Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кандидат на должность городского председателя Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка говорит, что накануне второго тура местных выборов в городе призвал проукраинские партии объединиться.
Об этом этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы будем обращаться к своим избирателям, чтобы они пришли на выборы и поддержали не только "Европейскую солидарность", но и оппозиционного проукраинского кандидата. И я убежден, что наш избиратель обязательно нас услышит. Потому что наш избиратель хочет жить во Львове, а не искать счастья где-то за границей. А для этого, прежде всего, надо сменить власть", - сказал Синютка.
Как говорится в материале, Синюка может получить дополнительный резерв избирателей, если его поддержит ВО "Свобода" и Руслан Кошулинский. Однако Синютка уклонился от ответа относительно возможного объединения.
"Я вчера от имени "Европейской солидарности" обратился к проукраинским партиям с призывом объединиться - чтобы Львов показал пример объединения украинских сил. Мы принципиально не будем объединяться с партией власти, олигархической частью украинского политикума, а также с теми, кто сегодня стоит прислужниками олигархов и сегодняшней власти. Хотим во Львове продемонстрировать объединение всех украинских сил", - сказал политик.
Полную версию статьи читайте здесь.
Напомним, на местных выборах во Львове действующий городской голова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте - кандидат "Евросолидарности" Олег Синютка с показателем 31,03%.
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А Садового Синютка будет пытаться выставить не-проукраинским?
І на це є певні підстави.
Так що прийшов час змін.
Голосуйте за Синютку.
Корочє хвотошоп (для ватніків-зебілів)
Та і корупцію добрячу розвів.
А ще пригадують вечори росіскої мови, коли вбивали наших десантників на донбасі.
це мені розповідали тут на форумі.
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