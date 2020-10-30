РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11077 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
9 008 29
Зеленский (16555) КС (2131) Тупицкий (232) Мендель (232)

Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент уже разговаривал с главой Конституционного Суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом Министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - сказала она в "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
)))))))))))))))))))))гребаный цирк
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21
+16
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21
+13
Да с Тупарем уже должны нужные люди в подвале разговаривать
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)))))))))))))))))))))гребаный цирк
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21 Ответить
Да с Тупарем уже должны нужные люди в подвале разговаривать
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21 Ответить
Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий

кто из них брешет? точнее - что за лохи брехливые. и тупицкий и зеленский
показать весь комментарий
30.10.2020 13:21 Ответить
мендель, как всегда...гавкнула невпопад ))))))
показать весь комментарий
30.10.2020 13:22 Ответить
похоже, она оттягивает время, чтобы владимир успел подготовиться к разговору с главой КС на равных, как юрист с юристом
показать весь комментарий
30.10.2020 13:33 Ответить
боюсь...на это уйдет не один день и не два дубля ))))
показать весь комментарий
30.10.2020 13:35 Ответить
Не политика,а тайны Мадридского двора. Все по за углами договариваются и переговариваются.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:22 Ответить
Без царя никакие важные решения в этой стране не принимаются. Попробовали, не прокатило. Теперь боярин Тупицкий - козёл отпущения. Зеленский уже разговаривал с Тупицким: все решения были приняты с учетом этих переговоров, - Мендель - Цензор.НЕТ 4775
показать весь комментарий
30.10.2020 13:24 Ответить
кс коллективом голосует...4 отступника
показать весь комментарий
30.10.2020 13:35 Ответить
судейская каста неприкасаемых главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки, правильно обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
показать весь комментарий
30.10.2020 13:24 Ответить
Ана, вот как ...
То чего этот потерпевший концерты тут устраивает невиноватого ?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:24 Ответить
Лично я доверяю тупицкому креатуре януковича и квоте в КС бывшего министра финансов времен януковича п.р.порошенка!Чесней судей Украина не знала!
показать весь комментарий
30.10.2020 13:26 Ответить
ооо, *****-мендель вылезла на сцену
показать весь комментарий
30.10.2020 13:26 Ответить
Мендель всплыло и что-то булькнуло.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:28 Ответить
шо, зеля, страшно было со спикером мафии встречаться?
то-то, это тебе не уем на рояле игратью.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:29 Ответить
Дивно! А Тупіцкій Зєлєнского не помітив!цікаво, хто перед Зєлєнскім грав роль Тупіцкого?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:29 Ответить
Зе тупо ввергает страну в абсолютный хаос... этой стране пиз..ц
показать весь комментарий
30.10.2020 13:30 Ответить
мафія держави котрою заправляе суди вовктупицький не потоне тому що все покрие влада котра також приклалася до розвалу України вони ведуть державу в безодню
показать весь комментарий
30.10.2020 13:31 Ответить
А внизу статья

Запланированная с Зеленским встреча почему-то не состоялась, а говорить есть о чем, - глава КС Тупицкий
так кто врет или оба цирк квартальный
показать весь комментарий
30.10.2020 13:34 Ответить
Нужно было Тупаря сразу арестовать.
показать весь комментарий
30.10.2020 13:41 Ответить
Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель - Цензор.НЕТ 2307
показать весь комментарий
30.10.2020 13:44 Ответить
фото какао-бота.
показать весь комментарий
30.10.2020 21:36 Ответить
А якже незалежна судова влада? Де крики про зраду? Чи тільки на Порошенко гнати мастаки?
показать весь комментарий
30.10.2020 13:59 Ответить
У Зеленского уникальный шанс подрости в глазах народа. Или же окончательно упасть.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:00 Ответить
Зє-вьісєрьі бессмєртньі!
показать весь комментарий
30.10.2020 14:09 Ответить
Ну-ну, вот уже и переговоры с "судьёй". Таким образом ********** дает понять, что власти у него нет. "Вся власть судьям. Да здарствует, товарищи. Урааа!!!"
показать весь комментарий
30.10.2020 14:35 Ответить
Зе, ты за абвинял Порошенко в дагаворняках, а сам чо делаешь? Я больше за тибя ни прагаласую! Ты нас абманул! Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель - Цензор.НЕТ 7332
показать весь комментарий
30.10.2020 14:51 Ответить
Правду говорит, они обговаривали чей-то зеказ
показать весь комментарий
30.10.2020 17:18 Ответить
Все розіграно, як по нотах. Вміють зелені.
показать весь комментарий
30.10.2020 17:59 Ответить
 
 