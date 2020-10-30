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Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Послы стран G7 не высказывали неуважения к решениям Конституционного суда Украины.

Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не услышал от послов… что они не уважают решения КС", - отметил Тупицкий.

Ранее послы стран G7 заявили, что встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Читайте: Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
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30.10.2020 12:51
+11
Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
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30.10.2020 12:53
+7
Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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30.10.2020 12:54
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Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
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30.10.2020 12:51 Ответить
Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
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30.10.2020 12:53 Ответить
Уважать решение и иметь право на любые действия в пределах своей компетенции таки две больших разницы!
Типа мы уважаем ваше решение и пошли вы в дупу!
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30.10.2020 13:02 Ответить
ПОСЛЫ НА ТО И ПОСЛЫ.... ЧТОБЫ.... ПОСЛАТЬ..НО ПОТОМ... и больно..и персонированно...
Тупицкий даже не понял как они 27 октября себе своей семье деткам и внукам перекрыли заезд в Европу Автсралию Канаду США Аргентину Бразилию Чили, Новую Зелендию ЮАР, ОАЭ.. Китай Японию Южную Корею..
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30.10.2020 13:11 Ответить
Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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30.10.2020 12:54 Ответить
Тупицкий, они еще не сказали тебе и то, что ты долбодятел?
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30.10.2020 12:54 Ответить
Тупицкий-хм,я лучше промолчу!
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30.10.2020 12:55 Ответить
такой наглости они не понимают
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30.10.2020 12:55 Ответить
Просто удивительно что такой высокий пост занимает организм с фамилией "тупицкий". Правда это Украина.
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30.10.2020 12:56 Ответить
яничара щось похоже викидав
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30.10.2020 12:57 Ответить
Корупційний Суд ніхто не поважає.
Вас зневажає український народ.
А на місці європейців, я би вам заборонили відвідувати ті країни. ВСІ країни Європи, штати, Канаду, тощо.
Якщо ви своїми рішеннями блокуєте розвиток держави, то сидіть тут. СКОТИ.
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30.10.2020 12:57 Ответить
то оно еще и "слуга"? о б*же....
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30.10.2020 13:00 Ответить
Ну шо козлы, не решите кто главный - Рада, ОП или КС?
Тогда ждите народ с шинами - он единственный, кто может рассудить, а не послы стран ЕС или кум Путина!
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30.10.2020 12:58 Ответить
кому ты надо то?
Устрицын или как там ты и откуда то?
Смиешон, жалок
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30.10.2020 12:58 Ответить
в общем понятно, зекретин с ним встречаться совсем не хочет, т к боится это наглую марзоту))))
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30.10.2020 12:58 Ответить
Тупицкий, тебе народ Украины выражает полное не уважение и презрение. И дедеюсь ты скоро в этом сам убедишся, когда тебя, собаку в мусорный бак засунут.
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30.10.2020 12:59 Ответить
Мусорный бак. Ой, только не это, это же ужастно! Этого враги Украины не переживут.
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30.10.2020 13:07 Ответить
а может случайно слышал от тех же послов (ну посыл на хер - это первое)))
а второе, как они настаивают на борьбе с коррупционерами, казнокрадами ?
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30.10.2020 12:59 Ответить
такая же дурня как и с "пальчесвсским" - я тупо игнорб высеры.
как и с дикаприо
ибо - ненавижу "хайпы"
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30.10.2020 13:03 Ответить
Чому глава КС розмовляе мокшанською?
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30.10.2020 13:01 Ответить
оно совок как и Венедиктова то. тупо дидывоевальщина
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30.10.2020 13:04 Ответить
Вот непонятно, почему ложь ( сокрытие дохода, манипулирование с расходами и т.д.)в декларациях по налогу на прибыль любого субъекта предпринимательской деятельности, физлиц наказуема в виде штрафов вплоть до уголовной ответственности, а ложь чиновников это святое, ни ни наказывать
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30.10.2020 13:01 Ответить
Потому, что судьи считают, что они - превыше любого закона и хотя быть асолютно безнаказанными и не хотят нести никакую ответственность вообще ни за что.
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30.10.2020 13:03 Ответить
Послы ЕС - дипломаты - они подобного в принципе не могли бы сказать.
Так что мерзавец Тупицкий явно манипулирует.
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30.10.2020 13:02 Ответить
Це тому що в ЄС настільки о)(уїли від рішення КС, що вже другий день намагаються скласти відповідь без матюків, а без матюків не виходить.
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30.10.2020 13:08 Ответить
Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - как все лживо и лицемерно перекручено .
Тут речь не о КС , а о том , что Украины должна иметь независимые антикоррупционное законодательства и органы , потому что Украина взяла на себя такие обязательства.
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30.10.2020 13:13 Ответить
А перспектива призупинення безвізу в найближчі тижні в звязку з рішенням КС, який цей кадр очолює це так собі зовсім не меседж.
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30.10.2020 14:05 Ответить
а почему они должны уважать или неуважать решение КС? Они высказали свою позицию недоверия
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30.10.2020 14:51 Ответить
 
 