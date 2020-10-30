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Эксперты подсчитали убытки украинских аграриев из-за срыва форвардных контрактов по зерну

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Эксперты подсчитали убытки украинских аграриев из-за срыва форвардных контрактов по зерну

На зерновом рынке Украины сложилась тревожная ситуация. Срыв отечественными производителями форвардных контрактов будет иметь долгосрочные негативные последствия для украинских аграриев.

Об этом предупреждают эксперты и участники рынка.

Как известно, украинские аграрии зачастую работают по форвардным контрактам – получают наперед по оговоренной цене оплату за продукцию (в виде денег, семян, удобрений и пр). Однако сегодня часть недобросовестных производителей и поставщиков зерна, манипулируя неурожаем, пытается сорвать выполнение взятых на себя обязательств по форварду.

Если эта тенденция приобретет массовый характер, Украина может попасть в список недобросовестных поставщиков зерновых, что отразится на всем АПК.

Сегодня мультинациональные компании-трейдеры работают с маржой 1-3$/т, в случае дефолтов в последующем они будут закладывать в цену риски невыполнения контрактов украинскими поставщиками. Маржа вырастет до $8-10. В пересчете на объем экспорта сумма составит порядка $420 млн в год. Именно столько ежегодно будут недополучать наши аграрии, если Украина подорвет доверие международных трейдеров. В свою очередь это приведет к недофинансированию отрасли и падению производства зерна в будущем.
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какие в жопк международные трейдеры? местные барыги узурпировали рынок зерновых и тупо ипут крестьян как захотят
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30.10.2020 14:20 Ответить
А эксперты не думают, что крестьянам нужно сеять и обрабатывать в этом и следующем году? Покупать у них пшеницу по цене прошлого года вам хоцца, а продавать крестьянам соляру и семена по цене прошлого года - не хоцца))) маладцы твари
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30.10.2020 14:23 Ответить
Эксперты подсчитали убытки / А было время.Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг. вёл тему Что изменилось за неделю к лучшему, пример: 27.08.17.Рост производства в машиностроении превысил 9% .На Кировоградщине построили солнечную электростанцию .ДТЭК перевел котел Мироновской ТЭС на сжигание газового угля . 51% ядерного топлива в 2017 году Украина закупила в Швеции. Харьковский завод «Свет шахтера» повышает зарплаты при 120%-ной загрузке мощностей. У Запоріжжі презентували вертоліт для аграріїв В Чернобыле строят новый завод . Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 24% . Експорт української яловичини зріс удвічі. В Украине на 86% возросло производство замороженной свинины. Украина экспортировала 5 млн. тонн зерна Украина в январе-июле увеличила производство подсолнечного масла на 36% За последние 10 лет экспорт меда увеличился в 10 раз . Авиакомпании за полгода увеличили пассажиропоток почти на 40%.Украина приняла участие в Международном фестивале варенья. Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике.
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30.10.2020 14:24 Ответить
О каких международный трейдерах заявляют аграрии, если кроме репака и сои на експорт больше них***я не было засеяно? Гречку и другие зерновые придется закупать за границей. За что спрашивается с наших бюджетных денег етим аграриям были выданы дотации и льготы?
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30.10.2020 14:28 Ответить
работают с маржой 1-3$/т
Демпингуют?
Или такая высокая себестоимость, что пора сворачивать выращивание?
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30.10.2020 15:20 Ответить
 
 