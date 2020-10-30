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Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что запланированная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

Об этом Тупцикий сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", - сказал председатель Конституционного Суда.

В то же время Тупицкий заявил, что в руках антикоррупционных органов "большая сила".

"Нужно еще учесть менталитет наших чиновников. Существует большое давление", - подчеркнул Тупицкий.

Читайте: "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
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30.10.2020 12:37
+7
Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
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30.10.2020 12:39
+6
С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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30.10.2020 12:51
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У 2017 році Тупицький купив землю в кримському Сімеізі по окупантських законах.
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30.10.2020 12:52 Ответить
говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
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30.10.2020 12:37 Ответить
О, держиморда пошел в атаку ! Да ещё и на самого Бубочку. !
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30.10.2020 12:37 Ответить
Не кажіть! То євеї хотіли стати шляхтою! 😁 Бо Хмельницький, Чи Саайдачний, чи Виговський до того племені ніякого стосунку не мали. Просто євреї вибирали пріщвищоюа, характерні і поважні у місцевостях, де селилися. Тому у Німеччині вони стали Шікльгруберами, у Англії - Морганами і так далі. Тому я особисто поважаю євреїв, які через століття понесли власне прізвище, яке носили предки і так і залишилися справжніми євреями і ніколи не приховували цього.
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30.10.2020 12:56 Ответить
Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
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30.10.2020 12:39 Ответить
Опередили
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30.10.2020 12:40 Ответить
Видно за предательство интересов Украины Зеля (или Ермак) ему дал гарантии безопасности. Свою часть КС выполнил и тут типа потянули на допрос. А там явно чуваку навешать можно мама не горюй. Вот он и возопил "Зеля, как же так, ты ж обещал!".
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30.10.2020 12:39 Ответить
Абищаль! (с)
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30.10.2020 12:40 Ответить
как переоформить недвижимость в Крыму???))))
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30.10.2020 12:40 Ответить
Обратитесь за разъяснениями к обладающими этим опытом суддьям КС. Через таких депутатских фракций как ОПЗЖ и "За майбутне" обращаться не рекомендую.
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30.10.2020 13:06 Ответить
Ноги вытирает об самого гидранта,а бубочка размазня
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30.10.2020 12:40 Ответить
А бубачка - агент рф, тормоз.
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30.10.2020 12:46 Ответить
Поговорить есть о чем. Вернее,друг друга шантажировать.
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30.10.2020 12:41 Ответить
По факту, на сьогодні судді в Україні це самий корумпований державний орган в самій корумпованій країні Європи.
Без тотальної зачастисти цього органу Україна як держава перспектив на-жаль немає.
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30.10.2020 12:42 Ответить
Справа за малим - призначити чистильщиків.
От тільки кому цю справу довірити.
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30.10.2020 12:48 Ответить
Есть неизлечимо больные люди (рак 3, 4-й стадии например). Но которые ещё вполне дееспособные. Можно не напрямую обеспечить их семьи солидной суммой денег, а они на закате своей жизни послужат обществу. Ведь мочить судей дело богоугодное. Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9136
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30.10.2020 13:33 Ответить
Я не про чистильників а про призначальників питався.

(Вичистити я й сам можу, але тільки на законних підставах)
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30.10.2020 13:38 Ответить
А що робити коли законних підстав не існує ?
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30.10.2020 13:44 Ответить
Хочет увидеть в глазах зерезидента обещанные ранее - понимание, сочувствие и поддержку.
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30.10.2020 12:42 Ответить
Та нам похєр на ваші любовні ігри, своє рішення відміняєте тварі? Чи ви все таки вибрали смерть ?
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30.10.2020 12:44 Ответить
С мотороллой встречайся, падаль!
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30.10.2020 12:44 Ответить
Цука, а як рішення по скасуванню декларацій приймали то не думали, що вас всіх за це р..ком поставлять?
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30.10.2020 12:45 Ответить
предлагаю вам встретиться... в Крыму, и продолжать там дружить семьями, тем более - особняки по соседству
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30.10.2020 12:46 Ответить
С хором александрова пусть дружат.
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30.10.2020 12:48 Ответить
точно! с хером пусть дружат! Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9683
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30.10.2020 13:07 Ответить
Зеленський, не тупи !
Саджай цього сепарокнура !
Рейтинг стрибне на порядок !
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30.10.2020 12:46 Ответить
Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 4666
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30.10.2020 12:52 Ответить
Такая красноречивая фамилия!
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30.10.2020 12:47 Ответить
Но на самом деле он не такой.
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30.10.2020 13:01 Ответить
Коли хтось говорить про особливий менталітет чи особливий шлях для України, то це 1000% намагання виправдати корупціонерів!

Немає ніякого особливого шляху - треба в тупу копіювати те, що робили поляки/чехи/словаки/хорвати! Можна навіть закони їхні тупо перекласти і прийняти!
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30.10.2020 12:47 Ответить
Бо сцикло вчора випробовував нову ракєту, що йому його дилер підігнав. Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 1375

Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 1364
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30.10.2020 12:48 Ответить
О войне нужно думать до ее начала. ( почемо не просился на встречу до того, как?)
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30.10.2020 12:49 Ответить
С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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30.10.2020 12:51 Ответить
Якби у цього упиря була хоч крапля совісті, він би зараз не триндів якусь фігню у своє виправдання, а подав у відставку. Це навіть не дно, це катастрофа, якщо ТАКЕ є ГОЛОВОЮ увага Конституційного СУДУ.
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30.10.2020 12:53 Ответить
Хай валить у Крим, де маєток купив!
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30.10.2020 12:54 Ответить
Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9095
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30.10.2020 12:55 Ответить
Говорить с тобой т...рь не о чем ,разве что о веревке и хорошем дереве
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30.10.2020 12:56 Ответить
чому ж, гадаю тупицький може нагадати зеленському, як виконуючи його забаганки вони визнали "конституційним" розпуск зеленим дбілом ВР у 2019-му.
ну й витребувати борг.
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30.10.2020 13:50 Ответить
паравозіком на кілочок .., зеленський недурень
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30.10.2020 13:00 Ответить
так вызивающе делать упрек президенту и чуть ли не вызивать его на разговор может человек за которым стоят люди повлеятельнее президента. иначе это самобийство
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30.10.2020 13:19 Ответить
 
 