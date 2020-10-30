ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму
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Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут посадить на 15 лет за государственную измену и незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", - сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
По предварительной информации, Тупицкий в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему по украинскому законодательству земельный участок. Он оформил участок по законам государства-оккупанта, признав таким образом, что участок якобы подпадает под юрисдикцию РФ.
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В ГБР считают, что Тупицкий нарушил ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказано в сообщении.
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Нынешнее положение следствие бездеятельности и наглой безнаказанности
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
Бенядиктова, ГБР, СБУ, НАБУ должны бы были этим заинтересоваться, но им почему-то не интересно.
Як вона переоформила це при окупаційній владі?
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
где было ГБР? почему никто не проверил этого персонажа, а заодно и самого зеленского?
почему в нашей стране проблемы решают по мере их появления и никто не предотвращает подобной муйни?
не хочет с ореха слазить?
Тогда он склонил КС к незаконному решению. И тогда ему был мил Тупицкий.
Вот так вот незаконность порождает незаконность.
И вдруг "прозрел"!
Эффективнее посадить НА КОЛ-процесс можно еще крутить по 95 кварталу
Но никогда не посадят. Дело происходит в Украине , ведь!
Вот и Тупицкий затупил!
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потому что у многих "там" что-то есть. Зачем пилить свой сук?
А вот стерилизовать украинских женщин, легализовать казино, разрешить канабис - это всегда пожалуйста.
А кого нибудь посадили, из высокопоставленных и денежных?
Слышали когда нибудь такое?