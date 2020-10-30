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НАПК опубликовало имена лиц, которые из-за решения КС смогут избежать ответственности за недостоверные декларации. СПИСОК

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НАПК опубликовало имена лиц, которые из-за решения КС смогут избежать ответственности за недостоверные декларации. СПИСОК

В Национальном агентстве предотвращения коррупции опубликовали имена лиц, которым из-за решения Конституционного Суда удастся избежать ответственности за декларирование недостоверных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Это будут экс-министр, депутаты городских советов и районных советов, судьи, директора государственных предприятий, чиновники - все те, кого налогоплательщики наняли на работу", - говорится в сообщении.

Так в списке НАПК фигурируют:

"Игорь Насалик, экс-министр энергетики и угольной промышленности, не указал займ на 1,2 млн долл. США от физического лица в ежегодной декларации.

Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета, лидирует в списке декларантов, у которых обнаружены наибольшую сумму недостоверных сведений. Чурило "забыл" указать средства, одолженные другому физическому лицу в размере 95,3 млн грн.

Виктор Андреев, заместитель Шевченковской РГА в Киеве, не указал в декларации больше 60 млн грн, которые получил в качестве займа от частной компании, которая занимается "деятельностью по обеспечению физического комфорта".

Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета, занизил стоимость недвижимости, которой владеет на 4,7 млн грн, не указал корпоративные права на 2,1 млн грн, и "забыл" о том, что одолжил и разместил на банковских счетах более 1 млн грн.

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Руслан Мороз, депутат Владимир-Волынского горсовета, занизил стоимость недвижимости почти 400 тыс. грн, а еще "забыл" о том, как занял третьим лицам 21,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это "только начало".

"Мы продолжим публиковать имена лиц, которым Конституционный Суд помог избежать наказания. Продолжение следует", - подытожили в НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Сірожка лєщєнко мене цікавить, воно вже на залізниці накомандувало...
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30.10.2020 13:56 Ответить



Colonel Austin-Backen

@AustinBacken


Анекдот, ска.
Вы представляете, какая ***** сейчас творится в СБУ?
Майкл Мур на встрече с Зеленским в Лондоне сидел, смотрел-смотрел на Вову, затем встал и, не прощаясь, вышел.

Радіо Свобода@radiosvobodа 14 ч

Родина голови внутрішньої безпеки СБУ придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше від ринкових цін - «Схеми»
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30.10.2020 13:57 Ответить
"...в 4 рази дешевше..."
===
Може просто вміють торгуватися? НАЗК опублікувало імена осіб, які через рішення КС зможуть уникнути відповідальності за недостовірні декларації - Цензор.НЕТ 376
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30.10.2020 17:42 Ответить
Вова Зеленський не вказав багато майна, в чому і зізнався. Ще податки за апартаменти в Криму не доплатив...
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30.10.2020 13:59 Ответить
А де у списку Зеленський, який приховав у декларації видатки на подорож до Оману?
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30.10.2020 14:06 Ответить
Так воно ж не НАПК опубликовало имена лиц, которые из-за решения КС смогут избежать ответственности за недостоверные декларации - Цензор.НЕТ 1445 доторкане. В тому сенсі, що порядна людина і руки йому не подасть
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30.10.2020 14:14 Ответить
В Україні влада ідіотів, дилетантів і олігархічних блазнів, котру нам наголосували минулого року !! #Факт
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30.10.2020 14:10 Ответить
Сами и дали им власть! Очень нравились пошлын шутки Квартала, игра членом на рояле... Свой парень!
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30.10.2020 15:08 Ответить
Что то маловато фамилий.
По предварительным данным, минимум 30% деклараций не достоверны.
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30.10.2020 15:22 Ответить
 
 