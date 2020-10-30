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Донбасс (26945) Арестович Алексей (327)

Арестович про обострение на Донбассе: Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока что это "отдельные нарушения, которые привели к тяжелым последствиям"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович про обострение на Донбассе: Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока что это

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что произошедшая эскалация в зоне проведения ООС на Донбассе "отдельные нарушения, которые привели к трагическим последствиям".

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока статус того, что случилось, такой: отдельные нарушения, которые, к сожалению, привели к тяжелым последствиям. Украинская делегация в ТКГ уже предложила срочно собраться подгруппе по вопросам безопасности, и мы ждем ответа от российских партнеров и ОБСЕ", - отметил Арестович.

Арестович выразил надежду, что произошедшее останется "одиночным нарушением".

"Мы настроены решительно разговаривать с российской стороной и привлекать помощь партнеров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и вернуться к всестороннему прекращению огня и выполнению договоренностей", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в зоне ООС обострилась: двое воинов погибли, двое - ранены, наемники РФ ведут прицельные обстрелы.

Читайте: Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+62
2 убитых и 2 раненых для шмарклей это не серьёзные последствия так пол мелочам.
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30.10.2020 13:50
+49
гарно почав про кацапських партнерів! до Фокіна не пора ?
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30.10.2020 13:50
+44
І цей спікер засмердівся. Несіть нового.
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30.10.2020 13:50
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Задобрить путлера? Да что за чушь?! Именно путлеру оно служит.
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30.10.2020 18:44 Ответить
Просте запитання до дуже нешанованого дятлодебілоїда арестовіча. Скільки порушень ти нарахував від старту так званого режиму тиші і чого я маю читати твій висер чого не чутно твого клоуна. І якщо довбанути тебе по макітрі і ти здохнеш та написати Не можна сказати, що він здох. Поки статус того, що сталося, це: окремі непорузуміння, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків.
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30.10.2020 16:07 Ответить
ужас, ну и падло...
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30.10.2020 16:08 Ответить
Ви, мабуть, ніколи не були на фронті. Саме таких там і не треба
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30.10.2020 16:56 Ответить
Ну если отдельное нарушение,то тогда ответь Арестович, сколько орков положили наши в ответ в рамках отдельного нарушения?
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30.10.2020 17:16 Ответить
Що арестович подонок, я зрозуміла давно.
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30.10.2020 17:54 Ответить
А Арестович не хоче своїх дітей на нуль ? А потім звідти до дому в гробах? Ні? Чому? Хрен з ними... це ж нічого... просто маленько погралися сепари... Ну то і що, дружина ще нарожає!
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30.10.2020 18:11 Ответить
Очередной гандон, консерва и словоблуд. Так нарушено перемирие или нет? Сколько нужно обстрелов и погибших, что бы считалось нарушением? Ненавижу сволочей в овечьих шкурах...
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30.10.2020 18:18 Ответить
Да кто бы сомневался что зеленые ублюдки поменяют одну вату на другую. Девочка-конфетка арестович не для того раскручивался кацапами чтобы потом он работал против них.
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30.10.2020 18:37 Ответить
Мама твоя, падла, отдельные нарушения сделала, которые привели к тяжким последствиям..
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30.10.2020 19:15 Ответить
А це ЯК :"Нельзя сказать ,что нарушено, есть только атдельниє пострелушкі", а тобі тотальний наступ потрібен?
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30.10.2020 19:31 Ответить
Очевидно,что алексей не совсем адекватно понимает свою роль в этом органе. Он уверяет,что влияет на принятие решений. Но скорее всего назначен собирателем шишек. Когда совсем протухнет,выкинут как использованный презерватив.
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30.10.2020 20:14 Ответить
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
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30.10.2020 20:15 Ответить
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