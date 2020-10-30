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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Львов (4432) Садовый (644) Синютка (66)

Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали

Кандидат на должность городского председателя Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка говорит, что накануне второго тура местных выборов в городе призвал проукраинские партии объединиться.

Об этом этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы будем обращаться к своим избирателям, чтобы они пришли на выборы и поддержали не только "Европейскую солидарность", но и оппозиционного проукраинского кандидата. И я убежден, что наш избиратель обязательно нас услышит. Потому что наш избиратель хочет жить во Львове, а не искать счастья где-то за границей. А для этого, прежде всего, надо сменить власть", - сказал Синютка.

Как говорится в материале, Синюка может получить дополнительный резерв избирателей, если его поддержит ВО "Свобода" и Руслан Кошулинский. Однако Синютка уклонился от ответа относительно возможного объединения.

"Я вчера от имени "Европейской солидарности" обратился к проукраинским партиям с призывом объединиться - чтобы Львов показал пример объединения украинских сил. Мы принципиально не будем объединяться с партией власти, олигархической частью украинского политикума, а также с теми, кто сегодня стоит прислужниками олигархов и сегодняшней власти. Хотим во Львове продемонстрировать объединение всех украинских сил", - сказал политик.

Полную версию статьи читайте здесь.

Напомним, на местных выборах во Львове действующий городской голова Андрей Садовый получил больше всего голосов избирателей - 39,96%, на втором месте - кандидат "Евросолидарности" Олег Синютка с показателем 31,03%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый о втором туре с Синюткой: резерв избирателей достаточно большой
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Топ комментарии
+8
Cадовой - зебил
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30.10.2020 13:14
+7
Щось останнім часом ходять чутки про проросійськість Садового.
І на це є певні підстави.
Так що прийшов час змін.
Голосуйте за Синютку.
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30.10.2020 13:17
+6
"Європейська Солідарність" - 30,95%, "Голос" - 8,91%, "Варта" - 7%, ВО "Свобода" - 6,78%.
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30.10.2020 13:19
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Так себе спекуляция.
А Садового Синютка будет пытаться выставить не-проукраинским?
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30.10.2020 13:11 Ответить
Cадовой - зебил
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30.10.2020 13:14 Ответить
Та для вас, сектантов - все зебилы, кто не Петя. Так вам, примитивным существам, легче.
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30.10.2020 14:19 Ответить
А "проукраїнські" партії це як? Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата" - Цензор.НЕТ 4614
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30.10.2020 13:12 Ответить
"Європейська Солідарність" - 30,95%, "Голос" - 8,91%, "Варта" - 7%, ВО "Свобода" - 6,78%.
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30.10.2020 13:19 Ответить
Щось останнім часом ходять чутки про проросійськість Садового.
І на це є певні підстави.
Так що прийшов час змін.
Голосуйте за Синютку.
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30.10.2020 13:17 Ответить
ахахаха ) вам с новостей нашептали что Садовой проросийский? а своей головой подумать что такие слухи запускают перед выборами специально не доходит?вот так и рождается слепое стадо утпоголовых которых заставляют такими вот уловками голосовать за того кого надо,и в Украине таких уникумов много
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30.10.2020 13:20 Ответить
На Андрія Садового працює син члена партії «Єдіная Росія».
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30.10.2020 13:21 Ответить
хорошый вброс,а вы проверяли информацию или поверили с первых уст? ) надо уметь критически мыслить,сопоставлять,проверять,а не сломя голову бежать голосовать за Синютку потому что Садовой "пророссийский". Чем тогда вы отличаетесь от стада которое голосует за Путина?
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30.10.2020 13:24 Ответить
Може тут з'являться львів'яни, то вони вам більше розкажуть.
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30.10.2020 13:30 Ответить
Чому мер Львова приховує свій зв'язок з Москвою (відео)

Корочє хвотошоп (для ватніків-зебілів)
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30.10.2020 13:49 Ответить
А ще, як кажуть львів'яни, Садовий скупив практично всю елітну частину старого міста.
Та і корупцію добрячу розвів.
А ще пригадують вечори росіскої мови, коли вбивали наших десантників на донбасі.
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30.10.2020 13:23 Ответить
ахахаха ) Садовый нищеброд,какую такую елитную частину города он мог скупить? Это не Коломойский )
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30.10.2020 13:26 Ответить
Да, да...
це мені розповідали тут на форумі.
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30.10.2020 13:30 Ответить
Мені розповідали,що найкрасивіша і одна з найбільших сецесійних будов Львова готель Жорж належить Кривецькому (Свобода),друга найвідоміша будівля в центрі - Гранд-Готель - належить Козловському (ЄС)...Назвіть,що належить Садовому...Я знаю лишень будинок на Личаківській біля церкви Петра і Павла...Ви знаєте більше?..
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30.10.2020 17:52 Ответить
А решта будинків кому належить ? Не цікавились ? То питайте у львів'ян.
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30.10.2020 17:56 Ответить
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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30.10.2020 13:21 Ответить
А что мусорный Синютка стал патриотом Украины?!
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30.10.2020 13:25 Ответить
ну типо он в "ЕС", а если ты там то считается что ты потриот )
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30.10.2020 13:27 Ответить
Приблизительно так выглядит второй тур выборов мера во Львове Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата" - Цензор.НЕТ 696
Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата" - Цензор.НЕТ 3816
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30.10.2020 13:48 Ответить
Це на росії є такі персонажі, ванька дурак звуться
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30.10.2020 13:53 Ответить
Садовый в свое время сделал все, чтобы к власти у нас пришли зеленые клоуны, а вместе с ними ермаки, медведчуки и прочая шваль!
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30.10.2020 13:52 Ответить
Проукраинским назвал себя он сам, или секретарша?
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30.10.2020 13:56 Ответить
Ми програли війну, але я все рівно домовлюся: Садовий хоче говорити з Путіним (с)

«Ви знаєте, ще у 2014 році одна серйозна людина сказала мені, що якщо зупинити війну, то владу в Україні зметуть. І я думаю, що це правда, бо сьогодні війна - це ширма, за якою ховають корупцію та приниження власного народу», - додав міський голова.
Нагадаємо, що Садовий відомий своїми висловлюваннями про те,що Україна програла війну, а також фінансуванням з боку ЛМР проросійських організацій. (с)
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30.10.2020 14:47 Ответить
"НЕ ПУСТИМО СВИНЮТОК ДО КОРИТА!!!" - хороший лозунг,так нами нехтуваний у всі часи...
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30.10.2020 17:55 Ответить
 
 