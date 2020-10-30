Эксперты подсчитали убытки украинских аграриев из-за срыва форвардных контрактов по зерну
Новости Цензор.НЕТ Экономика
На зерновом рынке Украины сложилась тревожная ситуация. Срыв отечественными производителями форвардных контрактов будет иметь долгосрочные негативные последствия для украинских аграриев.
Об этом предупреждают эксперты и участники рынка.
Как известно, украинские аграрии зачастую работают по форвардным контрактам – получают наперед по оговоренной цене оплату за продукцию (в виде денег, семян, удобрений и пр). Однако сегодня часть недобросовестных производителей и поставщиков зерна, манипулируя неурожаем, пытается сорвать выполнение взятых на себя обязательств по форварду.
Если эта тенденция приобретет массовый характер, Украина может попасть в список недобросовестных поставщиков зерновых, что отразится на всем АПК.
Сегодня мультинациональные компании-трейдеры работают с маржой 1-3$/т, в случае дефолтов в последующем они будут закладывать в цену риски невыполнения контрактов украинскими поставщиками. Маржа вырастет до $8-10. В пересчете на объем экспорта сумма составит порядка $420 млн в год. Именно столько ежегодно будут недополучать наши аграрии, если Украина подорвет доверие международных трейдеров. В свою очередь это приведет к недофинансированию отрасли и падению производства зерна в будущем.
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Демпингуют?
Или такая высокая себестоимость, что пора сворачивать выращивание?