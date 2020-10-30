Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет, что не намерен идти в отставку по чьему-либо требованию, но сейчас не знает о том, чтобы кто-то такие требования выдвигал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал... Речь идет о смене всего состава суда... Если будет такой ультиматум (написать заявление об отставке. - Ред.) - мы обсудим... На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
КСУ у вашому складі втратив свою легітимність.
Але тоді, чомусь, суд був хороший
Joker_3rd_attempt@Joker__UA
Почитав Ар'єва, вимальовується картинка.
додам
1. риги роблять подання в КСУ.
2. КСУ задовольняє.
3. гідрант хоче побороти це все законом.
4. Риги збираються ПІДТРИМАТИ цей закон, який розганяє суддів, які підтримали ЇХНЄ ж подання.
5. Шабунька (і параша) бере участь в перфомансах.
питання:
1. НАфіга ригам голосувати проти КС, який підтримав подання цих же ригів.
2. Хто керує шабунькою (і парашою з зіміним) якщо вони по суті за весь час вийшли на першу акцію, і так співпало що діють заодно з ригами.
3. Головне...
НАФІГА риги мутять весь цей двіж, якщо КС виносить і так потрібні їм абсурдні рішення. Хіба що справа в тих 4х, бо (я не знаю) є якісь питання, які КС має приймати ОДНОГОЛОСНО... і ці 4 їх категорично не влаштовують... чи є якісь питання (дуже специфічні), які КС має прийняти одноголосно? або майже одноголосно?
ну і як висновок... я б не йшов на той грантомайдан.... бо може бути подстава у вигляді зливу його (точно зіллють), а учасників (не кукловодів) посадять.... (вже це можливо)
іще висновок... після цього ЄС вже точно не дасть грошей, ні в якому вигляді... яких немає... і боюсь, що гідрант побіжить просити до *****...
Joker_3rd_attempt@Joker__UA 3 ч
тут більш вірю в те, що готують пастку для зе, як повного неадеквата... бо він законом намагається перейти Конституцію.
можливо, дєрмак на старті на помазання ...
ІМХО: В 1-3 епізодах Зоряних Війн механізм посилення влади "канцлера" до "імператора" розжований детально. Дивись, думай, шукай відповіді на свої питання.
а тем временем, ситуация переходит в иное качество: как еще можно унизить Бубочку?!
и на законы никто смотреть не будет, как не смотрели в 14-м
эта жирная свинья не поняла, что происходит
первый раз он дебильнул, когда взялся вынести такое решение за деньги
ну а второй раз - когда вот сейчас быкует
Що, шляхи втечі? То починайте зараз бо не встигнете. І тоді обговорювати будете колір мила та мотузки.
Так надёжнее
ну не будет тупицкого будет еще какой неумницкий - от тут точно нема разницы.
клована на хм - потом разговор...
с етой зеленой шоблой непианисту говорить не о чем.
Вы точно там все дебилы - об отставке не может быть и речи!"