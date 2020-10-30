Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата"

Кандидат на должность городского председателя Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка говорит, что накануне второго тура местных выборов в городе призвал проукраинские партии объединиться.

Об этом этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы будем обращаться к своим избирателям, чтобы они пришли на выборы и поддержали не только "Европейскую солидарность", но и оппозиционного проукраинского кандидата. И я убежден, что наш избиратель обязательно нас услышит. Потому что наш избиратель хочет жить во Львове, а не искать счастья где-то за границей. А для этого, прежде всего, надо сменить власть", - сказал Синютка.

Как говорится в материале, Синюка может получить дополнительный резерв избирателей, если его поддержит ВО "Свобода" и Руслан Кошулинский. Однако Синютка уклонился от ответа относительно возможного объединения.

"Я вчера от имени "Европейской солидарности" обратился к проукраинским партиям с призывом объединиться - чтобы Львов показал пример объединения украинских сил. Мы принципиально не будем объединяться с партией власти, олигархической частью украинского политикума, а также с теми, кто сегодня стоит прислужниками олигархов и сегодняшней власти. Хотим во Львове продемонстрировать объединение всех украинских сил", - сказал политик.

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Напомним, на местных выборах во Львове действующий городской голова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте - кандидат "Евросолидарности" Олег Синютка с показателем 31,03%.

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