Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель
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Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Президент уже разговаривал с главой Конституционного Суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом Министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - сказала она в "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
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+17 Валерия Ларченко b661826f
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+16 Scorpman Y
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кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
То чего этот потерпевший концерты тут устраивает невиноватого ?
то-то, это тебе не уем на рояле игратью.
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
так кто врет или оба цирк квартальный