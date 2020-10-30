Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко исключает побег из страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.
"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".
Пожалуйста, подождите...
Аминь. Ждем реинкарнацию таракана в таракана.
Источник: https://censor.net/ru/n3228160
Почекай, сябри оскаженіють, тоді й подивимось - хто куди бігтимме.
Пока же это явный отсыл к Тихановской. Мол сравните.
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