Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко исключает побег из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.

"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

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