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Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет, что не намерен идти в отставку по чьему-либо требованию, но сейчас не знает о том, чтобы кто-то такие требования выдвигал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал... Речь идет о смене всего состава суда... Если будет такой ультиматум (написать заявление об отставке. - Ред.) - мы обсудим... На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+27
Нє тупі, тупицький...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
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30.10.2020 14:10
+18
выйди и скажи это Народу Украины без охраны!
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30.10.2020 14:10
+18
яка відставка ? пожиттєво у шахту вугілля здешевлювати
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30.10.2020 14:11
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Нє тупі, тупицький...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
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30.10.2020 14:10 Ответить
він її втратив ще коли підтримав розпуск ВР зюзею.
Але тоді, чомусь, суд був хороший Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 6205
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30.10.2020 14:19 Ответить


Joker_3rd_attempt@Joker__UA





Почитав Ар'єва, вимальовується картинка.
додам
1. риги роблять подання в КСУ.
2. КСУ задовольняє.
3. гідрант хоче побороти це все законом.
4. Риги збираються ПІДТРИМАТИ цей закон, який розганяє суддів, які підтримали ЇХНЄ ж подання.
5. Шабунька (і параша) бере участь в перфомансах.

питання:
1. НАфіга ригам голосувати проти КС, який підтримав подання цих же ригів.
2. Хто керує шабунькою (і парашою з зіміним) якщо вони по суті за весь час вийшли на першу акцію, і так співпало що діють заодно з ригами.
3. Головне...
НАФІГА риги мутять весь цей двіж, якщо КС виносить і так потрібні їм абсурдні рішення. Хіба що справа в тих 4х, бо (я не знаю) є якісь питання, які КС має приймати ОДНОГОЛОСНО... і ці 4 їх категорично не влаштовують... чи є якісь питання (дуже специфічні), які КС має прийняти одноголосно? або майже одноголосно?

ну і як висновок... я б не йшов на той грантомайдан.... бо може бути подстава у вигляді зливу його (точно зіллють), а учасників (не кукловодів) посадять.... (вже це можливо)

іще висновок... після цього ЄС вже точно не дасть грошей, ні в якому вигляді... яких немає... і боюсь, що гідрант побіжить просити до *****...
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30.10.2020 14:22 Ответить


Joker_3rd_attempt@Joker__UA 3 ч

тут більш вірю в те, що готують пастку для зе, як повного неадеквата... бо він законом намагається перейти Конституцію.
можливо, дєрмак на старті на помазання ...
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30.10.2020 14:23 Ответить
Цугцванг і рейтинги. Зєлік всьо.
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30.10.2020 14:32 Ответить
Чувак, ти таку дичину пишеш що складається враження ніби ти Зоряні Війни не дивився.
ІМХО: В 1-3 епізодах Зоряних Війн механізм посилення влади "канцлера" до "імператора" розжований детально. Дивись, думай, шукай відповіді на свої питання.
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30.10.2020 15:09 Ответить
выйди и скажи это Народу Украины без охраны!
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30.10.2020 14:10 Ответить
Наглеет.
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30.10.2020 14:11 Ответить
подготовился
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30.10.2020 14:14 Ответить
Тупит, точнее - шлангует
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30.10.2020 14:18 Ответить
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 8009 Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 588
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30.10.2020 14:19 Ответить
яка відставка ? пожиттєво у шахту вугілля здешевлювати
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30.10.2020 14:11 Ответить
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 3325
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30.10.2020 14:15 Ответить
кто еще сегодня не унижал Бубочку?!...
а тем временем, ситуация переходит в иное качество: как еще можно унизить Бубочку?!
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30.10.2020 14:11 Ответить
"требование того или иного лица" - как он его?
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30.10.2020 14:18 Ответить
Тупарь вообще страх потерял
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30.10.2020 14:11 Ответить
хе-хе, вертел он все шапито, нет у них против него методов)))
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30.10.2020 14:11 Ответить
есть, еще и как есть!
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30.10.2020 14:24 Ответить
вынесут его нах
и на законы никто смотреть не будет, как не смотрели в 14-м

эта жирная свинья не поняла, что происходит
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30.10.2020 14:25 Ответить
"На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать" Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 6425
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30.10.2020 14:12 Ответить
Жирна тварь.
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30.10.2020 14:12 Ответить
Народ Украины-нам тупицкий присягу дал. Радость-то какая.Урррра!!!
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30.10.2020 14:13 Ответить
1,2 соточки отстоял в Крыму так что все пучком.
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30.10.2020 14:13 Ответить
От же ж уперта 🐷
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30.10.2020 14:13 Ответить
Аз єсмь бог!(Тупицький)
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30.10.2020 14:13 Ответить
Ты явно давал присягу не народу Украины
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30.10.2020 14:14 Ответить
"Я мненью вашему вращенье придавал..." - сообщил властям глава КС Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4408
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30.10.2020 14:15 Ответить
Какой ультиматум? Вы уволены. Спешите избежать тюрьмы - бегите в Бурятию!
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30.10.2020 14:16 Ответить
Какая драма разыгрывается - прямо как индийский сериал, - для лохов.
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30.10.2020 14:19 Ответить
мы обсудим... выйди на улицу и обсуди с народом Украины,которого продаешь в обятия рашиста и его подельников.
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30.10.2020 14:20 Ответить
Какому ты народу присягу давало гнида ты кацапская?
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30.10.2020 14:22 Ответить
Тупицкий на 99,9% имеет гражданство РФ. Так как известный факт, что недавно Тупицкий перерегистрировал в окупированном крыму свою недвижимость по росийскому законодательству. А как известно, только гражданам РФ ето возможно сделать на территории РФ. Так что крота Тупицкого нужно брать за жабры за гос. измену Родины. И вообще где СБУ, ето ихняя работа? СБУ вместе с Альфой труселя кружевные и тюли и торговцев отбирает на базарах?
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30.10.2020 14:33 Ответить
Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 9559 Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4302
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30.10.2020 14:22 Ответить
вот зажравшийся дурак!

первый раз он дебильнул, когда взялся вынести такое решение за деньги
ну а второй раз - когда вот сейчас быкует
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30.10.2020 14:22 Ответить
мы обсудим...
Що, шляхи втечі? То починайте зараз бо не встигнете. І тоді обговорювати будете колір мила та мотузки.
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30.10.2020 14:23 Ответить
Ультиматума не будет Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим - Цензор.НЕТ 4894
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30.10.2020 14:23 Ответить
Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 504

Так надёжнее
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30.10.2020 14:38 Ответить
300 штук и уйти ? щас
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30.10.2020 14:26 Ответить
судді не люди, і це вже без всяких сумнівів, тупицький тому прямий доказ, ці потвори таки дійсно вважають себе небожителями, в них навіть психіка здвинута, це просто киздець якийсь.
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30.10.2020 14:28 Ответить
А Вовки та Аблов?! Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 3661
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30.10.2020 14:52 Ответить
Я не понимаю: судьи, они - кто, граждане Украины, или что-то особенного?
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30.10.2020 14:33 Ответить
значит гнать эту тварь надо - сраной метлой.
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30.10.2020 14:33 Ответить
именно,- сраной. И по морде, по морде...
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30.10.2020 19:50 Ответить
на гілляку,гниду
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30.10.2020 14:33 Ответить
Краще лікування сумнівів - гілляка)))
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30.10.2020 14:35 Ответить
Та ти вже давно,козел,повинен бути ув'язнений,а не "відставку".
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30.10.2020 14:41 Ответить
Становись на лыжи,пока не поздно.
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30.10.2020 14:42 Ответить
а хоть глаза друг другу повысасывайте никто и не оглянется на ету борьбу пауков в банке.....
ну не будет тупицкого будет еще какой неумницкий - от тут точно нема разницы.
клована на хм - потом разговор...
с етой зеленой шоблой непианисту говорить не о чем.
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30.10.2020 14:43 Ответить
А ведь харчуется за счет других ничего не делая .а делает только вред
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30.10.2020 14:44 Ответить
_На пользу. Себе любимому. А то что народу во вред, так ону на это похер! Оно перед народом никак не отвечает.
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30.10.2020 15:33 Ответить
Тупицкий о возможной отставке: "В тёплом кресле уютного кабинета председателя Конституционного Суда так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму. Какая, нахрен, отставка? Рехнулись, что ли? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. А там, глядишь, недалёко и до вьюг злобно завывающих да морозов трескучих...
Вы точно там все дебилы - об отставке не может быть и речи!"
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30.10.2020 14:46 Ответить
Отлично, шевалье! Жалую вам титул барона и конфискованное имение врага народа Тупня.

Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо - Цензор.НЕТ 9619
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30.10.2020 14:51 Ответить
Допрыгается, что дюжие дядьки вытащат эту кацапскую гниду во двор и насадят на черенок совковой лопаты, как какого-то Муамара.
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30.10.2020 14:49 Ответить
виселицу или гельотыну уже нужно вынести
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30.10.2020 14:52 Ответить
кого задолбала политика переходим сюда; интернет*-магазин климатической техники интер-климат https://inter-klimat.com.ua/
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30.10.2020 14:55 Ответить
По моему тупой обо......ся по полной, слишком много метушни.
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30.10.2020 14:57 Ответить
Возомнил себя как Лукашенко? Так здесь "хороводы" под зданием КС долго водить не будут, народ может вернуть твою лицемерную "присягу" и не исключено, что с лихвой.
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30.10.2020 15:11 Ответить
Бычара совсем охерел, *****! Во паскуда.. А? Ты понял?
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30.10.2020 15:31 Ответить
Даже уволить нельзя. Хорошо они под себя законы придумали. Но есть еще народное увольнение через фонарный столб. Надеюсь он это осознает и добровольно уволится.
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30.10.2020 15:51 Ответить
Свинота пригрілась у коритця !!!
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30.10.2020 17:09 Ответить
Уволить(лишить полномочий) мало. Новых выберут из тех же гадов . Их надо всех с самого низа увольнять . И учить новых , но не под руководством киваловых ,портновых и прочих. Честность надо воспитывать с детства,а украинцы этого не делают .
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30.10.2020 18:25 Ответить
Вивести на майдан та кожному по 50 пліток всипати, щоб другим наука була.
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30.10.2020 19:57 Ответить
Конечно не собирается уходить. Хряка от корыта так просто не оторвёш. Именно поэтому Украина и самая бедная страна в Европе (у нас ведь самые жирные паразиты...
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03.11.2020 17:00 Ответить
 
 