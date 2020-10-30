Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что запланированная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.
Об этом Тупцикий сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", - сказал председатель Конституционного Суда.
В то же время Тупицкий заявил, что в руках антикоррупционных органов "большая сила".
"Нужно еще учесть менталитет наших чиновников. Существует большое давление", - подчеркнул Тупицкий.
Топ комментарии
+14 cimbitep
показать весь комментарий30.10.2020 12:37
+7 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.10.2020 12:39
+6 Алексей Правник
показать весь комментарий30.10.2020 12:51
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Без тотальної зачастисти цього органу Україна як держава перспектив на-жаль немає.
От тільки кому цю справу довірити.
(Вичистити я й сам можу, але тільки на законних підставах)
Саджай цього сепарокнура !
Рейтинг стрибне на порядок !
Немає ніякого особливого шляху - треба в тупу копіювати те, що робили поляки/чехи/словаки/хорвати! Можна навіть закони їхні тупо перекласти і прийняти!
ну й витребувати борг.