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КС (2131) НАПК (1164) Тупицкий (232)

Разогнанная НАПК ситуация, что все остановилось, не соответствует действительности: КС еще не принял все решения по е-декларированию, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разогнанная НАПК ситуация, что все остановилось, не соответствует действительности: КС еще не принял все решения по е-декларированию, - Тупицкий

Большая часть конституционного представления о несоответствии Конституции антикоррупционного законодательства ещё не рассмотрена, заявил глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий.

"Разогнанная НАПК ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой - абсолютно нет. В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией, проблемные вопросы, которые поставили народные избранники, выделены в отдельное производство. Суд по нему решение ещё не принимал. Если бы суд был ангажирован, предвзят, что мешало этими же голосами проголосовать и удовлетворить все представление? Давайте здраво смотреть на эти вопросы", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не турборежим. Это часть, которая была очевидной для определенного количества судей", - сказал Тупицкий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+14
Моли бога, але тобі все одно тризда.
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30.10.2020 13:54
+9
Тупицкий, не усугубляй. Беги в Крым пока есть время. Переодевайся в Арестовича или Лысого и беги!
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30.10.2020 13:58
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Моли бога, але тобі все одно тризда.
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30.10.2020 13:54 Ответить
идет на попятную... Разогнанная НАПК ситуация, что все остановилось, не соответствует действительности: КС еще не принял все решения по е-декларированию, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6440
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30.10.2020 13:55 Ответить
Помнит как заднюю включать.
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30.10.2020 13:55 Ответить
Сейчас он и на допрос пойдет, только медленно.
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30.10.2020 13:56 Ответить
Но серверы с декларациями уже требуют отключить и данные стереть.
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30.10.2020 13:57 Ответить
Ты чего ? -Я ничего. А ты чего ?- И я ничего. И разошлись.
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30.10.2020 13:58 Ответить
Тупицкий, не усугубляй. Беги в Крым пока есть время. Переодевайся в Арестовича или Лысого и беги!
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30.10.2020 13:58 Ответить
Тупая и жадная ****. Оно купило землю в оккупированому Крыме, а по их закону это может сделать только гражданин России, как, к примеру Зеленский.
"Вешать, непГеменно вещать" говаривал в таком случае товарисчь В.И. Ульянов- чЛенин.
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30.10.2020 13:59 Ответить
Как к отцу народа обращаешься, смерд!
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30.10.2020 14:08 Ответить
Не смерд. Гойда. Скорее Гайдамак.
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30.10.2020 15:34 Ответить
Нам и меньшей части хватило,чтоб понять, что этот КС и особенно его голова вне Конституции и вне закона. политически заангажированные и некомпетентные "судьи" не имею права представлять этот орган - ВОН!!!
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30.10.2020 14:01 Ответить
О як анал рипить у цієї свиняки!!! Трясеться скотина за корито!!!
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30.10.2020 14:02 Ответить
Не дай бог їм дозволить дальше приймати рішення. Ворог, що напав повинен або капітулювати (подати у відставку) або знищений. інакше вони знищать Україну
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30.10.2020 14:06 Ответить
Оно еще решения не приняло А мы уже приняли - НА ВИСЕЛИЦУ этот зброд в мантиях
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30.10.2020 14:07 Ответить
КС еще не принял все решения по корупции и воровству. Вот когда мы все решения примем на свободе останутся только воры а всех остальных в трудовые лагеря.Не могут жить по-понятиям-пусть пашут, - Тупицкий
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30.10.2020 14:10 Ответить
Що ж буде, коли ви все приймете, якщо вже першого рішення вистачило для початку такого хаосу?
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30.10.2020 14:15 Ответить
Досить гниди, вже наприймались - вся країна на вухах, а йому ще не все .Тікай, поки для тебе і твоїх друзяк народ в хаотичних пошуках підходящої гілляки
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30.10.2020 14:26 Ответить
создающий хаос в стране глава КС враг Украины и ее народа больше ,как мацковский окупат на службе у которого эта рашистская гнида
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30.10.2020 14:26 Ответить
КС ще не ухвалив усіх рішень щодо е-декларування, - Тупицький


гнида ще й погрожує
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30.10.2020 14:30 Ответить
забоявся шин під огорожою. Нічо, в наступний раз шини будуть під вікнами. Але, якщо шини занесуть в кабінет - тікай в Крим.
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30.10.2020 14:54 Ответить
Починають всі викручуватися і брехати тупому притупому наріду. А в дійсності призупинили все. Це стільки коштує сотка землі в Криму від ФСБ. А у декого там ціла квартира, чи будинок?
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30.10.2020 15:07 Ответить
Фамилия тупой,место рож.-донецк!Кому что не понятно.Но это наша земля,что они делают на нашей территории?В 2014 они все орали и не пускали армию,и до сих пор орут и ненавидят! Надо всех уркаганов"олигархи",х.ры в платьях"судьи" отправить домой.Пусть делают там формулу Штайнмаера и подают в евро.суд.рашу мы не можем одолеть,но армию урок(ахметовских)в силе. Мальчик-с пальчик создал ситуацию,а теперь весь мир должен разгребать.
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30.10.2020 15:34 Ответить
Ниачем) Под дурачков. Никуя зебоба не сделает. У него ноль влияния в стране, он ЗЕро. Его окружение то понимает.
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30.10.2020 15:52 Ответить
Не сайт, а сборище орущих идиотов.
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30.10.2020 17:18 Ответить
Не то що здравомьіслящєє зік112, правда?)))
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01.11.2020 09:25 Ответить
Нічого не можу відповісти, бо 112 не дивлюсь. А взагалі то я не про новини сайту, а про дописувачів.
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01.11.2020 11:48 Ответить
Этих гадов будут контролировать другие гады .Вот,что хочет вся судейская гадость .
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30.10.2020 18:28 Ответить
Тобто вони ще і погрожують?
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31.10.2020 11:27 Ответить
 
 