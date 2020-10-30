Разогнанная НАПК ситуация, что все остановилось, не соответствует действительности: КС еще не принял все решения по е-декларированию, - Тупицкий

Большая часть конституционного представления о несоответствии Конституции антикоррупционного законодательства ещё не рассмотрена, заявил глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий.

"Разогнанная НАПК ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой - абсолютно нет. В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией, проблемные вопросы, которые поставили народные избранники, выделены в отдельное производство. Суд по нему решение ещё не принимал. Если бы суд был ангажирован, предвзят, что мешало этими же голосами проголосовать и удовлетворить все представление? Давайте здраво смотреть на эти вопросы", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не турборежим. Это часть, которая была очевидной для определенного количества судей", - сказал Тупицкий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.