 100% там письмове позначення адреси земельної ділянки як об,єкта в кацапському Криму, а не як в українській АРК. Бо кацапи не допустили б переоформлення ділянки за "непрвильним" для них позначенням Криму. Ото і буде перевірка, визнає він чи ні Крим українським.
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30.10.2020 17:02 Ответить
А про конфликт интересов, а так же способов влияния на главу КС он не знал?Нахрен этого конституцианиста.
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30.10.2020 17:05 Ответить
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9240
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30.10.2020 17:16 Ответить
В Крым его
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30.10.2020 17:29 Ответить
Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
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30.10.2020 17:37 Ответить
Жаль що для таких тупиць в Україні "Новачка" немає!
Та і хто йому новачок в чай підкине, коли в нас одні зесранці і зесранців прикривають!
Одні продажні падли, які працюють на паРашу!
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30.10.2020 17:44 Ответить
Это мурло напоминает мне порошенко, который тоже из жадности не мог расстаться с Липецкой фабрикой: бросить жалко, а хорошей цены за неё не давали.
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30.10.2020 18:20 Ответить
Суддя Конституційного Суду не знає закони Украіни ! Хлоп видає себе за дурня. Тоді нащо таких дурнів взагалі суддями призначають?
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30.10.2020 18:26 Ответить
Дурачка включив! Треба було запитати : чий Крим ?А то гнида вже все спланувала-досидіти тихенько до пенсії а потім звалити в Крим окупований на відпочинок! І хто мені доведе що ця наволочь захищає інтереси України ?
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30.10.2020 18:46 Ответить
Це суддя КСЩо взагалі ще можна сказати про українській суд...
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30.10.2020 18:46 Ответить
Не звернувся в НАЗК,бо вважає що НАЗК не правильно пояснить як внести в декларацію.А як він може робити висновок,не звернувшись та не почувши висновок НАЗК?Але "єдину"провину визнає,що автоматично робить його порушником закону,отже підсуден.
Цє рішення КСУ,про відміну антикорупційних законів,продиктовано з кремля,сумнівів нема.
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30.10.2020 18:51 Ответить
розстріляти!!!!!!!!!!!!
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30.10.2020 19:06 Ответить
А потом повесить! Можно и наоборот!
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31.10.2020 09:33 Ответить
На кол!
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30.10.2020 19:13 Ответить
Аж жаль стало бідного тупицького, ну не знав, як зробити ТИХО і на свою користь
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30.10.2020 19:57 Ответить
"Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение." "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2286
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30.10.2020 20:20 Ответить
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9342
Разоблачение. Мастер и Мргарита.
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30.10.2020 20:33 Ответить
Дом могли снести ... Зато теперь башку снесут. Дебил (((
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30.10.2020 21:07 Ответить
Ну и что дальше господин Зеленский?
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30.10.2020 21:32 Ответить
******* сепарское здохни падаль
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30.10.2020 21:52 Ответить
за 1,2 сотки земли эта тварь- председатель Конституционного суда запросто нарушает законы Украины.За ВСЕ свое имущество, задекларированное и нет, оно готово разрушить Украину запросто.
И где партизаны, народные мстители Власти в стране нет. Есть только службы охраны самой власти.
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30.10.2020 21:59 Ответить
"Эту ситуацию он разрешил путем оформления договора купли-прождажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение".

И это юридическое недоразумение председательствует в КС?! "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2975
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30.10.2020 22:02 Ответить
І це є "голова" КСУ????? Блеє, як хлопчисько, який вкрав в роздягальні копійки з кишені свого однокласника. Ця людина мала б ЧІТКО і впевнено сказати - перше - друге - третє. Він мав сказати, що розклав усі спірні питання по поличкам, що на всі питання відповів і надав переконливі докази. Після цього він мав підвестися і піти з аудіторії з повною впевненістю, що у цієї аудиторії більше немає запитань до нього з приводу відсутності корупційних дій.

Нажаль, як на мене, то до цієї істоти у мене виникло ще більше запитань, які пов"язані зі статками цього, вибачте за вираз, судді КС. Замість повної довіри до "найчеснішого" судді у мене виникла недовіра до елементарного шахрая і афериста.

І що мені тепер з цим робити? Переді мною - елементарний злочинець, який ховає свою злочинність за недоторканністю судді КС. Це очевидний ФАКТ. Як нам з ним виходити з такої "колізії"? Доречі, я знаю досить суттєву і справедливу відповідь на це запитання. А ви її знаєте, мої любі, українці?
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30.10.2020 22:10 Ответить
cразу видно по морде - барыга
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30.10.2020 22:17 Ответить
Глава КC Тупицкий!

Гарне прізвище
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30.10.2020 22:19 Ответить
Подивилися на голову КСУ?! А тепер уявімо, що робиться на нижніх ланках судової гілки влади. Уявімо, що відбувається на рівні районного суду? Хтось нам хотів весь цей бардак видати за судову реформу. Я знаю прізвище того, хто нам підсунув цю вонючу свиню замість судової реформи.

А ви його знаєте?

Нічого просто так у цьому світі не відбувається. Дива на світі не буває. У кожного наслідка є свої причини. Причиною призначення нині діючого голови КСУ була і залишається ЦІЛЬ - повернення України в русло повного впливу на неї політики Кремля. Це повернення почалося з рішення КСУ поступового згортання антикорупційної діяльності Держави. В цьому рішенні КСУ є всі ознаки антидержавного перевороту.

І як нам з цим жити вже завтра, біля будівлі КСУ, що перетворилася в портал російського вторгнення в питання Конституції України?
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30.10.2020 22:35 Ответить
Зберіг віллу та получив нову сусідню ділянку за те, що відмінить мовний закон та земельну реформу. Ху#ло такі подарунки просто так не робить. Зельона жаба зараз розжене старих ригівських корупціонерів та набере новий кишенькових суддів і буде ще гірше. Панове, ми всі в сраці. Саме там, куди Янелох нас всіх відправив ще до виборів.
«Йдіть всі у сраку». (с) напівшостий преЗЕдент України ******** Зеленский.
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30.10.2020 23:41 Ответить
Абсолютно вірні висновки. Респект.
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31.10.2020 00:12 Ответить
Это тот случай. когда лучше жевать чем говорить. тупицкому видно не известна ст. 63 Конституции, где записано право не давать показаний против себя. Это же разьясняют при встрече с бандитами полицейские США, даже полиция Украины через раз.
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31.10.2020 00:52 Ответить
Вступивши в контакт з окупаційною адміністрацією задля вирішення своїх шкурних питань, цей юриспрудент, практично, визнав юрисдикцію РФ у Криму. Тим самим він заперечів український суверенітет над Кримом і має відповідати за всією суворістю закону. Нормальні люди, в разі втрати з вини РФ своєї власності у Криму, подають у міжнародні суди і виграють справи.
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31.10.2020 07:35 Ответить
Лошара, а ти не знаєш, що не знання законів, не знімає відповідальності, намагаєшся тут 3,14зду в лапті обувати...
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31.10.2020 08:12 Ответить
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !.
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НО ! .НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
 А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!..
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31.10.2020 08:38 Ответить
В результате войны и оккупации я утратила жилье в Донецке - 3х комнатную квартиру. Другого жилья не имею, средств на покупку нет. То есть потеряла все, что имела. Седьмой год скитаюсь по съемным квартирам, довольно убогим. Был муж, который умер от стрессов, теперь проживаю одна. Человек я немолодой. Добрые люди советуют: ты как-то постарайся ту квартиру продать, там что-то мол продается. Не могу. Противно. Вопросы нравственности... Совести. Но этому товарищу они похоже неведомы
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31.10.2020 09:28 Ответить
Хіба Порох не законам окупантів платив податки за ліпецьку фабрику?
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31.10.2020 10:07 Ответить
Ми , ніщєброди, нє понімаєм простих вєщєй, ну потірялась якась ділянка, то шо?! Ви пєрєд стіркой монєтку в джинсах забували?! Це те саме, токо по-судєйскі. "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9474
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31.10.2020 10:17 Ответить
А так бы и сказал,я херовый юрист и не знаю не фига!Поэтому я глава конституционного Суда!Сюр без конца и просвета(((
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31.10.2020 11:11 Ответить
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