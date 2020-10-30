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КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

"Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного Суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины. Нам также необходимо общение", - добавил он.

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Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.

"Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости – с премьер-министром", - подчеркнул глава КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+16
КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 2277 КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 193
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30.10.2020 14:24
+13
а бубочка что то поймет из этого разговора ? ах да бубочка юрист.
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30.10.2020 14:26
+11
Стадион так стадион!!!
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30.10.2020 14:28
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КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 2277 КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 193
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30.10.2020 14:24 Ответить



Yes! Dopeless

@_dopeless


А всі ж в курсі, що та процедура імпічменту, яка зараз є в Україні, включає в себе рішення Конституційного Суду?
Тобто, якщо президент може своїми наказами відміняти рішення Конституційного Суду, то можливості провести імпічмент в Україні нема від слова взагалі?
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30.10.2020 14:30 Ответить
Два агенти ***** хочуть, не криючись, зустрітися і обгворити ввідні дані від хазяїна.
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30.10.2020 14:25 Ответить
У тюремній камері... що ці судді, що цей ульопок Зелений, там будуть органічно дивитись.
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30.10.2020 14:26 Ответить
а бубочка что то поймет из этого разговора ? ах да бубочка юрист.
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30.10.2020 14:26 Ответить
такой же как и каратист ))) почетный))))) (или не четный))))
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30.10.2020 14:29 Ответить
С прокурором тебе нужно общаться упырь проклятый, а еще лучше, с палачом.
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30.10.2020 14:28 Ответить
Тогда на основании 5-й статьи Конституции пусть выйдет непосредственно с народом пообщается, а не через представителей в виде бубочек и шмыгалей.
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30.10.2020 14:28 Ответить
Така зустріч має відбутися в СІЗО. І не з Зеленським, а зі слідчим.
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30.10.2020 14:28 Ответить
т.е. тупицкий теперь главнее бубоси? ))) дожился членограй !
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30.10.2020 14:28 Ответить
Стадион так стадион!!!
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30.10.2020 14:28 Ответить
это переворот
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30.10.2020 14:28 Ответить
В любом формате это как?в сауну заказываете,чтоб привычней было ?))))
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30.10.2020 14:29 Ответить
Опытная?
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30.10.2020 14:35 Ответить
Денис Казанский

4 ч. ·

Тезово по ситуації:

Конституційний суд з подачі депутатів Коломойського та Медведчука скасував закон щодо електронного декларування, який забезпечував діяльність антикорупційних органів.

Рішення явно ухвалювалося не стільки для того, щоб допомогти злодіям уникнути відповідальності, скільки для того, щоб спровокувати жорстку політичну кризу. І цей розрахунок, як бачимо, виправдався.

Тому що у відповідь на рішення КС президент Зеленський не придумав нічого кращого, крім як внести абсолютно неконституційний законопроект, яким збирається просто розігнати КС. Таких повноважень у президента немає, тому те, що робить Зеленський підводить його під цілком реальну кримінальну статтю. Можно як завгодно ставитися до продажних суддів, але так діяти неможна.

Що ж робити у даному випадку?

- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.

- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.

- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
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30.10.2020 14:29 Ответить
Чего скулишь, порохобот? Каков закон теперь решать ВР, а не тебе анониму! КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 4868
Кстати, судьи КС достались Украине от прошлой власти, а некоторые еще с времен беглого президента.
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30.10.2020 14:35 Ответить
Зебил, пока ты сосал лапу в берлоге, кто и откуда в КС обсудили еще вчера. По квоте Порошенко 4 человека из которых 3 голосовало против. Так шо закрой поддувало и не каламуть воду. Твои слуги урода уже нарешали так, что дальше некуда. Гнать их сраной метлой вместе с ************ и продажными судьями. Если бы Зеленое Чмо не было таким ничтожеством, то и КС не посмел бы так нагло вытирать ноги об законодательство.
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30.10.2020 14:44 Ответить
Тупе гівно, це не анонім каже, а Денис Казанцев, поважна людина в відмінності від тебе.
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31.10.2020 07:18 Ответить
Все правильно, але при зелених такого не буде. Якби вони були нормальні, то за рік можна було б спокійно прийняти потрібні закони і навести порядок з судами та олігархами. Але про що ми говоримо)))
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30.10.2020 15:18 Ответить
Тобі не з янелохом домовлятися треба а з громадськістю. КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 3625
Ви, ********, посягнули на бажання народу приборкати корупцію.
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30.10.2020 14:30 Ответить
для того,что бы убрать конфликт ,не обьязательно встречатся с Тупицким - родителем конфликта .Надо убрать врага Тупицкого, родившего конфликт для Украины и ее народа по указанию врагов Украины
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30.10.2020 14:31 Ответить
Крысы заметушились, гнать ублюдков на помойку!!!!
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30.10.2020 14:32 Ответить
Гавно пливет к гавну. Це Україна, малятка...
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30.10.2020 14:32 Ответить
В общем,такого точно никогда не было...нигде...судья такой:-эй,ты ,президентишка,ходи сюда конфликт решать.Мы тебя в любом формате зазываем!...
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30.10.2020 14:32 Ответить
Yes! Dopeless@_dopeless 3 ч

Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.

І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
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30.10.2020 14:35 Ответить
в баню еще пригласи, от имени работников сексуальной индустрии.
ахаха, клинические дегенераты.
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30.10.2020 14:36 Ответить
Тупой еще тупее. Два жида пара.
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30.10.2020 14:37 Ответить
Запахло жареным и сразу захотелось общения.Порешать наверное.
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30.10.2020 14:39 Ответить
Це ж треба! Насрати перед вхідними дверима і дзвонити з проханням дати туалетний папір!
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30.10.2020 14:42 Ответить
Как там в их кругах базарят - на цирлах приканает клоун сопливый! КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький - Цензор.НЕТ 2368
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30.10.2020 14:42 Ответить
КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий

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Офигеть!!! Тупицкий приглашает президента к себе на аудиенцию!!!
Это типа, чиновник вызывает к себе царя и устанавливает ему условия беседы!!!
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30.10.2020 14:43 Ответить
договорняки
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30.10.2020 14:47 Ответить
Какая власть в Украине? Парламентско-президентская!
Где здесь слово "судейская". Его нет!
Поэтому пусть Тупицкий идет к президенту или в Раду на полусогнутых и вымаливает прощения!
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30.10.2020 14:47 Ответить
Со следователем общайтесь.
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30.10.2020 14:47 Ответить
Какое, нахрен, "убрать искусственный конфликт"? Тут вопрос ребром - кто кому жопу отхонингует?
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30.10.2020 14:50 Ответить
Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти За вами скоро придут
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30.10.2020 14:51 Ответить
Классно судья троллит Зеленского. Это расплата артисту шапито, за "стрекозячесть" из басни Крылова."Ах ты пела? А теперь, попляши"! Беда в том, расплачиватся за выбор имбецилов придется и нормальным гражданам.
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30.10.2020 14:54 Ответить
Жирный зассал остаться без харчевания и либезит перед кловуном.
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30.10.2020 14:55 Ответить
Да ничего он не зассал, но тупо троллит зебила. Типа даже стрелку назначил. Там он просто обьяснит пианисту кто тут главный и какие у него варианты. А их не много, хреновые или ****** какие хреновые.
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30.10.2020 16:15 Ответить
Я представляю, что "юрист" зеленский им расскажет. Лучше пригласили бы его чего нибудь сыграть на рояле
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30.10.2020 15:08 Ответить
Надо убрать бандитов в мантиях и в креслах чиновников.
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30.10.2020 15:41 Ответить
Ну прі чьом тут зєленскій? Зустріч повинна відбутись,і чим скоріш,тим краще, в СІЗО СБУ,за адресою:Аскольдів провулок, 3а, м.Київ, зі слідчим в особливо важливих справах.
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30.10.2020 15:58 Ответить
Тупицкий все порешает, у него крыша, а Зебобе отгребать уже по факту
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30.10.2020 16:13 Ответить
Тупицкий, ты тупой? Надо убрать тебя и тебе подобных, покрывающих коррупцию. Или вы хотите как пшонка прорываться в направлении Востока? Помнишь кадры в аэропорту??? https://www.youtube.com/watch?v=nEmX_h5GA70
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30.10.2020 16:33 Ответить
приглашающий размажет молодого юриста статьями всех кодексов и конституцией))
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30.10.2020 18:23 Ответить
 
 