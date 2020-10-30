РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8030 посетителей онлайн
Новости Общество
3 412 41
инвестиции (1140) энергетика (2035)

Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике

Новости Цензор.НЕТ Общество

Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в зеленой энергетике, а также давления на инвесторов.

Об этом они заявили в ходе дискуссии Energy Freedom, которая посвящена вопросу долгов и дальнейших инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Украины (ВИЭ).

"Мы видим, что Украина считает прямые иностранные инвестиции очень важными. В то же время мы видим плохое отношение к инвестициям в ВИЭ. Действия правительства можно интерпретировать как высказывание "мы будем уважать контракты, которые мы подписали, когда это удобно для нас, но, когда это не удобно для нас, мы не будем". Это имеет огромные последствия", - сказал советник по вопросам торговли, торгового представительства Канады Адам Барболе.

По его словам, жестокое обращение с инвесторами ВИЭ будет сигналом для инвесторов в другие сектора экономики. "Когда инвестор смотрит на новую страну как на новую инвестицию, он не ограничивается конкретным сектором, он смотрит на общий инвестиционный климат, и их беспокоит очень четкий сигнал, который правительство посылает в отношении возобновляемых источников энергии всему инвестиционному сообществу", - сказал Барболе. В свою очередь, Лаура Пусинскайте, атташе по вопросам энергетики Посольства Литвы в Украине сообщила о глубокой обеспокоенности ситуацией в секторе ВИЭ Украины, поскольку существующие инвесторы чувствуют себя обманутыми, а новые инвесторы остановили все операции по вложениям. "Будет печально, если правительство Украины продолжит невыполнение взятых на себя обязательств, а в таком случае наверняка будет много судебных исков в арбитражах. Зеленые инвесторы будут активными распространителями негативных взглядов на инвестиционный климат Украины среди иностранцев. Это негативно повлияет на будущие инвестиции не только в зеленую энергию, но и во все другие области", - сказала Пусинскайте. При этом Александра Вацко, заместитель главы миссии Посольства Норвегии в Украине сообщила, что инвесторов беспокоит текущее состояние дел в зеленой энергетики Украины и то, что они видят невыполнение "зеленого" меморандума Кабмином. "Инвесторы смотрят на предсказуемость, а предсказуемости в Украине нет. Норвежские инвесторы вложили около 20% всех прямых инвестиций в Украину в 2019 году, и в следующем году этого точно не будет. Мы надеемся, что Украина вернет доверие инвесторов, потому что мы видим, что этого не хватает", - заявил Вацко.

Напомним, задолженность Украины по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые 7 месяцев года составляла 22,4 млрд грн. С сентября выполнение оплат продолжило нарушаться. За сентябрь уровень оплат составил – 60,5%, за 20 дней октября – 7,6%. В сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. 28 октября они сделали повторное обращение к Д.Шмыгалю, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию. По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать. Ранее депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
все правильно... инвестиционные няни))) не справились ...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:28
+8
_Грабёж народной казны под названием "зелёная энергетика" Украине нахер не нужен! Датируйте из собственного бюджета, если такие любители убыточных предприятий.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:29
+6
ЗЕЛЕНОМУ ДЕБИЛУ уже прямым текстом говорят--УХОДИ окурок !!!!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все правильно... инвестиционные няни))) не справились ...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:28 Ответить
ЗЕЛЕНОМУ ДЕБИЛУ уже прямым текстом говорят--УХОДИ окурок !!!!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:42 Ответить
няни стали соснами,
с мерсами, с айкосами,
и ушли в забвение -
ток и напряжение...
показать весь комментарий
30.10.2020 12:42 Ответить
_Грабёж народной казны под названием "зелёная энергетика" Украине нахер не нужен! Датируйте из собственного бюджета, если такие любители убыточных предприятий.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:29 Ответить
Не наводьте тінь на плетінь. Тут передусім некомпетентність і корупція.Частка відновлюваної енергії в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 1,8%, а частка у вартості - 8,3%. У 2018 році зафіксовано динамічний розвиток української «зеленої» енергетики. Так, за рік встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел. І було достатньо коштів і були прибутки.
Наприклад у Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії в ФРН склала в 2019 році 46 відсотків, а в деякі дні вона перевищувала 65 відсотків. То є в кого вчитися, чи я маю вірити Бені і Зелі, які купують вугілля для ТЕЦ в росії, а свої "сонячні" і "втрові" станції вимикають?
показать весь комментарий
30.10.2020 14:07 Ответить
То нехай продають по ціні атомної і проблем не буде.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:17 Ответить
_Да не, любезнейший, эт вы наводите. Они хотят привилегированного положения на рынке: покупайте у нас по ценам выше рыночных. Что?! Да с какого буя? А чего вам ещё подать? Чего изволите? Не можете (убыточны) в конкуренциию по рыноным ценам? До свидания! Всего наилучшего, здоровья, держитесь там.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:27 Ответить
Точно, нахер этих оленей. И инвестиции нахер. Хрен бабло попилишь с этими утырками западными Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5017.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:07 Ответить
Звичайно, для Вас добре коли сюди росія везе вугілля і ми фінансуємо їх шахти і їх галузь, за рахунок нашого бюджету виплачуємо зарплати їх шахтарям і все більше і більше залежимо від них.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:17 Ответить
Аха! Полностью поддерживаю президента Зеленского!!! Нет торговле на крови! Пороха на нары! Портнов - ум, честь и совесть "Слуги Народа"! Барыга развязал войну с братским народом, шоб обогатится в 80 раз!!!
Фффух, аж вспотел Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5032
показать весь комментарий
30.10.2020 15:12 Ответить
Допрыгались. Спасибо руководству. Самые верные партнеры отказались.
Пора ехать в Оман за консультацией
показать весь комментарий
30.10.2020 12:29 Ответить
Что теперь, Ахметову с голоду умирать?!
показать весь комментарий
30.10.2020 12:29 Ответить
Ви прочитали, що написано? Не Ахметов відмовився, а партнери із Канади, Норвегії і Литви, які вкладали кошти у відновлювальну енергетику.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:09 Ответить
Это я понял и понял то что гудок как всегда в выиграше.
показать весь комментарий
31.10.2020 10:58 Ответить
основные инвестиции в зелень делает Ахметка - перечисленные страны его будут отговаритьва от инвестиций?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:30 Ответить
14% - це основні інвестиції?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:48 Ответить
Поблагодарим Януковича и Порошенко за сложившуюся ситуацию. Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 3240
показать весь комментарий
30.10.2020 12:31 Ответить
Подякуйте передусім собі, що вибрали неучів і делітантів. При Порошенко все розвивалося і ніяких питань не було, а були тільки прибутки.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:11 Ответить
Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5160 Так. В нього були самі лише прибутки. З Гонтарєвою вони добре збагатилися. Чи вже забув? Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 3602
показать весь комментарий
30.10.2020 14:15 Ответить
Для "омерзительного". Не в Порошенко були прибутки, а в галузі. Всі мали зарплати, платили податки в бюджет і все було добре, аж коли не прийшов до влади Беня через слуг.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:19 Ответить
А навіщо мені омерзітельний московський лапоть дає посилання на російські ворожі видання? Звичайно лаптю краще, щоб ми були привязані до росії і знову розвивали їх економіку. Дудки. Німеччина виробляє до 50% "зеленої" енергатики. У Британії видобутое енергетики з відновлювальних джерел перевищив видобутий із традиційних. І це також наше майбутнє.
https://hromadske.ua/posts/u-britaniyi-vpershe-obsyag-energiyi-vidobutoyi-z-alternativnih-dzherel-perevershiv-vidobutij-z-tradicijnih

Вони і надалі будуть розвивати цю галузь і повністю відмовляються від вугілля. То краще брати приклад з них, ніж з параші.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:35 Ответить
Угу. Тільки на цьому тарифі нас грабують. Не забувай про це. І знаєш, хто підписав цей закон? Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 241
показать весь комментарий
30.10.2020 14:52 Ответить
Я Вам привів відсоток відновлювальної енергетики в України. Навіть немає 2 відсотка. То хто кого грабує? А поставки вугілля з засрашки ростуть і ростуть і вже в декілька раз перевищують відсоток "зеленої" енергетики в Україні. Крім вугілля закупляють надлишки енергетики з росії і Білорусі, а своїх зупиняють. Ви про це чули?
показать весь комментарий
30.10.2020 14:57 Ответить
Зелена енергетика в Україні - це схема викачування державних коштів прийнята для своїх. При Порошенко вона стала неконтрольована. Неучів та дилетантів теж понабирав Порошенко. Ну що тямив в енергетиці Вовк? Зараз маємо продовження політики Порошенко, тільки грошей в державі на схеми вже не вистачає. Тому будуть рости тарифи, теж запустив Порошенко.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:27 Ответить
На энергетику денег не стало. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:34 Ответить
p.s. зачем НАМ зеленая энергетика? к тому -же она ни коим образом не замениn атомную - одно баловство
показать весь комментарий
30.10.2020 12:34 Ответить
Вам москалям дійсно не потрібна "зелена енергетика" в Україні. А нам потрібна, тільки потрібно правильно її фінансувати, а не так, як вирішив Беня.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:20 Ответить
Правильно фінансувати - це платити за той самий товар вибраному виробнику в пять раз дорожче? Причому з кишені кожного українця?
показать весь комментарий
30.10.2020 15:31 Ответить
кому это "нам потрібна" - тебе и твоему соседу кто себе на огороде пару стоек поставил и что б я и прочие жителе тебе "компенсировали" по-высокому тарифу? зелень развивают там где дефицит другой электрики и там где пиппец как длинный солнечный день. И то что ты Беню вспомнил, говорит о том, что ты начисто плаваешь в обсуждаемом вопросе - Ахметов ОСНОВНОЙ выгодополучатель от зеленого тарифа, и даже не ты со-своими батареями над свинарником
показать весь комментарий
30.10.2020 15:33 Ответить
Если убрать всех этих спекулянтов и ликвидировать всю коррупционную составляющую в энергетике, то у на КВт/ч будет стоить в 5 раз дешевле чем в Европе. И тогда все эти "отговариватели" выстроятся в длинную очередь чтобы открыть в Украине заводы (особенно энергоемкие).
показать весь комментарий
30.10.2020 12:36 Ответить
"Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике" - фигня. Зеленский в Омане за инвестиции договорился.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:37 Ответить
Канада - 19 ядерних реакторів (7 місце по виробницву атомної енергії у світі). Відмовляйтесь від своєї атомної програми, запрошуйте Ахметова - він побудує декілька вітряків і сонячних панелей і буде продавати вам електроенергію вдвічі-втричі-вчетверо дорожче.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:37 Ответить
Тобі Канада щось винна?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:53 Ответить
Йому всі винні, але не Беня і Зеля, які довели цю галузь до банкрутства. Хоч в Канаді менші сонячні дні, вони мають 5%, а це набагато більше, чим в Україні. І головне, що у них немає сусіда росії, яка валить все прогресивне в Україні, щоб затягнути у свою енергетичну систему.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:15 Ответить
До банкротства галузь довів зелений тариф!
показать весь комментарий
30.10.2020 15:33 Ответить
Шо и ЗЕленые няни не помогут?
показать весь комментарий
30.10.2020 12:42 Ответить
Не знав, що прокацапські зебіли в українській владі - це друзі вищевказаних країн.
показать весь комментарий
30.10.2020 12:54 Ответить
Заголовки надо правильно составлять журналюшкам!
Отговаривать нужно спекулянтов и авантюристов заработать на чем угодно и невзирая ни на что...
В жопу Януковича с Левочкинами поцелуйте и успокойтесь, "инвесторы" гребаные - ломбард у входа кладбище.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:06 Ответить
Пошли они на...все четыре стороны со своими "инвестициями" от которых каждый украинец становится беднее.
показать весь комментарий
30.10.2020 16:20 Ответить
 
 