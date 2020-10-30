КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий от имени КС пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

"Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного Суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате... надо убрать искусственный конфликт", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины. Нам также необходимо общение", - добавил он.

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Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.

"Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости – с премьер-министром", - подчеркнул глава КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.