"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если не распустить Конституционный Суд, то Украина может потерять поддержку Запада, в частности, безвиз и финансовую помощь.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, отстранение Януковича состоялось тоже не идеально конституционным способом. Напомню, что в результате того решения Порошенко стал президентом, а Тимошенко вышла из тюрьмы. Это относительно их по этому поводу позиций", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, "есть только два идеально конституционных способа перезагрузить КСУ": "1) Судьи сами уходят в отставку. Кто-то в это верит?
2) Ждать два года до окончания полномочий хотя бы части из них".
"Есть ли у Украины эти два года? В течение месяца КСУ снесет: закон о языке, ВАКС, незаконное обогащение, ФГВФЛ, земельную реформу и т.д.
Это приведет к прекращению поддержки Западом. И приостановление безвиза - самая маленькая в этом проблема. Украина не получит денег - это или экономический коллапс, или необходимость взять их у России. Собственно последнего Медведчук и Коломойский руками КСУ и добиваются. Или сейчас те, кто требует ждать два года, готовы нести ответственность за все последующие решения этого КСУ и их последствия?" - отметил глава ЦПК.
"Контраргумент 1: можно просто восстановить антикоррзаконодательство, отмененное КСУ.
- Можно, но КСУ его снова снесет (почитайте их решения).
- Когда КСУ снесет ВАКС и, например, земельную реформу, точно Рада их восстановит?
- Если вдруг восстановит, то что с делами, которые рассматриваются? По-новой?
Контраргумент 2: Зеленский и СН назначат других, тоже контролируемых судей КСУ.
- Это реальный вызов, ради предотвращения которого стоит и возможно взаимодействовать. И для этого есть куча способов и успешных кейсов.
- Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет. А уже этот, действующий сейчас состав КСУ уничтожает государство", - подытожил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
розганяти так, щоб не було ніякої можливості,
у першу чергу фізичної, відіграти назад,
бо оаск може прийняти любе рішення
Если первое - нельзя нарушать законы, даже дебильные.
Если второе - можно и нужно!
Т.е общество выше государства и государство прямо так с этим и согласилось? Ахаха! Вы тоже только с митинга пришли?
Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украине
"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:
- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)
- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)
- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)
- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)
- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)
- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).
- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)
- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")
- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)
- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность),
забыл, потому что они действительно имеют отношение к ПП.
Центр Протидії Корупції
17 год ·
Заради справедливості, ось четверо суддів КС, які НЕ підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:
Сергій Головатий, призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.
Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Олег Первомайський. Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року.
Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
Выносите завтра новый закон.
И нехрен там разным пуйлососам шибуниным киздеть
Страна должна знать своих героев.
І вся боротьба з корупцією накривалась мідним тазом.
На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
Ніякого розпуску, тільки повна ліквідація КСУ!