Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет, что не намерен идти в отставку по чьему-либо требованию, но сейчас не знает о том, чтобы кто-то такие требования выдвигал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал... Речь идет о смене всего состава суда... Если будет такой ультиматум (написать заявление об отставке. - Ред.) - мы обсудим... На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.