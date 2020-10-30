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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) Шабунин (464)

"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если не распустить Конституционный Суд, то Украина может потерять поддержку Запада, в частности, безвиз и финансовую помощь.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, отстранение Януковича состоялось тоже не идеально конституционным способом. Напомню, что в результате того решения Порошенко стал президентом, а Тимошенко вышла из тюрьмы. Это относительно их по этому поводу позиций", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "есть только два идеально конституционных способа перезагрузить КСУ": "1) Судьи сами уходят в отставку. Кто-то в это верит?
2) Ждать два года до окончания полномочий хотя бы части из них".

"Есть ли у Украины эти два года? В течение месяца КСУ снесет: закон о языке, ВАКС, незаконное обогащение, ФГВФЛ, земельную реформу и т.д.
Это приведет к прекращению поддержки Западом. И приостановление безвиза - самая маленькая в этом проблема. Украина не получит денег - это или экономический коллапс, или необходимость взять их у России. Собственно последнего Медведчук и Коломойский руками КСУ и добиваются. Или сейчас те, кто требует ждать два года, готовы нести ответственность за все последующие решения этого КСУ и их последствия?" - отметил глава ЦПК.

"Контраргумент 1: можно просто восстановить антикоррзаконодательство, отмененное КСУ.
- Можно, но КСУ его снова снесет (почитайте их решения).
- Когда КСУ снесет ВАКС и, например, земельную реформу, точно Рада их восстановит?
- Если вдруг восстановит, то что с делами, которые рассматриваются? По-новой?
Контраргумент 2: Зеленский и СН назначат других, тоже контролируемых судей КСУ.
- Это реальный вызов, ради предотвращения которого стоит и возможно взаимодействовать. И для этого есть куча способов и успешных кейсов.
- Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет. А уже этот, действующий сейчас состав КСУ уничтожает государство", - подытожил Шабунин.

Также читайте: Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
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30.10.2020 13:20
+11
Тупинин проступил и должен идти на свалку
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30.10.2020 13:17
+10
Порохоботы накинулись уже на Шабунина
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30.10.2020 13:21
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Тупинин проступил и должен идти на свалку
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30.10.2020 13:17 Ответить
і буде ще один піскун..

розганяти так, щоб не було ніякої можливості,
у першу чергу фізичної, відіграти назад,
бо оаск може прийняти любе рішення
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30.10.2020 13:47 Ответить
Ты придурок?
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06.01.2021 07:20 Ответить
Шабунин как был идиотом, так идиотом и остался.
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30.10.2020 13:17 Ответить
Это его агрегатное состояние. "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1008
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30.10.2020 13:19 Ответить
Что, москалик,Шабунин не нравится иди к путлеру,провокатор!!!
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30.10.2020 13:42 Ответить
Зачем нам вообще нужен конституционный суд, если у нас нет конституции (которой хотя бы подчинялись чинуши из гос. аппарата)?
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30.10.2020 13:18 Ответить
По тому как Вы сформулировали свою мысль, чувствуется Ваше происхождение. "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1197
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30.10.2020 13:21 Ответить
Все верно, я из этой реальности, а не из фантазий. Никто из гос. аппарата, наверное, этого не знает, но у нас Украина - это социальное и правовое государство с единым гражданством, верховенством права, эффективным и доступным для всех граждан медицинским обслуживанием и т.д. и т.п.
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30.10.2020 18:15 Ответить
Что важнее - интересы государства или интересы общества.
Если первое - нельзя нарушать законы, даже дебильные.
Если второе - можно и нужно!
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30.10.2020 13:18 Ответить
А какие интересы общества?
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30.10.2020 13:21 Ответить
выше интересов государства
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30.10.2020 13:23 Ответить
Так какие же. Давай детка, расскажи мне чего хочет общество.
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30.10.2020 13:24 Ответить
почитай Хельсенский документ по правам человека.
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30.10.2020 13:28 Ответить
"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 3080 ??? Там прямо написано чего хочет общество?
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30.10.2020 13:32 Ответить
Нет мне действительно стала интересна эта мысль! По Вашему мнению чаяния общества закреплены в документе который создали и подписали главы государств и правительств? "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6694
Т.е общество выше государства и государство прямо так с этим и согласилось? Ахаха! Вы тоже только с митинга пришли?
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30.10.2020 13:36 Ответить
Гнать этих питоров с КС всех! И немедленно!!! Да, это не предусмотрено Конституцией Украины, но, какой выход именно сейчас...? х. з..
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30.10.2020 13:19 Ответить
Шабунин часом не прокацапской идиот?
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30.10.2020 13:19 Ответить
Это ты,москалик,прокацапский
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30.10.2020 13:44 Ответить
Нет. Уважаемый Гражданин Украины.
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30.10.2020 13:54 Ответить
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
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30.10.2020 13:20 Ответить
Порохоботы накинулись уже на Шабунина
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30.10.2020 13:21 Ответить
Мы его никогда не любили.
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30.10.2020 13:21 Ответить
За Тупицького топите?!
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30.10.2020 13:23 Ответить
Против олигархов.
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30.10.2020 13:24 Ответить
против Поршенко?
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30.10.2020 13:24 Ответить
Или не знаете за умных или красивых и будете стоять и смотреть как страна все дальше катиться в прорву? Может стоит выбрать позицию? Что Порох говорит? Молчит выжидает?
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30.10.2020 13:24 Ответить
А ты искал шмаркля что Порох говорил или просто перднул в лужу как обычно?
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30.10.2020 13:37 Ответить
А ту чего,ты не порохобот,ты москалик!!!
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30.10.2020 13:40 Ответить
Что работаешь на воров,только воры не любят Шабунина!!!
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30.10.2020 13:45 Ответить
Для начала Шабунин левак, который против построения государства. Одного этого достаточно, чтобы порохоботы которые за процветающее украинское государство были против него.
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30.10.2020 13:47 Ответить
Правильно зачем зебизянам верховенство права, захотели приняли решение суда, захотели писулькой отменили. Вы реально шмаркли думаете что с нами кто то с цивилизованных стран захочет иметь дело после такого?
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30.10.2020 13:40 Ответить
Шлабунін не має морального права щось вякати. Він свою справу зробив, коли топив за "зелену" владу. На смітник, без нього розберемося.Він не єврооптиміст, віє є московський поросячий хвіст.
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30.10.2020 13:57 Ответить
Потрібно формулювання у заявах більш зважено вибирати, бо деякі лояльні до колишньої влади Януковича "ЗМІ" + РФ уже напишуть, що Шабунін визнав неконституційним захоплення влади в Україні у 2014 році.
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30.10.2020 13:21 Ответить
НАДО УВИДЕТЬ ЗАКРЫТЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЭТИХ СУДЕЙ КС, которые решили повершить переворот в Украине

Конституционный суд уже составляет угрозу национальной безопасности Украине
"Вот участники беспредельного решения по антикоррупционной реформе. Голосовали "за" 11 судей:

- Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии "Свобода")

- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)

- Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей)

- Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом)

- Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович)

- Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне)

- Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого).

- Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко)

- Сас Сергей (Связи: партия "Батькивщина")

- Филюк Петр (Связи: Игорь Палица)

- Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность),
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30.10.2020 13:21 Ответить
Только не стоит постить СерЛеща, который привязывает Порошенко даже к тем, хто проходил мимо. А Зелиных ставленников не видит в упор.
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30.10.2020 13:55 Ответить
А вот назвать имена тех, кто НЕ голосовал против декларирования СерЛещ забыл, потому что они действительно имеют отношение к ПП.

Центр Протидії Корупції
17 год ·

Заради справедливості, ось четверо суддів КС, які НЕ підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:

Сергій Головатий, призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.

Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.

Олег Первомайський. Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.

Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року.
Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
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30.10.2020 14:04 Ответить
В законе есть недостатки?
Выносите завтра новый закон.
И нехрен там разным пуйлососам шибуниным киздеть
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30.10.2020 13:26 Ответить
Оппозиция раскритиковала решение Зеленского по КС: Это попытка узурпировать власть

Страна должна знать своих героев.
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30.10.2020 13:26 Ответить
А что тебе конкретно не нравится Зебизяна в заявлении или тебе пох на Конституцию? Хочешь как у твоих лаптеногих братишек?
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30.10.2020 13:41 Ответить
"Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6076
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30.10.2020 13:29 Ответить
Не все так просто!При формировании нового КС 1/3будет от Зе,1/3 от Рады где опять же большинство от Зе и 1/3от Верховного суда,то есть это будет суд полностью подконтрольный Зе и естественно он признает продажу земли соответствующей КУ?)А Шабунин и К грантоеды, просто кормящиеся на фальшивых антикорупционных органах!Просто надо внести некоторые уточнения в Законы а не в очередной раз заниматься антикоституционным зеленым беспределом!!!
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30.10.2020 13:42 Ответить
поинтересуйтесь у шабунина а то я там в бане - а он порешал уже с Западом неконституционній разгон ксу ? Ведь он топит за єтот законопроєкт ***********
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30.10.2020 13:45 Ответить
ШАБУНИН МОЛОДЕЦ!!!!
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30.10.2020 13:47 Ответить
"Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8116
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30.10.2020 13:49 Ответить
Таке враження, що Шабуніну хтось платить, щоб він пропихував недосконалі закони, а часом і відверто протиправні, які потім різні ОПЗЖ, "За Майбах!" будуть скасовувати через суди.
І вся боротьба з корупцією накривалась мідним тазом.
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30.10.2020 13:53 Ответить
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч

На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
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30.10.2020 13:55 Ответить
Шабунька,уже созвонился с соросом вопрос утряс?Дали добро из-за океана?
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30.10.2020 13:56 Ответить
Потрібно не тільки змінювати цей "Коррупціний суд" над Україною, але й відмінити всі його протизаконні рішення. Зробити це в елементі можна через ст.5 Конституції України - оголошенням референдуму про довіру до судової системи України загалом, і КС окремо, з року/часу на вибір. Щоб не втрачати зайвий раз гроші в тому ж самому всенародному референдумі мають бути такі самі питання стосовно прокуратури та МВС (тільки з додатковим питанням про відміну строку давності за їх злочини)
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30.10.2020 13:58 Ответить
Заговорюють зуби народу. Я все більше переконуюсь, що це справа рук Зелі.
Ніякого розпуску, тільки повна ліквідація КСУ!
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30.10.2020 14:12 Ответить
А если етот КС просто напалмом выжечь?
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30.10.2020 14:29 Ответить
Ну тогда могут сжечь и офис президента.
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06.01.2021 07:21 Ответить
почему нельзя ликвидировать сам суд конституционным большинством исключив соответствующий раздел в конституции?
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30.10.2020 14:41 Ответить
100%
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30.10.2020 14:58 Ответить
Починай Шабунін розганяти. Чи ти чекаєш, що вийдуть ветерани АТО, а ти потім будеш знову європейські грошенята витрачати не на реформи, а на себе і підспівувати шіхраям?
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30.10.2020 15:11 Ответить
Щось Шабунін киздить. Ніякого відсторонення Януковіча не було. Вн просто втік в Росію. Юлю звільнили без проблем, а Пєцю обрали на загальноукраїнських виборах через пів року. Шабунін грає на дуді росіян, що в Україні в 2014му відбувсь держзаколот. А ніякого заколоту не було. Люди просто самоорганізувались і відновили зруйновану і покинуту дамбасами вертикаль влади.
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30.10.2020 15:46 Ответить
я лічно не ходжу на акції про які трубить шабунін, лещ, наєм, парасюк, семенченко. Вони для мене архітоксичні. Якщо вони до чогось призивають, значить вийде якась херня. Вони можуть приходити до інших на акції, але тихенько і не відсвічувати.
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30.10.2020 18:46 Ответить
Тут рішення просте. Знизити зарплати суддям КС у два рази, а наступного місяця ще у два рази. і тд, поки вони самі не підуть з таких зарплат. Друге - просто не виплачувати ту ж зарплату пів року, а що, шахтарі у нас можуть чекати, а судді ні? Перенаправити усі кошти зарплат КС на виплати заборгованості шахтарям і іншим, а суддям сказати, чекайте... немає грошей... Мені здається, це найпростіше рішення. Якщо влада захоче, то може ще зробити. З шахтарями ж може...
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08.12.2020 15:05 Ответить
 
 