В ходе устных слушаний дела по ВАКС ничего не конституционного я не услышал, - глава КС Тупицкий
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Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий, комментируя дело о неконституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде", заявил, что не видит несоответствий Конституции в аргументах, приведенных во время слушаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В предварительных устных слушаниях… я там не услышал ничего неконституционного", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве, отметив, что главный вопрос является ли ВАКС "спецсудом" или "специализированным судом".
Также Тупицкий заверил, что никаких заранее готовых решений по ВАКС нет: "Поживем увидим".
Как сообщалось, 22 июля в КС поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции закон "О Высшем антикоррупционном суде". Авторы представления считают неконституционным весь указанный закон в целом.
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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3228036
когда таких тупицких спрашиваешь "чей Крым?" они отвечают - "дай денег скажу что - украинский"
Не хватает денег на врачей, на тесты, лекарства, кислородные аппараты, - всё покрали, раздерибанили по карманам олигархов, своих нужных посредников-подрядчиков, нечестных политиков, чиновников, - а в это время люди умирают сотнями... И признавать закон о ВАКС "неконституционным", значит действовать на руку, и в сговоре с коррупционерами-убийцами (извлекая из этого для себя меркантильную выгоду). И нашлись судьи, которые не стали голосовать за это антиукраинское решение, но не вы. Вы и голосовавшие за это решение вместе с вами убийцы, пан Тупицкий.