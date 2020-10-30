Арестович про обострение на Донбассе: Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока что это "отдельные нарушения, которые привели к тяжелым последствиям"
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Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что произошедшая эскалация в зоне проведения ООС на Донбассе "отдельные нарушения, которые привели к трагическим последствиям".
Об этом он заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока статус того, что случилось, такой: отдельные нарушения, которые, к сожалению, привели к тяжелым последствиям. Украинская делегация в ТКГ уже предложила срочно собраться подгруппе по вопросам безопасности, и мы ждем ответа от российских партнеров и ОБСЕ", - отметил Арестович.
Арестович выразил надежду, что произошедшее останется "одиночным нарушением".
"Мы настроены решительно разговаривать с российской стороной и привлекать помощь партнеров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и вернуться к всестороннему прекращению огня и выполнению договоренностей", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в зоне ООС обострилась: двое воинов погибли, двое - ранены, наемники РФ ведут прицельные обстрелы.
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По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!