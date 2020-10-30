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ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут посадить на 15 лет за государственную измену и незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, Тупицкий в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему по украинскому законодательству земельный участок. Он оформил участок по законам государства-оккупанта, признав таким образом, что участок якобы подпадает под юрисдикцию РФ.

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В ГБР считают, что Тупицкий нарушил ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в сообщении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Вешать этих мразей беспощадно..
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30.10.2020 14:23
+36
Для таких чертей нужна казнь
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30.10.2020 14:24
+32
А Зелю не приглашают?
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
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30.10.2020 14:26
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Вешать этих мразей беспощадно..
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30.10.2020 14:23 Ответить
ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4485 ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5607
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30.10.2020 14:24 Ответить
Для таких чертей нужна казнь
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30.10.2020 14:24 Ответить
МЕРЗАВЕЦ !!!!!!
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30.10.2020 15:41 Ответить
І копни...в нас такий кожен другий із "радєтєлєй за Україну" в вищих ешелонах влади.
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30.10.2020 14:24 Ответить
А почему только сейчас начато? Это вчера стало известно? Чего ждали?
Нынешнее положение следствие бездеятельности и наглой безнаказанности
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30.10.2020 14:25 Ответить
А Зелю не приглашают?
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
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30.10.2020 14:26 Ответить
А действительно, как?
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30.10.2020 14:30 Ответить
Не знаю.
Бенядиктова, ГБР, СБУ, НАБУ должны бы были этим заинтересоваться, но им почему-то не интересно.
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30.10.2020 14:34 Ответить
так само як і його бізнес в рашці - оформлено на якийсь офшор, що належить іншому офшору і т.д.
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30.10.2020 15:25 Ответить
Ні, в його офіційній декларації написано, що і квартира, і паркувальне місце в Ялті у 100% власністі його дружини.
Як вона переоформила це при окупаційній владі?

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
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30.10.2020 15:33 Ответить
Это другое!!111одынодын
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31.10.2020 10:46 Ответить
Тип рожи беглеца овоща ,о чём там говорить вообще ,все они там зажратые "красавцы"
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30.10.2020 14:27 Ответить
И оно еще руководит???
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30.10.2020 14:33 Ответить
Земля - это гонорар от кремля за какие-то грязные делишки в Украине....Тупицкий - кремлёвский гастарбайтер в Украине, как и Мертведчук...
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30.10.2020 14:33 Ответить
У зекоманды реальный шанс поднять себе рейтинг посадив хотя бы одного вора из КС!
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30.10.2020 14:35 Ответить
Не будет этого. И он, и эти "судьи" говно. Только разных сортов с разными ценниками.
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30.10.2020 14:41 Ответить
100%. Залякають - і за роги в стойло, приймати потрібні Зє рішення. А то бачиш, зовсім від рук відбилися.
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30.10.2020 17:01 Ответить
а если б не этот шумок...то и там бы проканало ?
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30.10.2020 14:37 Ответить
как зеленскому удалось сделать тупицкого председателем КС?
где было ГБР? почему никто не проверил этого персонажа, а заодно и самого зеленского?
почему в нашей стране проблемы решают по мере их появления и никто не предотвращает подобной муйни?
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30.10.2020 14:38 Ответить
да видимо у всех там земелька.... ну если не у всех то у очень и очень многих....
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30.10.2020 17:16 Ответить
Правильно было бы, если бы этого хера посадили. Но ведь не будет этого. ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8879
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30.10.2020 14:39 Ответить
"Ай Зєлєнскій! Ай да с***н син!" Я все більше думаю, що Тупіцкій і його братіябули використані всліпу! Чому? А дивіться, ОАСК, як ще один фвґурант скандалу, виведений не те що-під удару, але й поза критику. Змінювати Зєлєнскій хоче не за справедливість (тобто законтачених), а всіх, щоб опозиції, яка б доносила інформацію у публічний простір - не було взагалі. І тепер, маючи повністю свій в дошку суд, як і прокурора, можна справді відмінити навіть акт про Незалежність, не кажучи вже про Закон про мову. З депутатських корпусом роби, що хочеш. Можна залишити лише Корнієнко зі Стефанчуком. З де централізацію теж. Хоча здавалося б, що тут простіше, ніж звільнити через справжні ріхи, яких багато щашквпрерих суддів і затвердити за процедурою нових.
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30.10.2020 14:41 Ответить
Шмигаль сказав, що про ЄС рано говорити, зараз стоїть "сверхзадача" догнать Бєларусь.
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30.10.2020 21:01 Ответить
Ото Шмигаль нехай Білорусь і наздоганяє. Хоч на поїзді, хоч на дрещині, хоч на самокаті. А нам з ним таки не по дорозі. Йому - на північ, нам - на захід.
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30.10.2020 23:18 Ответить
Зе и замутил это всё, ему выгодно убрать КС
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30.10.2020 14:42 Ответить
наче бачу
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30.10.2020 14:43 Ответить
а шо си с сбу сталось?
не хочет с ореха слазить?
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30.10.2020 14:44 Ответить
я стараюсь, батя...

ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8670
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30.10.2020 14:53 Ответить
Схоже мій варіант з СБУ та державною зрадою працює!
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30.10.2020 14:55 Ответить
Да ! И это бы было хорошим началом.
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30.10.2020 14:55 Ответить
У меня есть вопрос. А с июля 2018 года никто не знал, что он сделал отчуждение замельного участка в Крыму по законам РФ? И никому не пришло в голову, что человек, который положил большой и толстый на Конституцию и законы Украины был назначен на должность главы КСУ в сентябре 2019 года, т. е. уже действующей зеленой властью?
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30.10.2020 14:57 Ответить
так не только ж он такой. Мертвечатина вон над Украиной просто издевается и ему ничего. Ни сейчас, не при ПАП
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30.10.2020 17:16 Ответить
Пусть ГБР заодно расследут законно ли ЗЮ с помощью КС в 2019 распустил ВР, положив начало тому что происходит сейчас!
Тогда он склонил КС к незаконному решению. И тогда ему был мил Тупицкий.
Вот так вот незаконность порождает незаконность.
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30.10.2020 15:01 Ответить
До этого дня Зюзя не замечал ни незаконность назначения Баканова с его женой с российским паспортом , ни незаконность назначения Бенедиктовой практически без конкурса , ни других подобных деяний...
И вдруг "прозрел"!
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30.10.2020 15:04 Ответить
посадить на 15 лет-дороговато будет..
Эффективнее посадить НА КОЛ-процесс можно еще крутить по 95 кварталу
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30.10.2020 15:14 Ответить
"Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут..."
Но никогда не посадят. Дело происходит в Украине , ведь! ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5638
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30.10.2020 15:16 Ответить
Вот и вполне законная основа для роспуска КСУ. Пункт пятый это кажется :"у разі вирока скоеного злочина итд."
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30.10.2020 15:26 Ответить
"Да кто ж его посадит,он же памятник!" (с)
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30.10.2020 15:43 Ответить
до сегодня об этом не знали?
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30.10.2020 15:50 Ответить
...інтриги, батєнька - інтриги.
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30.10.2020 17:01 Ответить
"Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут посадить на 15 лет за государственную измену и незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма." - могут посадить на 15 лет, но не посадят даже на год.
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30.10.2020 16:00 Ответить
Фамилии просто так не давались,вот и у Тупицкого она "выстрелила" с Крымом.
Вот и Тупицкий затупил!
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30.10.2020 16:22 Ответить
Він скидається на тупильмана.
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30.10.2020 21:03 Ответить
І чому лише сьогодні ми це чуємо?
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30.10.2020 17:00 Ответить
Потрібно щось робити.
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30.10.2020 17:03 Ответить
Блин, ну давайте уже посадите этого Тупаря. Он на допросах уже должен давно сидеть, а не интервью раздавать и про переезд в Харьков рассуждать
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30.10.2020 17:15 Ответить
Мне вообще непонятно какого хрена у нас нет законодательного запрета на владение для чиновников и политиков имущества на оккупированных территориях и на орде, а так же на посещение орды. При этом подобный крайне необходимый закон в условиях войны даже не рассматривался верховной радой, президентом или РНБО (как прошлыми типа "патриотичными", так и нынешними ватными). Видать слишком у многих депутатов и чиновников всех мастей имущества и бизнеса как на оккупированных территориях так и на орде.
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30.10.2020 18:10 Ответить
подобный крайне необходимый закон в условиях войны даже не рассматривался верховной радой,

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потому что у многих "там" что-то есть. Зачем пилить свой сук?
А вот стерилизовать украинских женщин, легализовать казино, разрешить канабис - это всегда пожалуйста.
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31.10.2020 07:48 Ответить
Даешь вышку!
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30.10.2020 19:38 Ответить
Для таких падлюк тільки одне,без суду і слідства: до стінки і -Ахтунг,файєр!!!
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30.10.2020 21:20 Ответить
Тупицький - ось як гарно прізвище характеризує людину
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30.10.2020 21:52 Ответить
Ну вот могут когда хотят
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30.10.2020 21:58 Ответить
та не спеши, скорей всего ни хрена не будет ему, ну как обычно.
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30.10.2020 23:31 Ответить
Могут...не посадят. Это уже проходили
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30.10.2020 22:07 Ответить
Посадить...ой как страшно!
А кого нибудь посадили, из высокопоставленных и денежных?
Слышали когда нибудь такое?
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30.10.2020 22:39 Ответить
Во тварь, морду то какую нажрал, уж конечно не на кровные свои.
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30.10.2020 23:27 Ответить
**** в тупой собачий рот этого Тупицкого. фамилия позволяет
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30.10.2020 23:55 Ответить
И эти суки живут за наши налоги. ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4328
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31.10.2020 03:57 Ответить
Всі ці нинішні "активні" потуги після конституційного вже перевороту чи мішура владного дивертисменту з заявами та показовим бризканням слюнями в РНБО чи ще десь....лише підтверджує тезу та версію про антидержавницьку диверсію у сукупності з керівними особами країни,які не втрутились і не реагували на антиконституційне і антисуспільне рішення. Гарант Конституціі сам став Державним Злочинцем по Конституціі. Захіття подовжуються. Скільки ще нам страждати від диверсій ворога?
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31.10.2020 08:47 Ответить
 
 