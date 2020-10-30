Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что запланированная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

Об этом Тупцикий сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", - сказал председатель Конституционного Суда.

В то же время Тупицкий заявил, что в руках антикоррупционных органов "большая сила".

"Нужно еще учесть менталитет наших чиновников. Существует большое давление", - подчеркнул Тупицкий.

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