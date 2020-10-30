КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.
"Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного Суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины. Нам также необходимо общение", - добавил он.
Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.
"Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости – с премьер-министром", - подчеркнул глава КС.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Yes! Dopeless
@_dopeless
А всі ж в курсі, що та процедура імпічменту, яка зараз є в Україні, включає в себе рішення Конституційного Суду?
Тобто, якщо президент може своїми наказами відміняти рішення Конституційного Суду, то можливості провести імпічмент в Україні нема від слова взагалі?
4 ч. ·
Тезово по ситуації:
Конституційний суд з подачі депутатів Коломойського та Медведчука скасував закон щодо електронного декларування, який забезпечував діяльність антикорупційних органів.
Рішення явно ухвалювалося не стільки для того, щоб допомогти злодіям уникнути відповідальності, скільки для того, щоб спровокувати жорстку політичну кризу. І цей розрахунок, як бачимо, виправдався.
Тому що у відповідь на рішення КС президент Зеленський не придумав нічого кращого, крім як внести абсолютно неконституційний законопроект, яким збирається просто розігнати КС. Таких повноважень у президента немає, тому те, що робить Зеленський підводить його під цілком реальну кримінальну статтю. Можно як завгодно ставитися до продажних суддів, але так діяти неможна.
Що ж робити у даному випадку?
- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.
- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.
- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
Кстати, судьи КС достались Украине от прошлой власти, а некоторые еще с времен беглого президента.
Ви, ********, посягнули на бажання народу приборкати корупцію.
Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.
І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
ахаха, клинические дегенераты.
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Офигеть!!! Тупицкий приглашает президента к себе на аудиенцию!!!
Это типа, чиновник вызывает к себе царя и устанавливает ему условия беседы!!!
Где здесь слово "судейская". Его нет!
Поэтому пусть Тупицкий идет к президенту или в Раду на полусогнутых и вымаливает прощения!