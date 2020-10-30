Корбан о распределении голосов за мэра Днепра во втором туре: Филатову будут перетекать голоса, потому что он себя "позиционировал как мэр всех горожан"

Руководитель центрального избирательного штаба партии "Пропозиція" Геннадий Корбан считает, что во втором туре выборов мэра Днепра голоса от других кандидатов будут перетекать в пользу действующего мэра Бориса Филатова, потому что он себя "позиционировал как мэр всех горожан".

Об этом этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, на какие голоса может рассчитывать конкурент Филатова Загид Краснов, Корбан отметил:

"Какая-то часть голосов перетекает к нему от Вилкула. Условно - треть. И где-то треть переходит к Борису. И к Борису переходят голоса ОПЗЖ ".

Такой переток голосов Корбан объяснил так: "Ну, Филатов всегда себя позиционировал как мэр всех горожан. Он даже ходил на округа, где избирались ведущие депутаты от ОПЗЖ, - и люди говорили: "Ни за какую "Пропозицію" мы голосовать не будем - только за ОПЗЖ и мэра Филатова!"

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