Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент уже разговаривал с главой Конституционного Суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом Министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - сказала она в "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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