ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут посадить на 15 лет за государственную измену и незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, Тупицкий в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему по украинскому законодательству земельный участок. Он оформил участок по законам государства-оккупанта, признав таким образом, что участок якобы подпадает под юрисдикцию РФ.

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В ГБР считают, что Тупицкий нарушил ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в сообщении.