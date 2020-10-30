Закон Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КС Тупицкий. ВИДЕО

Законопроект Президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС имеет признаки конституционного переворота.

Об этом во время брифинга заявил глава КС Александр Тупицкий, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, №4288. Которые имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 ст. Конституции Украины", - отметил Тупицкий.

"Что должно состояться в парламенте во вторник. Это законом или постановлением отменить решение Конституционного Суда. Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива президент, и отменил указом решение КС, так проще давать этому оценку. Не нужно подвязывать коллективную ответственность по которой никто не отвечает", - подчеркнул Тупицкий.

По словам главы КС, этим же законом планируют расформировать состав Конституционного Суда.

"Я не удивлюсь, потому что такие мысли уже были у Саакашвили, чтобы превратить КС в палату Верховного Суда. Это тоже вариант, но в недоразвитых странах. Можно с палаты создать Конституционный суд, развивая демократические основы в обществе. Но нельзя из Конституционного Суда сделать палату. Это сужение. Но удивляться тут нечему. Все может происходить очень быстро. Тут же главное монобольшинство, как только голосы есть", - подчеркнул Тупицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий