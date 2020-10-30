РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
20070 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
5 464 41
Беларусь (7526) Лукашенко (3502)

Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко исключает побег из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.

"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приказал закрыть границу, но "не сделать ее железным занавесом": Граница - зона дружбы народов, но нам бросили вызов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Не ведитесь на бредни этого таракана! Он реально очкует, окружение постоянно ператрахивает, потому что боится измены! На народ ему давно плевать, ради власти зальет Беларусь кровью! Сейчас люди в Беларуси реально понимают, как жили их предки во времена фашистов! Беларуская власть сейчас - один в один как фашисты, гестапо, каратели и палачи в одном флаконе!
показать весь комментарий
30.10.2020 14:37
+7
Тут он впервые не соврал.Таких олько вперед ногами...еще крови не напился.ШОС.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:23
+6
Надо реально смотреть на вещи.Пока страна-тварюга копыта не откинет,не будет счастья ни в Украине ни в Беларуси.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да побежишь
показать весь комментарий
30.10.2020 14:19 Ответить
"Подзвони другу" по коду +7 863...Януковичу. Він має досвід втікати на..страусах.
показать весь комментарий
30.10.2020 17:17 Ответить
Он еще сынку власть успеет передать. Куда ему спешить?
показать весь комментарий
30.10.2020 14:19 Ответить
Бывает так, что волос не дрогнул, а опе черенок от лопаты.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:20 Ответить
Для этого надо чтобы тебя начала Франция бомбить.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:21 Ответить
Так у него вроде на голове и волос нет, может в другом месте дрогнули?
показать весь комментарий
30.10.2020 14:58 Ответить
Значит у Сябров только один вариант - вынести таракана вперед ногами
показать весь комментарий
30.10.2020 14:20 Ответить
Надо реально смотреть на вещи.Пока страна-тварюга копыта не откинет,не будет счастья ни в Украине ни в Беларуси.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:27 Ответить
Если не побежишь , то понесут ))
показать весь комментарий
30.10.2020 14:21 Ответить
паршивец без калаша ссить надвір вийти
показать весь комментарий
30.10.2020 14:22 Ответить
Мачо)
показать весь комментарий
30.10.2020 14:24 Ответить
Легко хоробритися коли сидиш в палаці з охороною. А от якщо сраку підсмалять, то подивимося як заспіває.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:22 Ответить
"Штурмом пытались взять Дом правительства" ... " - добавил захвативший власть в Беларуси "президент". Источник: https://censor.net/ru/n3228160
показать весь комментарий
30.10.2020 14:22 Ответить
Тут он впервые не соврал.Таких олько вперед ногами...еще крови не напился.ШОС.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:23 Ответить
Побежишь аж бегом вприпрыжку на Ростов фашик нелегитимный. Помнится как Лука распиналось что не держится за власть и уйдет сразу как народ захочет. Но как видим все выходит абсолютно до наоборот что Лука говорит.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:25 Ответить
Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь" - Цензор.НЕТ 6319
показать весь комментарий
30.10.2020 14:25 Ответить
Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 2369Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 8715 Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 9828
показать весь комментарий
30.10.2020 14:42 Ответить
А смены власти не будет, потому что цветочком мента не убьешь
показать весь комментарий
30.10.2020 14:27 Ответить
пока совок в голове - будет бесесера
показать весь комментарий
30.10.2020 22:30 Ответить
"Я прожил достаточно в этой жизни", - отметил Лукашенко.
Аминь. Ждем реинкарнацию таракана в таракана.
Источник: https://censor.net/ru/n3228160
показать весь комментарий
30.10.2020 14:34 Ответить
значит тебя повесят....
показать весь комментарий
30.10.2020 14:36 Ответить
Каддафи тоже поначалу так думал.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:36 Ответить
сиди на метсе, за тобой приедут из Гааги
показать весь комментарий
30.10.2020 14:36 Ответить
Будет драться до последнего белоруса
показать весь комментарий
30.10.2020 14:36 Ответить
Не ведитесь на бредни этого таракана! Он реально очкует, окружение постоянно ператрахивает, потому что боится измены! На народ ему давно плевать, ради власти зальет Беларусь кровью! Сейчас люди в Беларуси реально понимают, как жили их предки во времена фашистов! Беларуская власть сейчас - один в один как фашисты, гестапо, каратели и палачи в одном флаконе!
показать весь комментарий
30.10.2020 14:37 Ответить
У нас був президент,який реально "очканув" і дременув в Ростов...Він був етнічним білорусином...А Лукашенко - етнічний українець...А в українців так є - вісімдесят відсотків забите стадо,хитре,боягузливе,готове продатися і продати,а двадцять відсотків - нащадки козаків,відчайдушні,сміливі,винахідливі і розумні...І ця лінія розмежування проходить не тільки по областям,вона проходить по родинам,сім"ям...Так що боюсь,що розраховувати на "очкування" Лукашенка не варто...
показать весь комментарий
30.10.2020 17:41 Ответить
Nado stob proizasiol necasni sluci s samozvancem ,byvajet vet tak.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:38 Ответить
Ги, Овоч також не збирався. та кулаками махав.
Почекай, сябри оскаженіють, тоді й подивимось - хто куди бігтимме.
показать весь комментарий
30.10.2020 14:39 Ответить
То як "не будет доверия народа, возьму портфель и уйду...".
показать весь комментарий
30.10.2020 14:40 Ответить
Некуда ему бежать!
показать весь комментарий
30.10.2020 14:47 Ответить
Ну чего ж? Там же Беловежская пуща есть, зубры прикроют.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:00 Ответить
Зубры давно против таракана!
показать весь комментарий
30.10.2020 15:02 Ответить
Тогда - на болота, до кикимор.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:25 Ответить
Завжди буває перший раз.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:11 Ответить
Болтание на берёзе трудно назвать побегом.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:13 Ответить
Врал, врет и будет врать!
показать весь комментарий
30.10.2020 15:18 Ответить
Ну... увидим.
Пока же это явный отсыл к Тихановской. Мол сравните.
показать весь комментарий
30.10.2020 15:24 Ответить
значит вынесут (ногами вперед на погост)!
показать весь комментарий
30.10.2020 17:43 Ответить
Пайду с висако поднятой галавой.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:13 Ответить
А вот хрєн вам ... Лучше умєрєть от верьовкі , на ешафотє , в Беларуси ,, чем от старості , гдє то в Ростовє .
Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру" - Цензор.НЕТ 4284.
показать весь комментарий
30.10.2020 18:41 Ответить
 
 