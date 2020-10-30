Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Послы стран G7 не высказывали неуважения к решениям Конституционного суда Украины.
Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не услышал от послов… что они не уважают решения КС", - отметил Тупицкий.
Ранее послы стран G7 заявили, что встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Топ комментарии
+22 belge
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+11 NonCFist
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+7 Olia Prokofieva
показать весь комментарий30.10.2020 12:54
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Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут.
Типа мы уважаем ваше решение и пошли вы в дупу!
Тупицкий даже не понял как они 27 октября себе своей семье деткам и внукам перекрыли заезд в Европу Автсралию Канаду США Аргентину Бразилию Чили, Новую Зелендию ЮАР, ОАЭ.. Китай Японию Южную Корею..
а тупицкий - "не слышал"))
Вас зневажає український народ.
А на місці європейців, я би вам заборонили відвідувати ті країни. ВСІ країни Європи, штати, Канаду, тощо.
Якщо ви своїми рішеннями блокуєте розвиток держави, то сидіть тут. СКОТИ.
Тогда ждите народ с шинами - он единственный, кто может рассудить, а не послы стран ЕС или кум Путина!
Устрицын или как там ты и откуда то?
Смиешон, жалок
а второе, как они настаивают на борьбе с коррупционерами, казнокрадами ?
как и с дикаприо
ибо - ненавижу "хайпы"
Так что мерзавец Тупицкий явно манипулирует.
Тут речь не о КС , а о том , что Украины должна иметь независимые антикоррупционное законодательства и органы , потому что Украина взяла на себя такие обязательства.